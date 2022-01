Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 4 gennaio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 GENNAIO 2021

Tutto pronto per l’estrazione del Lotto di oggi 4 gennaio, ma anche di quelle di Superenalotto e 10eLotto. Quali saranno i numeri vincenti del concorso Sisal n. 2/2021? Prima di scoprirlo diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concorso del Lotto, quello disputato ieri che ha distribuito più di 6 milioni di euro in tutta Italia. Il portale agipronews.it ci dice che grande protagonista dell’ultima estrazione è stato il Piemonte, con un bottino di oltre 77mila euro. La vincita più alta è stata centrata a Bardonecchia, in provincia di Torino: con una giocata complessiva da 9 euro sui numeri 64-66-68-70, un fortunato giocatore ha centrato sei ambi, quattro terni e una quaterna, conquistando oltre 66mila euro. Questa stessa combinazione sulla ruota di Torino ha premiato anche la Puglia: a Surbo, in provincia di Lecce, è bastata una giocata complessiva da 2 euro per portare a casa una vincita da oltre 64mila euro. E il 10eLotto?

ESTRAZIONI LOTTO, SUPERENALOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti 3 gennaio 2022: le vincite

Campania sugli scudi in particolare grazie alla vincita riportata a Marcianise, in provincia di Caserta, dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 100 mila euro con una giocata da 4 euro su un’estrazione frequente. Gioia pure a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, grazie a un 9 Oro da 50 mila euro. La stessa somma, sempre con un 9 Oro in modalità frequente, è stata vinta a Orbassano (TO) e Bassano del Grappa (VI). Il primo concorso dell’anno del 10eLotto ha distribuito 31,8 milioni di euro in tutta Italia.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 3 gennaio 2022

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Diamo ora un’occhiata alle quote assegnate nel concorso del Superenalotto di ieri, lunedì 3 gennaio 2022. Nessuno ha fatto “6” né “5+1”, ma di certo non si lamentano i cinque giocatori che facendo “5” hanno intascato 43.156,05 euro. Il “4” ha premiato con 342,35 euro ben 658 fortunati, mentre il “3” ha assegnato 26,16 euro a ben 25.500 giocatori. Ultimo premio del Superenalotto? Quello da 5,24 euro andato a 391.695 concorrenti. Capitolo SuperStar: nel concorso “gemello” del Superenalotto il primo concorso dell’anno è da ricordare! Un giocatore baciato dalla Dea Bendata ha infatti intascato oltre un milione di euro (per la precisione (1.078.901,25 euro) facendo “5 Stella”. Di conseguenza scendono gli altri premi: il 4 Stella è valso a chi lo ha fatto “solo” 34.235,00 €.

Lotto Superenalotto 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 30 dicembre, super Smorfia

Il “3 Stella” ha regalato 2.616,00 euro a 118 anonimi, mentre i 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1.912 persone. Capitolo “1 Stella”: i 10 euro sono andati a 13.804 giocatori. Poi lo 0 Stella: 5 euro finiti nelle tasche di 30.379 concorrenti. Chiusura per i premi Seconda Chance 1 e 2: i 50 e e i 3 euro loro associati sono andati rispettivamente a 121 e 18.280 persone.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 135.100.000 €. Come investire tale somma in caso di vittoria? Un’idea potrebbe essere quella di destinare una piccola parte della vincita al sostegno di un’idea innovativa tra le tante presenti sulla piattaforma di fundraising “kickstarter.com”. Qualche esempio? A noi de ilsussidiario.net ha colpito in maniera particolare il progetto “LASERCUBE 100”. Di che si tratta? Di una macchina per incisione laser ultracompatta con cui è possibile creare i tuoi disegni originali in qualsiasi momento e ovunque. Connessa con un’applicazione del telefono, LASERCUBE 100 è compatibile con una grande varietà di materiali: trasforma letteralmente i tuoi oggetti quotidiani in oggetti unici a fronte di un peso di soli 190 grammi che la rende portatile.

Curiosi di vedere come funziona per decidere se vale la pena sostenere l’idea in caso di vittoria del Jackpot? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è appuntamento con la rubrica dedicata al Lotto e al Superenalotto che si rispetti che non abbia al suo interno un paragrafo dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre ci lasciamo ispirare dalla cronaca per cercare i numeri fortunati e sottoporli all’interpretazione della Smorfia partenopea. Dunque qual è il fatto del giorno? Di sicuro la notizia della convocazione del Parlamento, chiamato a scegliere il successore del presidente Mattarella, per il prossimo 24 gennaio. Immancabile allora il numero 24, ma per gli altri? Optiamo anzitutto per il numero 45 di “presidente”; poi proseguiamo con il 90 di “Repubblica” e ci spostiamo all’estremo opposto con il numero 1 di “Italia”.

Altri protagonisti i grandi “elettori”, numero 8, in “Parlamento”, numero 7. Saremo stati bravi e fortunati nella nostra interpretazione? Lo scopriremo questa sera…



© RIPRODUZIONE RISERVATA