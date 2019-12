Lotto e Superenalotto, numeri vincenti/ Oggi estrazioni 10eLotto, 31 dicembre 2019

LOTTO E SUPERENALOTTO I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno dato l’ultimo responso dell’anno. Ultima occasione per il 2019 di diventare, magari!, milionari con il Jackpot del Superenalotto, o quanto meno dal portafoglio ben più pingue grazie a un po’ di fortuna al Lotto, con il suo Simbolotto o con il 10eLotto. Insomma, se questa è l’ultima occasione per l’anno che va a terminare, di certo non lo è in assoluto, e soprattutto giocando responsabilmente potremo vivere queste emozioni ancora molte volte. Anche per l’ultimo dell’anno il consiglio è sempre lo stesso: ricordatevi di controllare il vostro tagliando in ogni caso anche in ricevitoria. E buon anno 2020!

Estrazione 10eLotto n°157 del 31/12/2019

1 – 6 – 13 – 15 – 18 – 26 – 29 – 40 – 43 – 47 – 48 – 52 – 56 – 60 – 63 – 64 – 83 – 84 – 85 – 89

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 15

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 15 – 13

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 157 del 31/12/2019

COMBINAZIONE VINCENTE

3 43 80 62 36 32

NUMERO JOLLY

13

SUPERSTAR

89

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n°157 del 31/12/2019 BARI 15 13 6 55 51 CAGLIARI 1 47 80 26 4 FIRENZE 63 18 83 42 67 GENOVA 85 43 18 22 33 MILANO 56 60 29 13 8 NAPOLI 52 26 9 68 83 PALERMO 89 48 71 55 26 ROMA 83 64 40 31 30 TORINO 40 84 73 63 35 VENEZIA 63 29 22 35 86 NAZIONALE 51 31 76 80 40

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto che tornano a farci compagnia anche in questo martedì 31 dicembre 2019. Per l’ultimo dell’anno qualcuno dei latitanti più ricercati dai giocatori italiani tornerà a fare capolino fra gli estratti regalando un Capodanno da sogno magari con qualche vincita importante? Iniziamo a vedere quelli che sono i numeri che accumulano ritardi da ormai diverse settimane. Per quanto concerne il Lotto, sono addirittura 148 i concorsi consecutivi senza che venga estratto il numero 22 sulla ruota di Palermo. La seconda posizione spetta al numero 8 sulla ruota di Milano, assente da 144 turni di fila e forse desideroso di scalzare il collega siculo dal primato. Terza posizione per il numero 7 sulla ruota di Bari, dato per disperso da 114 estrazioni consecutive. Capitolo Superenalotto: il primatista in fatto di ritardi è il numero 85 con 80 assenze di fila. Primula rossa è anche il numero 69 con 67 ritardi. Chiude il podio il numero 27, di cui non si hanno notizie da 62 turni. (agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 31 DICEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 31 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 157/2019. Ultima estrazione del Lotto e 10eLotto di quest’anno: manca pochissimo a Capodanno ed entrambi i giochi italiani ritorneranno questa sera con nuovi numeri vincenti. L’ultimo appuntamento ha regalato n particolare diverse gioie a tante vincite sparse in tutta l’Italia. Alla guida della classifica delle vincite, ci svela Agipro News con i dati ufficiali, troviamo il 10eLotto e quattro fortunelli di Giussano (MB), Catanzaro, Roma e Capodrise (CE), dove sono stati totalizzati 100 mila euro grazie a quattro 9 Doppio Oro. In seconda posizione 50 mila euro in premio centrati a Castelnuovo Cilento, nel Salernitano, grazie ad un 9 Oro. Una combinazione identica, ma in assenza dell’opzione Oro, è stata indovinata anche a Reggio Calabria, con un premio da 40 mila euro. All’esterno della Top 3 troviamo invece una tripletta con altrettanti 9 ed un bottino da 20 mila euro finito a Brescia, Borghetto Lodigiano (LO), e Acqui Terme (AL). Il montepremi invece è di circa 15 milioni di euro per il singolo concorso, mentre di 4,5 miliardi per le estrazioni effettuate nel corso dell’anno. Per quanto riguarda il Lotto, il vincitore che si è portato a casa la somma più alta è di Bussolengo, nel Veronese, con un premio da 65 mila euro ottenuti grazie ad una giocata su Cagliari. 62.500 euro finiscono invece in provincia di Sassari, ad Ozieri, mentre più di 52 mila euro vengono regalati a Inverigo, in provincia di Como. Festa anche a Roma, dove un vincitore ha imbroccato un terno e tre ambi sulla ruota capitolina per il valore di 28 mila euro. Segue un terno secco a Pisa, con una giocata su Bari da 22.500 euro, mentre una quaterna, quattro terni e sei ambi sono stati realizzati da un giocatore della provincia di Milano, Robecco sul Naviglio, che ha puntato 4 euro su quattro numeri e su Tutte le ruote.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

