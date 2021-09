LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 SETTEMBRE 2021

Le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 30 settembre 2021 sono dietro l’angolo: ancora qualche ora di attesa e poi potremo scoprire i fatidici numeri vincenti sul concorso Sisal numero 117/2021. Si parte come da tradizione dal Lotto e dai risultati registrati nell’ultimo concorso dello scorso martedì. In nostro aiuto c’è come sempre Agipronews che fa il punto sulle principali vincite registrate nel corso dell’ultima estrazione. A tal proposito si segnala quanto accaduto a Catanzaro, in Calabria, dove è stata centrata una maxi vincita del valore di 50.596 euro grazie ad una giocata complessiva da 5 euro sulla ruota di Bari. Interessanti risultati anche in Sicilia, questa volta a Messina, dove è stato conquistato un premio di poco superiore a 25 mila euro grazie ad una giocata di quattro numeri su tutte le ruote. Due vincite rispettivamente da 23.750 e da 23 mila euro sono stati messa a punto a Viareggio, in provincia di Lucca. In tutto, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,9 milioni di euro per un totale dall’inizio dell’anno ad oggi di 846 milioni!

Occhi puntati anche sugli ultimi dati relativi al 10eLotto. La Puglia torna a fare grande festa dopo un 9 Doppio Oro da 100 mila euro intercettato Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, grazie ad una puntata da 3 euro su una estrazione frequente. Grande festa anche a Napoli e provincia: a Casavatore è stato centrato un 9 Oro da 50 mila euro mentre nel capoluogo campano un 8 da 10 mila euro. Grazie ad un 9 sono stati vinti 20mila euro a Cepagatti, Pescara. In totale l’ultimo concorso del 10eLotto ha fatto incassare premi per 28,9 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno si sale a 3,1 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Oltre al Lotto ed al 10eLotto, la giornata di oggi dedicata alle estrazioni vedrà in prima linea anche il gioco del SuperEnalotto, che appassiona migliaia di concorrenti in ciascuno dei suoi tre appuntamenti della settimana. Nel concorso del giovedì, quello centrale, l’attenzione resta altissima per via del ricco jackpot in palio. L’assenza di vincite con “6” ha portato il montepremi a toccare vette altissime che in vista del nuovo concorso di oggi hanno contribuito a far lievitare il jackpot a 88,2 milioni di euro.

Nell’ultimo concorso andato in scena lo scorso martedì, tuttavia, un fortunatissimo concorrente di Roma ha vinto grazie ad un 5 Stella quasi 900 mila euro. Sono precisamente 899.502,25 euro grazie ad una giocata realizzata presso la tabaccheria di via Gaetano Casati 7. Si segnala anche un ricco 4 Stella da 39.910 euro. L’ultima vincita milionaria risale ormai al 22 maggio scorso, quando a Montappone, in provincia di Fermo, fu intercettato il “6” del valore di 156 milioni di euro. La fortuna tornerà a bussare alla porta anche stasera?

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Riuscire a gestire senza problemi un eventuale premio milionario potrebbe essere un vero enigma. Dopo aver impiegato una buona parte della vincita nella realizzazione dei propri desideri e dopo essere riusciti ad investirne una seconda parte, perché non scegliere di finanziare con la restante dei progetti a voi cari? In tal senso vi parleremo anche oggi, come da tradizione, della consueta rubrica basata sulla piattaforma Kickstarter che ogni giorno accoglie progetti da tutto il mondo e nei molteplici campi. Questa potrebbe essere l’occasione per trovare il progetto a voi più affine e decidere poi di finanziarlo grazie al denaro vinto al SuperEnalotto.

In questo giovedì vi parleremo di uno dei progetti presenti, Hiplok D1000: lucchetto anti-smerigliatrice per bici. Si ratta di un lucchetto rivoluzionario in quanto caratterizzato da una serratura leggera e mobile che può resistere a un attacco grave e prolungato della smerigliatrice angolare molto usata dai ladri professionisti di biciclette. Se siete interessati al progetto ed intendete contribuire nella sua buona riuscita, potrete trovare tutte le informazioni utili cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo approdati anche questa volta all’appuntamento conclusivo con l’affascinante viaggio nel mondo del Lotto e SuperEnalotto. L’ultima tappa è quella relativa alla Smorfia Napoletana. Cosa ci suggeriscono i numeri? Per scoprirlo, come nostra tradizione, saremo lieti di parlarvi di una notizia di stretta attualità oggi circolante sui principali media e dalla quale poter estrapolare le cifre da mettere in gioco in occasione dell’estrazione odierna.

A Como un giovane 17enne ha sferrato un pugno contro un anziano provocandogli lesioni tali da causargli uno stato di coma. L’uomo di 67 anni è attualmente ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. La lite sarebbe scoppiata per il cane del 17enne. Il ragazzo dopo l’aggressione si è dato alla fuga salvo poi consegnarsi ai Carabinieri. Da questa notizie, ecco quali sono i numeri estrapolati dalla smorfia napoletana: lite 50, cane 6, pugno 87, ospedale 36, fuga 74, carabinieri 23.



