LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 4 FEBBRAIO 2021

Tutto come sempre pronto in occasione delle prossime nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 4 febbraio 2021: conto alla rovescia per i numeri vincenti del concorso Sisal numero 15/2021. Poco prima di concentrare la nostra attenzione sui nuovi concorsi di metà settimana, andiamo a scoprire attraverso i dati forniti da Agipronews quali sono stati i risultati ottenuti nella prima estrazione settimanale, quella di martedì 2 febbraio. La maggiore vincita è stata registrata in Sicilia, precisamente ad Augusta in provincia di Siracusa, dove è stata intercettata una vincita del valore di 124.750 euro sulla ruota di Palermo grazie ai 6 ambi realizzati, quattro terni e una quaterna. La seconda importante vincita è stata realizzata sempre al Sud, in particolare a Giugliano in Campania in provincia di Napoli, del valore di 22.500 euro sulla ruota di Roma grazie ad un terno.

Come è andata invece l’ultima estrazione del gioco 10eLotto? In cima alla classifica delle vincite si piazza la provincia di Biella: a Candelo un fortunatissimo giocatore ha ottenuto un premio da un milione di euro grazie a 10 numeri su 10 indovinati con una giocata istantanea da 3 euro. Si tratta della terza vincita più alta dall’inizio del 2021. Nel concorso del 2 febbraio sono stati vinci anche 100 mila euro a Cepagatti (PE), mentre altri due premi da 60mila euro ciascuno sono stati realizzati ad Andria (BT) e Sant’Omero (TE).

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Il Lotto ed il 10eLotto non sono gli unici giochi che per tre volte a settimana appassionano i numerosi concorrenti italiani. Un posto in prima fila è occupato anche dal Superenalotto che torna oggi 4 febbraio con una nuova imperdibile estrazione. Riflettori accesissimi, dunque, sul nuovo jackpot di oggi realizzabile centrando l’ambito “6”. Mancando ormai da settimane, il jackpot ha ampiamente superato quota 100 milioni di euro diventando il premio più alto al mondo e settimo nella storia del gioco grazie al valore da capogiro di 101,8 milioni di euro! Quattro fortunatissimi giocatori, tuttavia, lo scorso martedì hanno centrato ben cinque numeri fermandosi quindi ad un solo passo dalla vincita super e portandosi a casa comunque un premio più che interessante del valore di 50.253 euro a testa. Le quattro vincite, come rivela Agipronews, sono state realizzate a Saronno (VA), San Bartolomeo in Galdo (BN), Bagnoli Irpino (AV) e Aprilia (LT). L’ultimo “6” realizzato aveva avuto un valore di 59 milioni di euro: accadeva il 7 luglio scorso a Sassari, in Sardegna.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Ormai il jackpot messo a disposizione dal Superenalotto in occasione della nuova estrazione di oggi ha toccato vette clamorose al punto da mettere il giocatore di fronte ad una inevitabile domanda: cosa fare con oltre 100 milioni di euro? Come spenderli o come investirli nel migliore dei modi? Con tutto quel denaro a disposizione, chiunque si toglierebbe qualche sfizio più o meno grande, ma di denaro certamente ne avanzerà anche per realizzare degli investimenti interessanti. A tal proposito, giusto per avere qualche idea, si rinnova la nostra consueta rubrica sui principali progetti contenuti sulla piattaforma Kickstarter. In primo piano questo giovedì troviamo “OneClock: Svegliarsi meglio”. Si tratta di un orologio analogico minimalista che permette di svegliarsi con la musica composta da artisti vincitori di Grammy. OneClock diventa così “tanto un’opera d’arte quanto un oggetto funzionale per la casa”. Perchè, dunque, non finanziare il progetto grazie al denaro proveniente dalla nostra possibile vincita? Se volete approfondire ulteriormente, cliccate qui e valutate personalmente se merita o meno la vostra attenzione!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo giunti come da tradizione all’appuntamento con la Smorfia Napoletana. Sono numerosi i casi in cui in tanti giocatori del SuperEnalotto, trovandosi a secco di idee e numeri da mettere in schedina, si affidano alla Smorfia a caccia di cifre fortunate e pregne di significato da poter giocare, sperando di poter intercettare la fatidica vincita con “6”. Come sempre, il nostro compito è quello di fornirvi idee utili applicando la Smorfia Napoletana alle ultime notizie di attualità del giorno. Tra le varie news del momento, c’è quella che arriva da Milano dove era in azione un’intera “squadra” tra vigili, ufficiali e impiegati del Comune che cancellava le multe e gli avvisi di pagamento attraverso accesso abusivo ai sistemi informatici portando a diversi arresti da luglio 2019 a giugno 2020 fino alla chiusura delle indagini dello scorso dicembre. I reati contestati a carico degli arrestati sono: accesso abusivo ai sistemi informatici del Comune, frode informatica, falso in atto pubblico. Alla luce della notizia, ecco quali sono i numeri da poter giocare al SuperEnalotto grazie alla Smorfia Napoletana: il 26 (Milano), 89 (indagine), 9 (frode), 13 (multa), 5 (reato) e 3 (arresto).



