Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 4 dicembre, i numeri vincenti

ESTRAZIONI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI: 4 DICEMBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 4 dicembre 2021: mancano solo poche ore e poi scopriremo quali sono i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 145/2021. Prima però diamo un’occhiata ai risultati dell’ultimo concorso del Lotto, quello disputato giovedì 2 dicembre 2021. Il portale agipronews.it ci informa che grande protagonista è stata la Campania, con quattro vincite per un totale di oltre 50mila euro. In particolare a Cesa, in provincia di Caserta, un giocatore ha fatto terno con i numeri 22 23 e 72 sulla ruota di Napoli per una vincita totale di 22.500 euro. Proprio nel capoluogo, invece, due giocate – sempre sulla ruota del capoluogo campano – hanno fruttato oltre 22mila euro: la prima ha visto protagonista un fortunato che ha portato a casa 14 mila euro con 3 ambi e un terno mentre la seconda è valsa ad un altro giocatore, con un ambo secco, 7.500 euro. L’ultima delle quattro vincite sopracitate, infine, ha premiato un anonimo di Maddaloni, in provincia di Caserta, con una vincita da 6.750 euro.

Fuori dalla Campania grande gioia a Torano Castello, in provincia di Cosenza, dove un fortunato ha centrato 3 terni e una quaterna con i numeri 26 29 32 43 portando a casa una vincita da 24.450 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro, per un totale di oltre un miliardo di euro da inizio 2021. E il 10eLotto? Sempre agipronews.it ci dice che si è vinto, e molto, ad Abano Terme, in provincia di Padova: qui sono infatti arrivati 50mila euro grazie ad una giocata da 3 euro abbinata alla modalità frequente che ha portato in dote un 9 Oro. Da segnalare anche una vincita da 20mila euro a Gravellona Toce, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, giunta grazie a un 7 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 23 milioni di euro, per un totale di 3,85 miliardi dall’inizio del 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto l’andamento dei concorsi di Lotto e 10eLotto di giovedì diamo uno sguardo alle quote assegnate con l’ultima estrazione del Superenalotto. Nessuno ha fatto “6” né “5+1”, così il premio più alto del giorno è risultato quello da 23.669,25 euro associato al “5” e fatto proprio da 8 persone. Il “4” ha premiato invece 528 concorrenti con 365,31 euro; il “3” ha regalato 29,69 euro a 19.550 giocatori. Ultimo premio del Superenalotto? Il “2” da 5,74 euro andato a 314.167 persone. Capitolo SuperStar: come sono andate le cose nel concorso gemello del Superenalotto? Vediamolo insieme! Giovedì il premio più alto è stato quello da 36.531,00 euro fatto proprio da un fortunato giocatore che ha fatto “4 Stella”.

Il “3 Stella” ha premiato invece 198 anonimi con 2.969,00 euro. I canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono finiti nelle tasche di 2.604 persone, mentre i 10 correlati all’1 Stella sono andati a 19.431 concorrenti. Chiusura per i 5 euro dello “0 Stella”, finiti nelle tasche di 47.438 anonimi. Infine, per quanto riguarda i premi Seconda Chance 1 e 2, i tradizionali 50 e 3 euro sono andati rispettivamente a 108 e 16.277 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 119.400.000 €. Si tratta di una cifra enorme, che potrebbe portare un ipotetico vincitore ad interrogarsi. Già, come investire tale somma? L’idea che suggeriamo sempre sulle pagine de ilsussidiario.net è di destinare quanto meno una piccola parte della vincita al finanziamento di un progetto innovativo che attende soltanto una piccola spinta per prendere il volo, così da restituire quanto meno una minuscola porzione di fortuna anche a qualcuno che la merita. Oggi vogliamo parlarvi in particolare di Flic Twist, progetto che ha già ottenuto donazioni per oltre 600mila euro su kickstarter.com, a dimostrazione di quanta impressione abbia fatto finora agli utenti. Ma di che si tratta?

I suoi sviluppatori lo descrivono come il “quadrante wireless per la tua casa intelligente”. Esso presenta “controllo intuitivo di luci, musica e altro senza voce o app. Fatto per tutta la famiglia, ma incredibilmente configurabile”. Curiosi di fare un tuffo nel futuro? Allora cliccate qui per vedere coi vostri occhi di cosa si tratta.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non sarebbe il consueto appuntamento con la rubrica del Lotto e del Superenalotto se all’appello mancasse la rubrica dedicata alla Smorfia Napoletana. Essendo il 4 dicembre 2021 decidiamo oggi di conoscere il significato nella Smorfia partenopea di 3 numeri appunto: 4, 12 e 21. Il 4 è associato alla figura del maiale, “‘o puorco” in dialetto napoletano. Sognarlo sta ad indicare soddisfazione personale, sessuale, legata al cibo, ma soprattutto al denaro: di fatto è un buon auspicio. Il 12 è invece nella Smorfia ‘o surdato, ovvero il soldato. Sognare i soldati vuol dire avere a che fare con situazioni conflittuali, ma anche aggressività, regole e autorità con cui il protagonista del sogno è chiamato a confrontarsi.

La chiusura è per il 21, il numero indicativo dell’anno, che nella Smorfia Napoletana è associato alla donna nuda, ‘a femmena annura. Cosa vuol dire sognare una donna nuda? In genere rappresenta la reale bellezza interiore del sognatore. Di fatto è come se l’inconscio comunicasse al sognatore che la sua bellezza esteriore non corrisponde a quella più intima e personale. Un tipo di sogno che indica la presenza di problemi con sé stessi…



