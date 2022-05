Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 31 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 31 MAGGIO 2022

Primo appuntamento della settimana in compagnia delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 65/2022 di oggi, martedì 31 maggio 2022. Si tratta dell’ultima occasione del mese per tentare la fortuna con il Lotto e Superenalotto e farsi travolgere dai baci della Dea Bendata e dai suoi ricchi premi. In attesa di conoscere quali saranno le combinazioni fortunate, diamo uno sguardo doveroso ai risultati nel Lotto che giungono dall’ultima estrazione di sabato e resi noti da Agipronews. La vincita al Lotto più alta della serata è stata realizzata a Zandobbio, in provincia di Bergamo ed è stata pari a quasi 70mila euro grazie ad una giocata di quattro numeri del valore di 5,50 euro, sulla ruota del Lotto milanese. Sempre in Lombardia vale la pena segnalare anche la vincita al Lotto da 16.250 a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, ed una da quasi 14 mila euro nel capoluogo lombardo. E’ stata del valore di 23.750 la vincita al Lotto realizzata a Casalino (Novara) con una giocata di 3 numeri sulla ruota milanese e dello stesso valore sono state le due vincite al Lotto messe a segno più a Sud, a Militello Val Catania (Catania) e a Volla (Napoli). In generale l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro per un totale di 436 milioni di euro dall’inizio del 2022.

E’ il momento ora di dare uno sguardo al gioco del 10eLotto che anche nella passata estrazione ha premiato la Lombardia con numerose vincite per un totale di 1167 mila euro. La più alta è stata messa a segno a Como dove un giocatore ha messo le mani su un premio da 32 mila euro grazie a un 4 Doppio Oro. Doppia vincita da 30 mila euro è stata realizzata a Merate (Lecco) con un 6 Doppio Oro ed una a Milano con un 8 Oro. A festeggiare è anche la Toscana dove a Capannori, in provincia di Lucca, è stata centrata una vincita di 25 mila euro grazie a un 5 Doppio Oro. In generale l’ultimo concorso del 10eLotto ha permesso di incassare 21,8 milioni di euro in tutta Italia, facendo salire il totale a oltre 1,5 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

Oltre al Lotto ed al 10eLotto, la nuova settimana all’insegna dei concorsi Sisal coinvolgerà inevitabilmente anche il gioco del Superenalotto. Per quest’ultimo l’attesa non è mai stata così alta e proprio in vista dell’ultima estrazione del mese di maggio, sono in tanti a sperare di poter mettere a segno una importante vincita. Il motivo? Il ricco jackpot in palio. L’assenza di un “6” da oltre un anno ha fatto sì che il jackpot raggiungesse quota 213,5 milioni di euro in vista dell’estrazione di oggi 31 maggio 2022.

Nel corso del concorso del passato sabato, sono stati realizzati quattro punti “5” del valore di quasi 69 mila euro a testa e cinque “4 Stella” pari a oltre 36 mila euro. Tuttavia la maggior parte dei giocatori mira a intercettare il ricchissimo “6” che potrebbe realmente cambiare la vita del fortunatissimo concorrente, un po’ come accaduto il 22 maggio dello scorso anno a colui che è riuscito ad intercettare l’intera combinazione, a Montappone (FM), portandosi a casa il super premio da 156 milioni di euro.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

L’eventuale vittoria nel gioco del Superenalotto porterà inevitabilmente i concorrenti di fronte ad un dilemma: come impiegare l’intero jackpot incassato? Si parla di oltre 200 milioni di euro, una cifra stratosferica che permetterà non solo di realizzare piccoli e grandi desideri, ma eventualmente anche di aiutare qualcun’altro a realizzare i propri sogni e progetti. Facciamo riferimento ai numerosi creator di tutto il mondo i quali ogni giorno postano i propri progetti sulla piattaforma Kickstarter sperando di poter essere finanziati.

Il progetto di cui vi parleremo quest’oggi si chiama “Three Panel Horror” ed è una raccolta di brevi fumetti horror raccontati in tre volumi. Si tratta di un progetto realizzato dal fumettista Matthew Garbutt, classe 1987, il quale ha spiegato: “Inizialmente stavamo pubblicando queste strisce sul sito di Skull Magic Gaming, ma grazie agli ultimi due anni di eventi globali e personali ci siamo resi conto che queste piccole fette di terrore sarebbero state divertenti da raccogliere e inserire in un libro d’arte che sta comodamente sul vostro tavolo, accanto alla vostra collezione di teste rimpicciolite e pugnali maledetti”.

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Terminiamo il consueto viaggio tra i numeri di Lotto e Superenalotto facendo tappa nella immaginaria stazione della smorfia napoletana. Grazie ai numeri estrapolati da una notizia di stretta attualità potremo infatti ricavare alcuni utili spunti di riflessione in merito alla nuova estrazione di questo martedì legata ai concorsi di Lotto e Superenalotto.

La notizia di attualità tratta da Tgcom24 riguarda uno studente modello, Giuseppe Perrone, classe 1966, detenuto nel carcere di Rebibbia e che di recente ha conseguito la laurea in Editoria e Comunicazione con la votazione di 110 e lode. L’uomo, ex membro della Sacra Corona Unita, era stato condannato per l’omicidio di un giovane studente appena maggiorenne a causa di uno scambio di persona. Nel corso della sua detenzione (tra cui 5 anni al 41 bis), Perrone ha scoperto la passione per la pittura, il teatro e lo studio. Quella conseguita non sarebbe neppure la prima laurea. In precedenze si era laureato in “Istituzioni di Regia” al Dams di Bologna, con una tesi dal titolo “L’impiccato parlante”, per poi specializzarsi in “Discipline Teatrali”. Ha sostenuto l’esame in Teologia all’università di Padova e si è laureato in Lettere e Filosofia ancora a Bologna. L’ultima laurea l’ha conseguita all’università romana di Tor Vergata. Ecco i numeri legati a questa notizia: detenuto 7, carcere 47, studio 81, laurea 70, studente 57, omicidio 62.











