Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 4 giugno, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 GIUGNO 2022

Fa ritorno oggi, sabato 4 giugno 2022, un nuovo appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 66-67/2022. Nell’attesa, volgiamo lo sguardo al precedente concorso di venerdì, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da tradizione, ci aggiorna sulle ultime statistiche: il 15 su Cagliari resta al comando della classifica dei ritardatari, con 126 assenze. Chiudono la top five il 58 su Torino (111), il 45 sempre su Torino a 103 assenze, il 45 su Palermo a 101 e il 44 su Milano da 99. Tra le combinazioni numeriche da segnalare un terno in decina 30-39 su Nazionale (30-32-37) e un terno in figura 8 su Napoli (44-62-89), un ambo gemello su Genova (55-66), un altro sempre gemello su Venezia (44-66) e un ambo vertibile su Torino (17-71). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche la cadenza 4 su Milano è assente da 42 turni. Tra le decine la 70-79 su Milano è assente da 80 turni, mentre tra le figure la 3 su Palermo assente è da 52 turni.

Attesa spasmodica anche per i numeri del 10eLotto, che saranno abbinati alla ruota di Napoli e potrebbero regalare inaspettate e ricche gioie “addizionali” agli scommettitori d’Italia. Ricordiamo che i cinque simboli-numeri sono assegnati automaticamente dal sistema quando la giocata viene effettuata sulla ruota in promozione in quel mese e non si ha dunque facoltà di sceglierli in autonomia.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il concorso Sisal numero 66 del Superenalotto che si sarebbe dovuto tenere il 2 giugno avrà luogo nella serata di oggi, sabato 4 giugno 2022. Possiamo assicurarvi che l’attesa non è mai stata così alta e proprio in vista della prima estrazione del mese di giugno, sono in tanti a sperare di poter mettere a segno una importante vincita. Il motivo è scontato: il ricco jackpot in palio. L’assenza di un “6” da oltre un anno ha fatto sì che il montepremi raggiungesse quota 214,5 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel corso del concorso del passato sabato, sono stati centrati sette i punti “5” da 33.491 euro ciascuno. Da segnalare anche due “4 stella” da 41.471 euro ciascuno. Tuttavia la maggior parte dei giocatori mira a intercettare il ricchissimo “6” che potrebbe realmente cambiare la vita del fortunatissimo concorrente, un po’ come accaduto il 22 maggio dello scorso anno a colui che è riuscito ad intercettare l’intera combinazione, a Montappone (FM), portandosi a casa il super premio da 156 milioni di euro. Il vincitore, all’epoca, attese appena 3 giorni per presentare la vincita all’incasso.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un interrogativo fondamentale, anche alla luce dell’ingente somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, basata sulla piattaforma Kickstarter, che offre spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solo di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “Soapstone 2.0: Sustainable travel dispenser”, di Eli Heath and Pete Barr. Si tratta, come recita la descrizione, di una soluzione “elegante e sostenibile per trasportare e utilizzare disinfettanti, creme idratanti e prodotti per l’igiene personale quando si è in viaggio. Si usa con una sola mano e si distribuisce in pochi secondi. È possibile scegliere tra: ricevere il liquido direttamente nelle mani, ritirando poi la soapstone in tasca o in borsa, complici le sue modeste dimensioni (80×28 millimetri); legare la soapstone alla cintura con il moschettone e l’anello e premere il pulsante direttamente all’altezza della vostra vita; strofinare la soapstone come una saponetta: caricatela con l’igienizzante, passatevelo nelle mani e strofinatelo bene, igienizzando contemporaneamente le vostre mani e il prodotto e mantenendo un alto livello di igiene quando condividete il dispositivo con gli amici”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

L’itinerario tra i numeri del Superenalotto fa tappa adesso presso la stazione della smorfia napoletana, utile per comprendere il vero significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, vi veniamo incontro e proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno al Giubileo di Platino della Regina. Per rendere omaggio ai settant’anni di regno di Elisabetta II, il Regno Unito si ferma per quattro giorni di festa nazionale ed è stato pianificato un programma ricco di eventi: monumenti illuminati, parate, mostre, concerti, feste di quartiere e processioni carnevalesche. Quali sono i numeri legati a questa particolare ricorrenza di carattere monarchico? Iniziamo con il 73 (regina), per proseguire quindi con il 90 (regno). Ci sono poi il 66 (corona), il 27 (monarchia), il 19 (giubileo) e il 2 (festa). L’augurio che intendiamo rivolgervi è che questa combinazione si possa rivelare foriera di buona sorte per voi lettori.

