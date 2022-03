Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 31 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 31 MARZO 2022

Lotto, Superenalotto e 10eLotto tornano nella serata di oggi, giovedì 31 marzo 2022, con nuove estrazioni. Ci apprestiamo a vivere un altro appuntamento con la fortuna che regalerà i nuovi numeri vincenti relativi al concorso Sisal n. 39/2022. In attesa di tali estrazioni, soffermiamoci sui premi che questi giochi hanno regalato dopo l’ultima estrazione, quella di martedì. Partiamo dal Lotto, affidandoci ai dati di Agipronews. In provincia di Bolzano, per la precisione a San Candido, è stato fatto un colpo da 225mila euro con un terno secco. Si tratta della terza vincita tra le più alte dell’anno. Invece in Campania è doppietta con vincite complessive che superano i 27mila euro. A Napoli bottino da 15.250 euro, invece a Boscoreale, quindi in provincia, ne è stato centrato uno da 12.450 euro. Due vincite sono state realizzate anche in Sicilia: una da 9.750 euro a Palermo e un terno secco da 9mila euro a Carini, quindi in provincia. Di conseguenza, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,6 milioni di euro di vincite in tutta Italia, per un totale che supera i 250,1 milioni dall’inizio dell’anno.

Passiamo al 10eLotto che in occasione dell’estrazione dei numeri vincenti di martedì ha premiato la Lombardia, dove sono state centrate ben cinque vincite per un totale di 71mila euro di premi. Tra queste quelle di Cermenate (Como) con un 8 Doppio Oro da 30.001,00 euro e un 8 Doppio Oro a Monza del valore di 20mila euro, tra le vincite più alte di giornata. Ma ci sono stati anche un 8 da 10mila euro a Certosa di Pavia e un 6 Doppio Oro di 6mila euro a Busto Arsizio (Varese); per concludere con il terzo 8 Doppio oro lombardo, in questo caso da 5mila euro, vinto a Nova Milanese (Monza e Brianza). Si segnala un’altra vincita da 30mila euro, stavolta realizzata in Sicilia: A Collesano in provincia di Palermo è stato centrato un 8 oro. Pertanto, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 919 milioni dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Concentriamoci ora sulle quote del Superenalotto che non possono che ingolosirci in vista dell’estrazione odierna, che metterò in palio 180,4 milioni di euro. Questo vuol dire che non c’è stato alcun 6 nel concorso di martedì, ma sono stati centrati cinque punti “5”, con i relativi fortunati vincitori che si sono portati a casa 40.877,50 euro a testa. Non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il “4 stella”, visto che le cinque vincite hanno fruttato un premio di 37.008,00 euro. Invece hanno vinto 2.803,00 euro coloro che hanno realizzato il “3 stella”, in tal caso parliamo di 171 schedine fortunate. Andiamo avanti con le quote del Superenalotto. Il “4” ha fruttato 370,08 euro per 564 giocate. Sono 2.302 per il “2 stella” con cui sono stati vinti 100,00 euro. Scendiamo ai 28,03 euro per il “3”, centrato da 22.372 giocate. Sono 12.562 per “1 stella” da 10 euro. Si arriva a 5,26 per il “2” (369.889 giocate) e 5,00 euro per il “0 stella” (22.763 schedine fortunate).

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot per l’estrazione di oggi, giovedì 31 marzo, del Superenalotto supera i 180 milioni di euro, quindi abbiamo a che fare con il secondo più alto nella storia del gioco. Ma come spendere una fortuna del genere? Le idee non vi mancheranno, anzi potrebbero susseguirsi vista questa eventuale grande disponibilità economica. Ma ricordate che potete contribuire anche a progetti innovativi con un piccolo finanziamento. In tal senso, potrebbe ispirarvi Kickstarter dove ci sono i progetti di diversi start up. Potrete trovare, ad esempio, Frolic, una gelateria da banco che semplifica la preparazione del gelato. Creato in collaborazione con Dana Cree, un executive pastry chef del Publican Restaurant Group, si basa sull’utilizzo di una cialda che in 2 minuti produce appunto il gelato e proviene da un caseificio al 100% green. Il primo lotto di macchine è pronto per la consegna e sarà spedito a giugno 2022.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Per la smorfia napoletana di Lotto e Superenalotto ci affidiamo ad una notizia molto curiosa che arriva dall’attualità. Nelle ultime ore è diventata virale una foto di palloni ritrovati sul tetto della chiesa di San Tommaso ad Ascoli. Sono affiorati come reperti durante i lavori eseguiti sul tetto di una chiesa. Risalgono ai tempi in cui si giocava in strada, nelle piazze, senza limitazioni e ostacoli. Ora riaffiorano insieme ad un po’ di nostalgia. Cosa dice la tradizione partenopea? C’è il 15, il ragazzo, 43, la donna al balcone, quella che spesso vedeva i bambini giocare in strada. Se è una mamma, allora 52. E se non finiva bene, ma arrivavano rimproveri, allora 65 il pianto. Ma ovviamente non può mancare l’84, il numero della chiesa, come quella dove sono stati trovati i palloni di quei bambini che ormai saranno diventati adulti. Chissà se leggendo la notizia penseranno che uno di quei palloni è quello con cui hanno giocato…











