LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 31 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 31 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 31 ottobre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 131/2019. Si accendono i riflettori su Lotto e 10eLotto grazie al concorso di oggi: pronti per scoprire i numeri vincenti di oggi? Mentre aspettiamo il risultato dell’estrazione, possiamo rivedere la statistica dello scorso martedì e conoscere tutti i premi distribuiti. In testai l 10eLotto con un 7 Doppio Oro registrato a Campobasso e del valore di 60 mila euro. Segue Chiavari, in provincia di Genova, con 50 mila euro in premio realizzato da un fortunello con un 9 Oro. A breve distanza troviamo invece Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, con una vincita da 30 mila euro indovinata con un 6 Doppio Oro. Il montepremi annuale è invece di 3,7 miliardi di euro, di cui 28,4 milioni consegnati solo nell’appuntamento di inizio settimana. Per quanto riguarda il Lotto, la classifica premia un vincitore di Castenaso, nel Bolognese, con 22.500 euro. In seconda posizione abbiamo invece Gaglagnano, in provincia di Lodi, con 15.750 euro. Infine la provincia di Latina con Gaeta, dove è stata imbroccata una vincita da 15.250 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot di nuovo in pista: il concorso del SuperEnalotto di oggi vedrà il montepremi pronto per regalare 25,5 milioni di euro. Ci sarà un vincitore oppure dovremo attendere ancora? Lo scopriremo fra pochissimo! Nel frattempo possiamo conoscere invece le quote centrate nello scorso appuntamento e i premi associati. Partiamo subito alla grande con il 5, vista l’assenza di 5+ e 5+1. Il premio è di oltre 92 mila euro, realizzato da due giocatori. Altri due appassionati invece hanno centrato gli oltre 53 mila euro messi in palio dal 4+. In forte rialzo il premio del 3+, pari a 3.615 euro e destinato a 84 partecipanti. Anche il 4 è in salita e premia 404 fortunelli con un premio da 536,48 euro a testa. Supera le aspettative persino il 3, del valore di 36,15 euro e destinato a 16.459 possessori del tagliando vincente, mentre il 2 riprende quota e raggiunge la soglia dei 6,30 euro. La vincita è stata registrata da 279.036 biglietti fortunati. Per quanto riguarda il SuperStar, la classifica continua con il 2+ da 100 euro, premio destinato a 1.630 giocatori, mentre 11.302 appassionati imbroccano l’1+ da 10 euro. Sull’ultimo gradino troviamo infine lo 0+: il premio da 5 euro è stato totalizzato da 27.857 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto sta per unirsi al Jackpot anche oggi per dare il via ad una nuova estrazione. Tutti gli appassionati dello Stivale sono pronti per partecipare alla gara a premi, nella speranza di conquistare il tesoretto più ambito di tutti i tempi: il montepremi. Mancano ancora alcune ore all’inizio del concorso di oggi e molti giocatori non hanno ancora pensato a come spendere il proprio bottino. La nostra Rubrica però ha già trovato una soluzione, come sempre con l’aiuto di KickStarter e delle idee lanciate sulla sua piattaforma. Oggi parliamo di PhoneBook, un dispositivo in grado di trasformare qualsiasi smartphone in un laptop da oltre 15 pollici in pochissimi secondi. Al giorno d’oggi i cellulari di ultima generazione sono potenti e portatili, tanto che molti utenti giocano, parlano e fotografano con i loro dispositivi. Raramente però si usa lo stesso mezzo anche per guardare i film, a causa dello schermo ridotto. Oppure in pochissimi preferiscono abbandonare il computer portatile a favore del cellulare per creare presentazioni, scrivere documenti digitali e molto altro ancora. Tutte operazioni possibili grazie a PhoneBook, in grado di unire uno schermo con tastiera allo smartphone, che a quel punto verrà usato come ‘motore’. Una combinazione che permette di fare tutto, dallo scrivere documenti per il lavoro fino ai videogiochi e molto altro ancora. Il progetto vedrà la luce grazie agli oltre 130 mila euro versati finora, molto di più dei 33 mila euro circa previsti per il goal. L’asta invece verrà conclusa solo fra 26 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti pronti a regalare premi e tante soddisfazioni a tutti i giocatori italiani: avete già trovato i numeri da giocare? Compilare la schedina rappresenta sempre un problema per molti appassionati, a caccia di idee su quali combinazioni scegliere per sfidare la fortuna. Per tutti coloro che sono ancora indecisi, la nostra Rubrica offre un valido sostegno: analizzeremo insieme una notizia e poi scopriremo i numeri associati grazie alla lente d’ingrandimento della smorfia napoletana. La news ci porta fino a New York, dove un taxista ha risposto ad una chiamata particolare: portare due ragazzi fino all’aeroporto di Los Angeles, distante 4.500 km. All’inizio l’autista credeva che fosse tutto uno scherzo, ma i due amici hanno subito parlato della tariffa di 5 mila dollari che avrebbero pagato come cifra forfettaria per lo spostamento. Per affrontare il viaggio, al taxista è stato concesso anche di passare da casa per prendere qualche abito per il cambio. Il viaggio in tutto è durato sei giorni, durante i quali i due passeggeri hanno fatto tappa a Las Vegas vincendo 2 mila dollari. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il viaggio, 10, il taxi, 32, la tariffa, 36, la corsa, 77, e l’aeroporto, 37. Come Numero Oro scegliamo invece la vincita, 70.