53,2 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera ed un concorso ancora da scoprire. I numeri vincenti ci sverranno svelati fra pochissimo, così come il destino della sestina fortunata. Purtroppo lo scorso appuntamento con il gioco della Sisal ha visto un ribasso di tutte le quote, guidate dal 4+ di oltre 20 mila euro, realizzatao da sei giocatori. Sono invece 13 le schedine associate alla vincita del 5, pari a quasi 19 mila euro, mentre 1.728 euro è il premio che il 3+ ha regalato a 170 partecipanti. Prosegue il 4 con 200,64 euro di bottino, registrato da 1.244 tagliandi fortunati, mentre 43.370 biglietti premiano altrettanti vincitori con 17,28 euro a testa grazie al 3. Ritorna a 5 euro netti la quota del 2, destinati a 545.516 appassionati. Infine abbiamo il 2+ da 100 euro, registrato da 2.260 giocatori e l’1+ da 10 euro, vinto da 13.079 vincitori. In ultima battuta i 5 euro dello 0+, indovinato da 26.730 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ancora poche ore di attesa prima che il SuperEnalotto di oggi ci sveli il destino del Jackpot e di tutte le quote in palio. I giocatori sono già pronti davanti al piccolo schermo e nei bar, mentre altri più previdenti stanno organizzando il momento della vincita. Non si parla solo di un’ottima bottiglia di vino da stappare una volta tagliato il nastro di arrivo, ma soprattutto dei progetti più utili su cui investire la prima fetta del proprio bottino. Anche la nostra Rubrica si è già attivata in merito, come sempre con l’aiuto di KickStarter e delle molteplici idee lanciate sulla sua piattaforma. Oggi vi parliamo di ZincPods, un paio di auricolari realizzati in zinco, dotati di display LCD e in grado di valorizzare al messimo il suono. La qualità è infatti HD, mentre la batteria dura 45 ore in azione. ZincPods offre inoltre la possibilità di controllare il dispositivo con un semplice tocco, ma è dotato anche di connessione Bluetooth 5.0. Sarà possibile così non solo ascoltare la propria musica preferita, ma rispondere anche alle telefonate, isolare il microfono per evitare disturbi e molto altro ancora. L’asta rimarrà attiva per altri 6 giorni, mentre il goal da oltre 2 mila euro è già stato centrato.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il concorso del Lotto, numeri vincenti, schedine e ruote: il gioco italiano offre tanti strumenti per riuscire a centrare le combinazioni più fortunate, anche se qualcuno preferisce puntare sulla tradizione ed affidarsi alla smorfia napoletana, mentre altri adorano i maxi sistemoni scientifici ed altri ancora si affidano ai sogni. Ognuno ha il suo metodo d’elezione, come la nostra Rubrica, che da sempre vi suggerisce una combinazione da giocare, estratta da una news selezionata, e preferisce affidarsi all’oracolo campano. Parliamo di orecchio e arte. Ha fatto molto discutere la richiesta di un australiano, tal Stelios Arcadious, che ha richiesto ai medici di impiantargli su un braccio un terzo orecchio realizzato in laboratorio. Sembra che siano serviti 10 anni di ricerche prima che Arcadious riuscisse a realizzare il suo sogno e anche se oggi l’impianto non è ancora stato portato a termine, sembra che l’artista nel frattempo abbia anche deciso di inserire nell’orecchio artificiale anche dei microfoni. In questo modo potrà trasmettere e registrare tutti i suoni ascoltati. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’orecchio, 50, l’operazione, 16, il braccio, 73, il medico, 12, e il laboratorio, 63. Per chi vuole tentare la fortuna anche al 10eLotto consigliamo come Numero Oro l’impianto, 46.



© RIPRODUZIONE RISERVATA