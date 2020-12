Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto 31 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 31 DICEMBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 31 dicembre 2020: ancora poche ore e poi via dritti verso i numeri vincenti del nuovo concorso Sisal numero 139/2020. Così come accaduto per l’estrazione del 24 dicembre, Vigilia di Natale, anche in questo ultimo giorno dell’anno le estrazioni del Lotto e Superenalotto saranno effettuate in anticipo, ovvero a partire dalle ore 18.00 e per concludersi intorno alle ore 19.00, circa un’ora prima del consueto. Prima di cimentarci nei nuovi numeri e nei relativi premi, attraverso i dati forniti da Agipronews possiamo scoprire come è andata l’ultima estrazione del Lotto dello scorso 29 dicembre durante la quale è stata soprattutto la provincia di Lecce a dominare con un totale di oltre 128 mila euro vinti. Nel dettaglio, a Nardò sono stati incassati 97.500 euro con un terno sulla ruota di Bari e 9.750 su tutte le ruote. A festeggiare anche Squinzano con una vincita da 11.875 euro e Parabita con altri 9.750 euro vinti. In generale, nell’ultimo concorso Lotto sono stati vinti in tutta Italia 5,8 milioni di euro.

Dando uno sguardo all’ultima estrazione del 10eLotto, invece, con un 9 Doppio Oro un fortunatissimo giocatore di Biella ha incassato la straordinaria vincita da 100mila euro con una puntata di appena 3 euro su una estrazione frequente. Si festeggia anche ad Ascoli Piceno, a San Benedetto del Tronto, con un 9 Oro da 50mila euro. A Canzano (TE) è stato invece realizzato un 6 Doppio Oro da 15mila euro. In tutto il 10eLotto nell’ultimo concorso ha distribuito premi per 14,7 milioni di euro e in tutto 3 miliardi nel 2020!

QUOTE VINCENTI ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Oltre ai giochi di Lotto e 10eLotto, molti concorrenti sono appassionati anche del SuperEnalotto, il gioco storico che chiama a raccolta numerosi italiani tutti interessati al ricchissimo jackpot messo in palio. L’obiettivo resta quello di riuscire a mettere in fila i sei numeri capaci di far realizzare la combinazione vincente e soprattutto permettere di concludere il 2020 nel migliore dei modi. Ma come è andato l’ultimo concorso del Superenalotto? Il jackpot continua a salire e questo significa solo una cosa: il “6” continua a latitare. In occasione dell’ultima estrazione dell’anno in programma oggi 31 dicembre, dunque, il jackpot ha raggiunto quota 84,9 milioni di euro. Nell’ultimo concorso a far festa sono stati nove concorrenti che con il “5” si sono portati a casa una vincita pari a 18.107,34 euro a testa. Ricordiamo sempre che l’ultima maxi vincita con il “6” è stata centrata lo scorso 7 luglio a Sassari, pari a 59 milioni di euro.

JACKPOT DEL SUPEREALOTTO: COME SPENDERLO?

Questa volta il nuovo jackpot in palio con il SuperEnalotto ha raggiunto la strepitosa quota di 84.900.000 euro. Ma come potrebbero essere impiegati o investiti, in caso di vincita, tutti questi soldi? Quasi certamente in molti di voi potrebbe ora verificarsi il classico “vuoto”. Se avete già messo in conto l’idea di investire in case e professioni il denaro vinto, cosa altro si potrebbe fare con i restanti soldi? Ecco allora che arriviamo in soccorso puntualmente con la nostro consueta Rubrica relativa ai progetti presenti sulla piattaforma KickStarter e che potrebbero essere un valido spunto per procedere ad un investimento sensato su qualcosa che veramente vi piace. Oggi vi parliamo ad esempio di Revopoint POP: Scanner 3D preciso per la stampa 3D. Volete dare sfogo alla vostra creatività artistica? Ecco allora un progetto sul quale investire i vostri risparmi grazie a questo dispositivo di imaging altamente sofisticato ma estremamente compatto che fa quello che fanno gli scanner 3D di livello industriale, ma in modo molto conveniente. L’obiettivo richiesto è stato ampiamente raggiunto. Clicca qui per saperne di più

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti ora al nostro consueto appuntamento con il SuperEnalotto e la Smorfia Napoletana. Come poter far convivere questi due affascinanti universi? Ovviamente con i numeri e i relativi significati! Se in occasione della nuova estrazione non sapete proprio su quali numeri puntare, quest’oggi sarà estremamente semplice trovare la giusta ispirazione. La notizia del giorno coincide esattamente con l’ultimo del 2020 e l’inizio del nuovo anno. Quello che ci accingiamo a lasciarci alle spalle è stato un anno ricco di numeri non sempre positivi e spesso legati alla pandemia. In questa circostanza avanziamo subito il numero 2 legato alla festività del Capodanno; il 18 è relativo ai fuochi d’artificio; il 26 è relativo al Buon anno. E poi ancora il 39 per gli auguri di un 2021 migliore del precedente; il 62 legato all’augurio di rinascita e il numero 1, collegato esattamente al nuovo mese in partenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA