LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 31 agosto: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 31 agosto 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 104/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo appuntamento con le estrazioni, quello di sabato 28 agosto. Il sito agipronews.it ci informa che a Taranto è stata realizzata la vincita più alta dell’ultimo concorso del Lotto, con 32.608,70 euro vinti da un giocatore che ha centrato tutti i segni del Simbolotto. Sul podio delle vincite più alte di giornata anche i 25 mila euro finiti ad Agropoli, in provincia di Salerno, e i 21 mila andati a Isernia, in Molise. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di oltre 761 milioni da inizio 2021. Capitolo 10eLotto: in questo caso la medaglia d’oro delle vincite di sabato spetta alla Lombardia, e più precisamente ad un giocatore di Milano che ha centrato un 9 da 20 mila euro con una giocata da 1 euro. Vincita importante anche ad Alassio, dove un 7 Doppio Oro ha regalato una vincita da 13 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 21,5 milioni di euro, per un totale di oltre 2,8 miliardi dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Vediamo adesso come sono andate le cose nell’ultimo concorso del Superenalotto. Le quote più alte? Sono andate ai 4 giocatori che hanno fatto “5” intascandosi così 50.770,11 euro a testa: chiaramente nessuno ha fatto “6”, né “5+1”, dunque il Jackpot continua a crescere. Il “4” ha premiato invece 446 giocatori con 474,83 euro, mentre il “3” ha regalato 34,09 euro a 18.405 fortunati. Ultimo premio del Superenalotto quello vinto con il “2” da 309.008 giocatori: 6,25 euro. E il SuperStar? Il premio associato al “5 Stella” è rimasto vacante, di certo però non si sono lamentati i tre giocatori che hanno fatto “4 Stella” vincendo così 47.483,00 euro. Il “3 Stella” ha premiato 77 giocatori con 3.409,00 euro, mentre il 2 Stella ha distribuito 100 euro a 1.434 fortunati. Ultimi due premi? “1 Stella” e “O Stella”: 10 e 5 euro sono andati rispettivamente a 9.573 e 27.181 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto continua a salire: oggi, martedì 31 agosto, ammonta a 74.400.000 euro. Come investirlo in caso di vittoria? Come sempre in questa rubrica ci piace suggeririvi uno dei tanti progetti innovativi in attesa di una piccola spinta economica prima di spiccare il volo. Oggi in particolare vogliamo parlarvi di Bottle+, progetto che sulla piattaforma kickstarter ha già ottenuto più di 65mila euro in donazioni. Di che si tratta? Di una bottiglia che crea acqua frizzante in qualsiasi momento e ovunque. Sempre perfettamente fresca e frizzante. Gli ideatori di Bottle+ la rpresentano in questo modo: “Ami bere acqua frizzante, ma vuoi liberarti delle bottiglie di plastica? Prova Bottle+, il soda maker portatile con un serbatoio di CO2 integrato e ricaricabile che ti permette di creare la tua acqua frizzante sempre e ovunque, senza plastica monouso. Un serbatoio pieno di Bottle+ è sufficiente per produrre fino a 15 bottiglie di acqua frizzante mentre si è in viaggio. Una volta che il serbatoio del gas si svuota, basta ricaricarlo presso la vostra stazione di ricarica a casa che funziona con bombole di CO2 standard”. Intrigante vero? Se volete saperne di più cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA

Quali saranno i numeri estratti nei concorsi del Lotto e del Superenalotto odierno? Non lo sappiamo, ovviamente. Possiamo però cercare di chiedere una mano alla fortuna, magari interpretando attraverso la Smorfia Napoletana una delle notizie che più ci hanno colpito nelle ultime ore. In questo senso non possiamo non parlare dell’intervista rilasciata da Papa Francesco, nella quale il Santo Padre ha svelato che un infermiere italiano molto esperto gli ha salvato la vita. Il Papa nella Smorfia Napoletana è rappresentato dal numero 32, mentre la figura dell’infermiere è associatO al numero 19. Il riferimento del Pontefice era alla recente “operazione”, numero 16, per alcuni problemi al colon. In questo caso il verbo irrinunciabile è “salvare”, numero 9. Ma trattandosi del salvataggio di un papa non possiamo evitare di citare anche la parola “Dio”, corrispondente al numero 90.



