LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 LUGLIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 4 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 62/2020. Ultima estrazione della settimana per Lotto e 10eLotto: i due giochi italiani sono pronti per regalare tanti e nuovi premi a tutti i giocatori in gara. Dobbiamo pazientare ancora un po’ di tempo prima di conoscere il risultato del concorso. Nel frattempo però possiamo controllare ancora una volta le vincite dello scorso giovedì e scoprire quali sono gli appassionati più fortunati. Per le vincite del 10eLotto, il premio maggiore va a Messina, dove un partecipante ha centrato un 9 Oro del valore di 50 mila euro. Segue la provincia di Napoli con Casamarciano: la giocata è abbinata ad un 8 Oro, mentre il premio è da 30 mila euro. In terza posizione troviamo invece una tripletta. Due 9 registrati a Pozzuoli, in provincia di Napoli, e a Verona e un 8 Doppio Oro realizzato invece in provincia di Lecco, a Carenno. In tutti e tre i casi, la vincita è di 20 mila euro a testa. L’intero appuntamento invece ha distribuito tesoretti per un valore di 21,7 milioni di euro. Il Lotto premia Carrara, in provincia di Massa-Carrara, con un tris di vincite legate alla ruota fiorentina. Tre terni secchi da 13.500 euro ciascuno e per un totale di più di 40 mila euro. A Formia, in provincia di Latina, è stato imbroccato invece un terno secco su Napoli con un tesoretto da 9 mila euro. Il montepremi generale supera i 416 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

58,6 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di oggi: il nuovo concorso ci attende fra pochissimo, pronto a distribuire premi e numeri vincenti. Nell’estrazione dello scorso giovedì, la sestina vincente si è unita agli altri due grandi assenti, ovvero il 5+1 e il 5+. Il premio maggiore invece è stato quello del 4+, con oltre 46 mila euro destinati ad un unico fortunello. Cinque vincitori per il 5 da quasi 31 mila euro, mentre 92 tagliandi vincenti per la quota del 3+, pari a 3.127 euro. Per il bottino del 3, del valore di 31,27 euro, i vincitori sono 15.020, mentre il 2 premia 255.295 appassionati con 5,71 euro a testa. Il 2+ da 100 euro finisce invece nelle tasche di 1.305 giocatori, mentre 7.764 partecipanti imbroccano i 10 euro legati alle sorti dell’1+. Infine abbiamo il tesoretto canonico dello 0+, ovvero di 5 euro, consegnato a 15.477 vincitori.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi accoglieranno tanti e nuovi fortunelli grazie al concorso di questa sera. Molti giocatori stanno per completare gli ultimi step necessari per partecipare alla gara a premi, a partire dalla compilazione della schedina. Altri invece, inesperti e non, sono ancora in difficoltà: quali numeri giocare? Se siete fra i più dubbiosi, potete sempre ascoltare il consiglio della nostra Rubrica e della smorfia napoletana. Sarà l’oracolo campano a rivelarci quali numeri sono associati alla news che abbiamo selezionato per voi in quest’occasione. Partiamo dalla notizia, che ci fa volare fino in Australia. Un cittadino è riuscito a cucinare un intero arrosto di maiale semplicemente lasciandolo all’interno della propria auto, parcheggiata al sole. Dieci ore di tempo prima di ottenere la cottura desiderata. Non si tratta però di una svista, ma di un esperiemnto che Stu Pengelly ha deciso di fare sfruttando la stagione estiva. La cottura è iniziata alle 7 del mattino, con una temperatura interna del veicolo di 30 gradi, per poi raggiungere gli 81° verso mezzogiorno. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’arrosto, 2, il maiale, 33, la cottura, 12, l’esperimento, 31, e l’automobile, 46. Scegliamo invece l’estate, 23, come Numero Oro per gli amici che desiderano partecipare anche all’estrazione del 10eLotto.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per aprire i cancelli di un nuovo concorso: ci sarà un fortunello in grado di centrare la sestina vincente? Otterremo tutte le risposte sull’estrazione di oggi fra pochissimo, mentre tanti giocatori iniziano già a chiedersi come spendere il primo spicchio della propria vincita. La nostra Rubrica ha scelto come sempre un progetto lanciato su KickStarter, nella speranza di chiarire le idee a tutti gli appassionati a caccia di una soluzione. Parliamo di Cinera Edge, un vero e proprio cinema portatile in grado di aumentare l’esperienza visiva e audio di ogni utente. Il dispositivo comprende delle cuffie con certificazione Dolby Digital e con 5.1 canali per il suono, mentre il visore in HMD garantisce una risoluzione a 2.5k grazie alla tecnologia micro-Oled. Massima qualità video e audio per gustare i film preferiti, i canali tv oppure giocare ai videogames. In particolare la nuova generazione M-Oled permette di ottenere immagini ad alta risoluzione, addirittura molto di più del suo predecessore Cinera 1. A fronte di un obiettivo da quasi 9 mila euro, gli oltre 700 sostenitori hanno già versato contributi che superano i 350 mila euro. L’asta invece rimarrà aperta per altri 41 giorni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA