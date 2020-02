LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 FEBBRAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 4 febbraio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 15/2020. Il Lotto e il 10eLotto si preparano per il nuovo concorso che avrà luogo questa sera. I due giochi italiani stanno per apparecchiare il tavolo verde con ricchi premi e numeri vincenti. Chi riuscirà a conquistare i primi tre posti in classifica? In attesa di scoprirlo, rivediamo la statistica legata all’appuntamento dello scorso sabato. I dati ufficiali sulle vincite, diffusi da Agipro News, ci svelano che il Lotto è in testa alla classifica dei premi. Merito di un vincitore di Latina, che si è portato a casa 26 mila euro grazie a cinque numeri giocati sulla Ruota di Roma. In seconda posizione troviamo invece Piacenza con un bottino da 23,750, seguita da Rezzato, in provincia di Brescia. Un giocatore ha centrato un tesoretto da 19 mila euro. Il montepremi dell’estrazione invece è sui 5,4 milioni di euro circa. Il 10eLotto premia invece Milano e Massa, in provincia di Massa Carrara, con due vincite da 13 mila euro a testa. In entrambi i casi le giocate riguardano un 3 Oro. Segue Marsala, in provincia di Trapani con 10 mila euro con un 7 Oro. Cifra identica e stessa combinazione anche per Montemarciano, in provincia di Ancona. Il montepremi annuale sale invece fino a 387 milioni di euro, mentre l’ultima estrazione sfiora i 24,9 milioni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

16,8 milioni di euro per il Jackpot di oggi: il SuperEnalotto sta per dare il via ad una nuova estrazione. I giocatori della Sisal sono già in fermento e non vedono l’ora di scoprire quali premi verranno distribuiti questa sera. Forse il montepremi non si sarà fatto vedere nel precedente concorso, ma è anche vero che le quote maggiori sono schizzate verso l’alto. I dati ufficiali ci svelano la statistica dello scorso sabato: in testa il 5 con oltre 74 mila euro e tre vincitori. Segue il 4+ con 5 giocatori fortunati e un bottino da più di 41 mila euro. I biglietti vincenti per il 3+ sono invece 115, mentre il premio è di 2.964 euro. Per la vincita del 4, abbiamo invece un tesoretto da 415,47 euro e 552 partecipanti. Il 3 premia 23.095 vincitori con 29,64 euro, mentre il 2 regala un bottino da 5,66 euro a 373.668 giocatori. Per la serie Superstar, sono 1.656 gli appassionati ad aver realizzato il 2+ da 100 euro. Per la quota dell’1+ abbiamo invece 11.489 vincitori ed un tesoretto canonico da 10 euro. Infine i 5 euro dello 0+: i biglietti fortunati sono in tutto 26.681.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo uniti per il concorso di questa sera: quali sorprese ci attendono? Prima di scoprirlo, assicuriamoci di aver pensato proprio a tutto e di partecipare alla gara a premi con un piano ben ideato. Non parliamo solo dei numeri da giocare, ma anche dell’argomento preferito della nostra Rubrica: come spendere una piccola parte del montepremi? Giusto per sfruttare al meglio ogni istante della nostra nuova vita da vincitori e valorizzare la vincita appena ottenuta. Oggi parliamo di un’idea tutta italiana, che un’azienda di Perugia ha scelto di lanciare su KickStarter. Albicchiere è infatti un dispositivo utile per mesciare il vino e al tempo stesso preservare la temperatura ideale del liquido prezioso. Con Albicchiere, ogni bicchiere di vino verrà servito alla temperatura perfetta. La sua capacità di conservazione invece raggiunge i 6 mesi, l’ideale per chi vule stappare una buona bottiglia e gustarsela senza fretta da solo o in compagnia. Una soluzione all-in-one che si preoccupa di conserare il vino fra i 4°C e i 20°C: mai più bottiglie in frigorifero! Gli amanti del vino si sono già attivati fin dai primi giorni dell’asta: mancano ancora 30 giorni per raccogliere i fondi necessari, ma il goal da 33 mila euro circa è già stato realizzato.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per svelarci le combinazioni vincenti di oggi: mancano poche ore all’inizio del nuovo concorso. Siamo ancora in tempo per scegliere la combinazione da giocare, quale schedina affidare alla fortuna e i numeri vincenti con cui partecipare alla corsa a premi. Se siete fra i ritardatari o gli indecisi non perdete altro tempo: la nostra Rubrica sta per rivelarvi dei numeri da giocare, grazie al consiglio della smorfia napoletana ed una notizia selezionata per voi. Parliamo di deserti e principesse: Jeremiah Heaton ha deciso di realizzare il desiderio della figlia di essere una vera principessa. Controllando carte e documenti geografici, ha scoperto che un territorio in particolare in tutto il mondo non era mai stato rivendicato. Così è partito in spedizione verso un deserto che si trova in Africa, lungo 2 mila km: il Bir Tawil. Una volta dichiarato come proprio, Heaton a ribattezzato il luogo come Regno del Nord Sudan. Così la sua piccola Emily ha potuto indossare la corona. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’Egitto, 42, la principessa, 26, il regno, 90, la rivendicazione, 35, e il viaggio, 10. Come Numero Oro per gli appassionati del 10eLotto scegliamo invece la corona, 66.



