LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 GIUGNO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 4 giugno 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 49/2020. Il Lotto e il 10eLotto stanno per accompagnarci all’interno di un nuovo concorso: pronti per i numeri vincenti e i premi dei due giochi italiani? Lo scorso appuntamento è stato più ricco del previsto e molti giocatori si sono portati a casa bottini importanti. I dati ufficiali, come sempre condivisi da Agipro News sul suo portale, accendono le luci sul Lotto. Un giocatore della provincia di Como, di Porlezza, ha realizzato una cinquina, cinque quaterne, dieci terni e dieci ambi per un valore che supera i 306 mila euro. Si tratta della seconda vincita più alta di quest’anno, che segue a ruota i 312 mila euro centrati a Borgo Val di Taro (PR) a inizio 2020. Interessanti anche le vincite del 10eLotto. Al primo posto della classifica troviamo un giocatore della provincia di Brindisi, di Oria, e uno di Corato, nel Barese con 50 mila euro in premio ciascuno, ottenuti con due 9 Oro. Stessa somma anche per due vincitori di Nocera Inferiore e Ferrandina (MT), con giocata identica. Il montepremi da inizio anno ammonta a 970 milioni di euro, di cui 27,6 milioni distribuiti nel singolo appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

46,2 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera: numeri vincenti e premi, ecco la ricetta segreta per la cena di tutti gli aspiranti vincitori. Ancora poche ore di attesa prima di scoprire i risultati della nuova estrazione. Nel frattempo possiamo controllare le vincite registrate lo scorso giovedì, grazie alla statistica ufficiale. 5+1 e 5+ fuori dai giochi: le due quote segnalano una nuova assenza, così come il 4+. La vincita maggiore è quindi quella del 5, che supera i 35 mila euro e premia tre vincitori. Segue il 3+ da 2.750 euro con 50 biglietti fortunati, mentre il 4 regala 417,91 euro a 259 giocatori. Per il premio del 3, pari a 27,50 euro, gli appassionati fortunati sono 11.857, mentre saliamo a 189.937 per i tagliandi vincenti associati al 2, del valore di 5,33 euro. La classifica prosegue con la tripletta finale del SuperStar, a partire dal 2+ da 100 euro. I vincitori sono 819, mentre sono 6.051 i partecipanti ad aver imbroccato i 10 euro dell’1+. Infine abbiamo i 5 euro e lo 0+: i vincitori sono 13.774.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto ci attende ancora una volta per regalarci tante emozioni con il nuovo concorso. I numeri vincenti di questa sera trasformeranno migliaia e migliaia di giocatori in fortunati vincitori. Dobbiamo solo assicurarci di aver completato la schedina e di convalidarla in ricevitoria. Senza dimenticare lo step finale, ovvero il momento in cui ritireremo il nostro tesoretto. Come spendere al meglio la nostra vincita? La nostra Rubrica risponde al dubbio di molti appassionati grazie alle idee lanciate su KickStarter. Oggi parliamo di Roadie, un tuner automatico di nuova generazione in grado di semplificare il lavoro di tutti i musicisti. Roadie permette infatti di accordare qualsiasi tipo di strumento in pochi istanti, costruito grazie ad algoritmi audio proprietari e vibrazioni in grado di migliorare il suono con accuratezza, eliminando anche fastidiosi rumori. Roadie è l’ideale per le chitarre elettriche, acustiche, classiche e persino per mandolini, banjo e ukulele. Insomma qualsiasi strumento a corda. Il goal da raggiungere entro 21 giorni di asta è invece di oltre 35 mila euro. La bella notizia è che l’obiettivo è già stato centrato: sono stati fatti quasi 3 mila versamenti per un totale di oltre 261 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti ci aspettano fra pochissimo: ancora un po’ di attesa prima che il nuovo concorso abbia inizio. Come assicurarci di far parte della corsa a premi e non rimanere al di fuori dei cancelli virtuali del gioco italiano? Di sicuro dobbiamo partire dai numeri da giocare: non è semplice trovare la combinazione giusta che ci convinca a registrare al volo la nostra schedina. Se anche voi siete fra i più indecisi, potete sempre lasciarvi consigliare dalla nostra Rubrica. Con l’aiuto della smorfia napoletana, scopriamo quali numeri sono associati alla news scelta per voi e che ci parla di un artista giapponese molto particolare. Akie Nakata infatti dipinge pietre di fiume e li trasforma in animali. Non si tratta solo di dipingere, ma di individuare la pietra giusta con cui dare vita poi all’animaletto più adatto. L’artista afferma anzi di considerare le pietre come veri e propri esseri viventi e che sarebbero proprio loro a guidarlo verso il completamento della sua arte. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la pietra, 12, il dipinto, 27, l’animale, 22, l’arte, 17, e la vita, 79. Per chi vuole tentare il colpaccio anche al 10eLotto, proponiamo un Numero Oro, il processo, 41.



