Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 4 agosto, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 AGOSTO 2022

Siamo arrivati al concorso Sisal n. 93/2022 per quanto riguarda le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Sono in programma oggi, giovedì 4 agosto 2022, e dunque ci faremo trovare pronti per raccogliere i nuovi numeri vincenti. Intanto, possiamo scoprire come sono andate le prime estrazioni del mese. Il Lotto ha premiato la Lombardia, secondo quanto riportato da Agipronews: sono state realizzate due vincite a Stradella (Pavia), con due giocatori che hanno centrato altrettanti terni secchi da 90mila euro l’uno. Invece a Urago D’Oglio (Brescia) è stata centrata una vincita di 23.750 euro. Quindi, il totale in regione supera i 200mila euro. Si fa festa anche a Roma, dove sono state registrate tre vincite. Una con 3 ambi e un terno, del valore di 23.750 euro, la seconda di 21.660 euro con 6 ambi , 4 terni e una quaterna abbinate all’opzione Lottopiù. La terza e ultima è di 12.500 euro per un ambo secco. Ma c’è anche la Puglia sul podio con 30mila euro. La vincita più alta è stata realizzata a San Nicandro Garganico (Foggia), dove sono stati vinti 10.869,57 euro, invece la seconda a Bari per 10mila euro. L’ultima, infine, a Margherita di Savoia (Barletta-Andria-Trani), con una vincita di 9.750 euro. Dunque, l’ultima estrazione del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro in tutta Italia, nel complesso 623 milioni di euro.

Passiamo al 10eLotto per capire cos’è successo martedì. In Sicilia è stato centrato un poker di vincite di 68mila euro. La più alta è stata realizzata a Palermo con un 6 Doppio Oro da 30mila euro. A seguire un 9 da 20mila euro centrato sempre nel capoluogo siciliano. A completare il poker un 5 Doppio Oro indovinato a Vittoria (Ragusa) di 10mila euro e un 4 Doppio Oro da 8mila euro centrato a Calascibetta (Enna). La vincita più alta dell’intero concorso è di Agropoli (Salerno), dove il giocatore fortunato ha centrato un 9 Oro da 50mila euro. Pertanto, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,6 milioni di euro, nel complesso oltre 2,1 miliardi da inizio anno.

LOTTO, SUPER JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Ora diamo uno sguardo alle quote del Superenalotto, in attesa di scoprire quelle relative all’estrazione di oggi. Non c’è stato nessun 6 nel primo concorso della settimana, ma è stato realizzato un 5+1 a Casarsa della Delizia, in provincia di Pordenone, del valore di 748.557,81 euro. Per quanto riguarda i punti 5, ne sono stati centrati 8, ognuno del valore di 30.230,22. Importo poco più alto del premio relativo a 4 stella, quindi per Superstar: 31.199,00 euro per ognuna delle quattro vincite. Ci sono poi le 162 schedine fortunate per il 3 stella, ognuno da 2.267,00 euro. Scendiamo con le quote del Superenalotto ai punti 4, con 311,99 euro vinti da 806 fortunati. Sono 2.036 per il 2 stella che vale 100 euro. Si sale a quota 32.926 schedine fortunate del Superenalotto con i punti 3 da 22,67 euro. Hanno vinto 10 euro, invece, coloro che hanno centrato 1 stella: parliamo di 13.002 tagliandi fortunati. E poi ci sono i 5 euro che vanno a coloro che hanno realizzato i punti 2 e 0 stella: nel primo caso le vincite sono 468.038, nel secondo 27.996.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Con l’estrazione di oggi del Superenalotto è in palio un Jackpot da 247,9 milioni di euro. Ma come spendere una tale somma? Sicuramente avere questo tipo di pensiero è un grande privilegio, è la condizione in cui ci si vuole ritrovare stasera dopo il concorso. Potreste anche valutare di destinare una piccola somma a dei progetti innovativi, come quelli presentati su Kickstarter, dove c’è Sleepout Home, che aiuta ad avere un sonno più profondo. Si tratta di un sistema di tende oscuranti 1e bastoni per tende regolabili in attesa di brevetto, approvato dalle Olimpiadi e progettato per dormire meglio. Infatti, 12 olimpionici hanno utilizzato Sleepout durante le Olimpiadi invernali del 2022 (e 5 di loro sono tornati a casa con medaglie d’oro). Sleepout Home oscura completamente qualsiasi usando utilizzando un materiale 100% oscurante, che consente di ottenere un sonno più profondo e ristoratore. L’oscurità completa che si prova con le tende Sleepout è davvero impareggiabile.Del resto, dopo una vincita importante si possono dormire sonni tranquilli…

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora che è chiaro quanto si può vincere a Lotto, 10eLotto e Superenalotto, possiamo valutare come giocare quando l’ispirazione viene meno. Potreste farvi aiutare dalla smorfia napoletana, un valido aiuto non solo per interpretare i numeri, ma anche per capire quali giocare in base ad esempio ad un fatto di attualità. Prendiamo il caso della notizia del matrimonio tra Britney Spears e Sam Asghari. La cantante ha rivelato che avrebbe voluto sposarsi in chiesa, ma non è stato possibile a causa della pandemia Covid. Due anni dopo le dissero che doveva essere cattolica e sottoporsi ad un test, una richiesta che Britney Spears non ha gradito. Come trasformare tutto ciò in numeri? Ci sarebbe spazio in primis per 20, ‘a festa, così come il 55, ‘a museca, che va doppiamente bene vista la carriera dell’artista. Quindi 63, ‘a sposa, che è proprio lei nella fattispecie, così come 84, ‘a chiesa, dove Britney Spears voleva sposarsi. Basta poco, dunque, per trovare la combinazione. Ma spetta alla Dea Bendata stabilire se è quella fortunata…











