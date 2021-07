LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 31 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 31 LUGLIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 31 luglio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 91/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto giovedì. Per quel che riguarda il Lotto a meritare la copertina è stato un fortunato giocatore di Atessa, in provincia di Chiedi, che ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna con i numeri 22-23-26-28 sulla ruota di Genova portandosi a casa più di 1,2 milioni di euro.

Lotto-Superenalotto, estrazioni numeri vincenti/ 29 luglio 2021: Superstar e vincite

Quella da lui conseguita è la vincita più alta di tutto il 2021: surclassate quella da 623mila euro realizzata il 4 febbraio ad Erice da 623mila euro e quella da 612mila euro del 28 gennaio registrata a Spoleto. Capitolo 10eLotto: il portale agipronews.it mette in risalto il ruolo della Sicilia nell’ultimo concorso, con vincite complessive per 20mila euro. Merito del “3” da 9mila euro riportato a Licata (AG), del 7 Oro da 6mila euro ad Augusta (SR) e dell’8 Doppio Oro da 5mila euro vinto a Patti (ME). In generale le vincite più alte del giorno sono andate a Scanzano Jonico (MT) e Cremona.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 29 luglio 2021

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Diamo ora un’occhiata alle quote del Superenalotto dell’ultimo concorso disputato, ovvero giovedì 29 luglio 2021. Nessuno ha fatto “6” né “5+1”: il premio più alto di giornata è stato allora quello da 20.953,16 euro associato al “5” e conquistato da otto giocatori. In 610 hanno fatto “4” portando a casa 389,87 euro, mentre il premio da 25,36 euro collegato al “3” è stato conquistato dai 22.909 persone. Ultimo premio assegnato con il Superenalotto di giovedì quello da 5 euro associato al “2”: a farlo proprio sono stati 334.631 giocatori. Ma come sono andate le cose per il SuperStar? Il premio più alto di giornato se lo sono intascati i 3 giocatori che facendo 4 Stella hanno vinto 38.987,00 euro. Il 3 Stella è valso invece 2.536,00 euro ad 87 fortunati anonimi, mentre i canonici 100 euro associati al 2 Stella sono andati a 1449 giocatori. Ultimi due premi assegnati quelli associati a 1 Stella e 0 Stella da 10 e 5 euro: a conquistarli sono stati rispettivamente 9.529 e 19.584 giocatori.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI NUMERI VINCENTI/ Superstar 27 luglio e 10eLotto

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, sabato 31 luglio 2021, ammonta a 61 milioni e 700mila euro. Come investire tale somma in caso di vittoria? Noi de ilsussidiario.net consigliamo ogni volta di destinare una piccola parte della vincita al finanziamento di uno dei tanti progetti interessanti bisognosi di una piccola spinta a livello economico per spiccare il volo. Oggi vogliamo parlarvi di un’idea che piacerà in particolare ai fotografi: si chiama Light Meter LM1. Di che si tratta? Diamo spazio come sempre alle parole degli sviluppatori del progetto: “Il Light Meter LM1 di Negative Supply è un misuratore digitale tascabile che misura rapidamente e facilmente la luce ambientale e il flash per esposizioni accurate. Il Light Meter LM1 misura anche la temperatura del colore, rendendolo ideale per determinare quali filtri o pellicole usare – e uno strumento indispensabile per i cineasti e i fotografi”. Curiosi di vedere come funziona e se vale la pena investire su questa idea in caso di vittoria del Jackpot? Allora cliccate qui! https://www.kickstarter.com/projects/negativesupply/negative-supply-light-meter-lm1?ref=discovery_staff_picks_popular

LA SMORFIA NAPOLETANA DEL LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto che si rispetti senza uno spazio riservato alla Smorfia Napoletana. Quali saranno i numeri estratti? ovviamente non lo sappiamo, possiamo però cercare di farci ispirare dalla cronaca e chiedere una mano alla Smorfia. A monopolizzare il dibattito politico è stata in questi giorni la discussione legata alla riforma della giustizia. Puntiamo allora sul numero 72 di “riforma” e sul 16 di “giustizia”. Altre parole chiave irrinunciabili? Sicuramente “politica”, numero 42, ma anche “governo”, numero 23. Ci manca un solo numero per ottenere una cinquina: scegliamo allora il numero 84, il cui significato nella Smorfia Napoletana si è preso la scena prima e dopo il compormesso raggiunto nella maggioranza. A cosa ci riferiamo? Alla “polemica” tra partiti: puntiamo allora al numero 84. Avremo avuto ragione? Lo scopriremo presto…



© RIPRODUZIONE RISERVATA