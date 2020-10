LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 31 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 31 OTTOBRE 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 31 ottobre 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 113/2020. Prima di vedere quali saranno gli estratti del prossimo concorso, vediamo come sono andate le cose nell’ultima estrazione disputata, quella di giovedì 29 ottobre. Per quanto riguarda il Lotto, protagonista della serata è stata Vignola, paese in provincia di Modena, dove un fortunato giocatore ha vinto 36.500 euro grazie ad una combinazione di tre numeri (27 31 33 su tutte le ruote) puntati sulle sorti di ambo e terno. Successi ancora più roboanti quelli conseguiti nell’ambito del 10eLotto: da segnalare in particolare quanto successo ad Arco (TN) e Reggello (FI), dove due giocatori hanno indovinato 9 numeri su una combinazione di 10, aggiudicandosi così il premio più alto del 29 ottobre da 100mila euro. Come sottolineato dall’Agipro, il giocatore di Arco ha tentato la fortuna in una delle estrazioni frequenti, mentre quello di Reggello ha abbinato la sua giocata alle estrazioni serali del Lotto.

LE QUOTE DELL’ ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Abbiamo visto come sono andate le cose nell’ultimo concorso del Lotto e del 10eLotto disputato giovedì 29 ottobre, adesso è il momento di spostare il mirino sul SuperEnalotto. Le quote dell’ultima estrazione ci confermano una tendenza di questo periodo: nessuno sembra essere in grado di acciuffare l’ambito Jackpot, che non a caso nel concorso di oggi ammonterà a 58 milioni e 500mila euro. A giustificare tale importo il fatto che giovedì nessuno abbia totalizzato l’ambito 6. Lo stesso dicasi per il “5+1”: il primo premio assegnato è stato quello abbinato al “5”, che è valso 23.201,94 € a 7 fortunati giocatori. In 382 hanno invece conseguito un punteggio di “4”, conquistando così 432,57 €; a ruota i 15.434 che facendo “3” hanno vinto 32,25€. Ultimi, con 6 euro vinti, i 257.680 che hanno fatto “2”. Da non dimenticare anche il concorso SuperStar: vacanti sono andati i premi abbinati al “5+Superstar” e al “4+SuperStar”. Il “3 Stella” ha regalato 3.225,00 € a 65 giocatori, mentre in 1102 hanno vinto 100 euro grazie al “2+SuperStar”. Ai 7977 giocatori che hanno fatto “1+SuperStar” sono andati 10 euro, mentre lo “0+SuperStar” ha regalato 5 euro a 18.459 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Mettetevi per un attimo nei panni del fortunato giocatore che stasera potrebbe mettere le mani sul Jackpot del SuperEnalotto da 58 milioni e 500mila euro. Voi sapreste come spendere una simile cifra? La somma è di quelle capaci di dare le vertigini ai più e qualcuno potrebbe addirittura pensare di avere le traveggole. Per sopperire ad ogni spaesamento ecco arrivare in soccorso la nostra consueta Rubrica dedicata a “come investire il Jackpot”. Come sempre prendiamo spunto dalla piattaforma “Kickstarter”, dove le idee innovative e geniali non mancano mai. Prendete ad esempio i primi pantaloni in grafene al mondo? Cos’è il grafene? Un materiale costituito da uno strato monoatomico di atomi di carbonio (avente cioè uno spessore equivalente alle dimensioni di un solo atomo) che vi consentirà di sfidare l’acqua, la neve e addirittura il fuoco. Il tutto senza rinunciare ad una comodità invidiabile. Cosa ne direste di finanziare un progetto simile? Noi al vostro posto daremmo volentieri un’occhiata: c’è un motivo se il progetto ha già sfondato il muro dei 200mila di fundraising.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

In attesa di Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto, corriamo in aiuto anche di coloro che vogliono partecipare all’estrazione di oggi ma non hanno le idee chiare sui numeri da giocare. Non dovete fidarvi nello specifico di noi de ilsussidiario.net, piuttosto dovete ascoltare l’interpretazione che la Smorfia napoletana fornisce della realtà contingente. La notizia del giorno per il momento è purtroppo legata al coronavirus: è stato infatti ricoverato in ospedale Gualtiero Bassetti, il presidente della CEI (Conferenza Episcopale Italia), risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi. Come interpretare questo avvenimento alla luce della Smorfia? Impossibile non partire dal “virus”, numero 90 della Smorfia partenopea. Il “cardinale” corrisponde invece al numero 15, mentre la “chiesa” è il numero 84. Il ricovero in “ospedale” si può tradurre puntando sul numero 41. Imprescindibile però nella vostra giocata sia il numero 90: associabile non solo al virus, ma anche a “Dio”.



