LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 AGOSTO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 4 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 75/2020. Nuova estrazione del Lotto e 10eLotto in arrivo e tante possibilità di portarsi a casa uno dei bottini messi in palio dai due giochi italiani. Questa sera si terrà il primo concorso della settimana e saranno tanti gli appassionati pronti a sfrecciare verso la meta finale, grazie ai numeri vincenti. Prima di procedere con il risultato di oggi, rivediamo la classifica delle vincite dello scorso sabato. I dati diffusi da Agipronews mettono l’accento sul 10eLotto, che premia due giocatori con 50 mila euro a testa e due9 Oro. I fortunelli sono di Ciampino, in provincia di Roma, e di Osio Sopra, in provincia di Bergamo. Sul secondo gradino del podio troviamo Santa Giustina in Colle, nel Padovano, con 20 mila euro centrati con un 8 Doppio Oro. Il montepremi annuale si aggira invece sugli 1,5 miliardi di euro, mentre l’ultimo concorso ha registrato 19,2 milioni di euro in premi. Le vincite del Lotto mettono in testa Longare: un vincitore ha realizzato 47.500 euro grazie a un terno e tre ambi su Milano. La stessa capitale della moda finisce in seconda posizione con un premio da 23.750euro, seguito da un terno secco su Torino imbroccato a Ghedi, in provincia di Brescia, con un tesoretto da 22.500 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

21,6 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi: il montepremi verrà distribuito nel concorso di questa sera? Gli appassionati della Sisal sono già sui blocchi di partenza per dare il via alla gara a premi e qualche fortunello potrebbe addirittura centrare la vincita più ambita del gioco. Prima di scoprire i numeri vincenti, vediamo la statistica precedente e le vincite registrate lo scorso sabato. In testa il 4+ da oltre 24 mila euro centrato da 13 giocatori, contro i 10 partecipanti che si sono portati a casa quasi 19 mila euro grazie al 5. Per il premio del 3+, del valore di 1.981 euro, i vincitori sono invece 121, mentre 866 tagliandi fortunati registrato il bottino da 248,36 euro grazie al 4. In ultima posizione troviamo il 2 e lo 0+ a pari merito, entrambi con un tesoretto da 5 euro. Nel primo caso le vincite sono 406.487, mentre nel secondo i biglietti fortunati sono 22.887. A salire l’1+ da 10 euro, indovinato da 10.947 giocatori e infine il 2+ da 100 euro che premia 1.790 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto sta per regalarci un nuovo concorso e la possibilità di vincere il Jackpot. Il montepremi ha registrato un’assenza dopo l’altra nelle ultime settimane e si prepara ad affrontare una nuova corsa. Gli aspiranti vincitori non vedono l’ora di conoscere i numeri vincenti di oggi: chi è più previdente, ha persino già pensato a quale progetto realizzare con la prima parte della vincita. Anche la nostra Rubrica ha trovato un’idea utile su KickStarter, che potrebbe rivelarsi interessante agli occhi dei nuovi vincitori. Oggi parliamo di Jelly 2, il primo smartphone con sistema Android 10 dalle dimensioni ridotte. Dotato di 4G, il telefonino è grande quanto una carta di credito ed è provvisto di una batteria da 2000mAh. La fotocamera è invece da 8MP+16MP. Il goal previsto dall’azienda di Shanghai è invece di circa 42 mila euro: a soli 16 giorni di distanza dalla chiusura dell’asta, i fondi raccolti superano per ora i 711 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per svelarci i numeri vincenti di oggi: quale sarà il risultato del concorso di questa sera? Stiamo per scoprirlo e per fortuna abbiamo ancora tempo a sufficienza per controllare la nostra schedina. Alcuni giocatori in realtà non hanno ancora trovato i numeri da giocare e stanno combattendo contro i dubbi per individuare la combinazione più utile per partecipare all’estrazione. Se siete fra coloro che si trovano ancora in alto mare, non abbiate paura. Con l’aiuto della nostra Rubrica e della smorfia napoletana, potrete scoprire subito una serie di numeri da giocare. Partiamo dalla notizia, prima di conoscere il verdetto dell’oracolo campano: sembra che in Portogallo esista un servizio particolare destinato a tutti coloro che vorrebbero andare in pellegrinaggio, ma che sono troppo pigri per farlo. Sarà il titolare, Carlos Gil, a compiere il percorso a piedi al posto di chiunque, per una cifra irrisoria che si aggira sui 2.500 dollari. A quanto pare, Carlos promette di compiere 130 km a piedi e offre la possibilità di ricevere un certificato di autenticità, una sorta di collezione di timbri locali che dimostrano il percorso intrapreso. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il pellegrino, 35, la strada, 25, la pigrizia, 26, il certificato, 60, e il pagamento, 4. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece il timbro, 57.



