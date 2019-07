LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 4 LUGLIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 4 luglio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 80/2019. Questa sera avrà luogo il nuovo concorso e naturalmente scopriremo i numeri vincenti, i premi distribuiti e quali Ruote si saranno rivelate più fortunate delle altre. La gara fra appassionati e quella fra regioni sta per iniziare, ma prima di immergerci nel nuovo appuntamento rivediamo la statistica vincite dello scorso martedì. Primo posto per un giocatore del 10eLotto della provincia di Teramo, precisamente di Orvieto, che ha realizzato un 9 Doppio Oro da 100 mila euro. Sullo stesso gradino troviamo inoltre un vincitore di Lipomo, in provincia di Como, che ha centrato la stessa vincita e un identico bottino. Segue una doppietta da 50 mila euro registrata a Milano e Palermo, grazie a due 9 Oro. Infine un 6 Oro per la provincia di Treviso, per un appassionato di Sernagla della Battaglia che ha vinto un tesoretto da 25 mila euro. Vediamo ora il Lotto, che mette al primo posto delle vincite un giocatore di Modena. Il premio è da 65 mila euro, mentre la giocata riguarda una quaterna, quattro terni e sei ambi sulla Nazionale. Segue la provincia di Latina con Itri, grazie ad un vincitore che ha centrato 23.250 euro. Infine un terno secco per la provincia di Torino: un partecipante di Ivrea ha indovinato un terno secco del valore di 13.500 euro con una giocata su Firenze.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Sempre più generoso il Jackpot del SuperEnalotto: nell’estrazione di oggi, il montepremi metterà in palio la bellezza di 181 milioni di euro. Una cifra da capogiro e che continua ad aumentare ad ogni concorso, grazie alle numerose assenze. L’ultimo appuntamento ci svela inoltre che le quote secondarie sono colate a picco, almeno nella maggior parte dei casi. Il testa a testa per il primo scalino del podio viene vinto dal 4+, che supera i 28 mila euro e premia un vincitore. Seguono undici giocatori per il bottino del 5, del valore di quasi 23 mila euro. Il premio del 3+ ammonta invece a 2.479, consegnato a 176 appassionati, mentre saliamo fino ad 890 biglietti vincenti per il premio del 4, del valore di 285,69 euro. Infine il 3 da 24,79 euro, indovinato da 30.944 vincitori, e il bottino da 5,28 euro per i 451.561 giocatori che hanno imbroccato il 2. In fondo alla classifica troviamo quindi lo 0+ con il suo tesoretto standard da 5 euro, donato a 43.313 partecipanti, mentre a salire troviamo l’1+ con premio da 10 euro. I vincitori sono 18.911, mentre si riducono a 3.020 se consideriamo i tagliandi fortunati associati alla vincita del 2+, che come sappiamo ammonta a 100 euro ciascuno.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot ci faranno compagnia anche questa sera: il concorso di oggi vedrà il montepremi spuntare finalmente fra le vincite? Il dubbio rimarrà tale fino al termine dell’estrazione dei numeri fortunati, ma molti giocatori si sono già attivati per progettare il momento successivo alla vincita. Si parla infatti di una prima spesa da affrontare con il montepremi o comunque con il tesoretto realizzato grazie alle quote secondarie. Anche la nostra Rubrica ha già trovato per voi un progetto interessante, ancora una volta grazie alle iniziative che aziende e professionisti lanciano ogni giorno su KickStarter. Oggi vi presentiamo TitanHub, una stazione portatile dotata di porte USB, entrata per il lettore di SD/TF card, connessione HDMI in 4K e VGA. Un vero aiuto per qualsiasi supporto, dai televisori ai monitor, fino alle ricariche dei cellulari e con la possibilità di trasmettere alla massima velocità i dati da pc, tablet e notebook su altri dispositivi. Con un design elegante e sviluppato in altezza, le porte USB permettono di ricaricare qualsiasi mobile in tempo record. Supporta inoltre i monitor in dual HD, è dotato di un ingresso per microfono e cuffie e ingresso Ethernet. Il goal previsto è di oltre 4 mila euro, ma i versamenti finora superano la soglia dei 36 mila. L’asta invece si concluderà fra 31 giorni.

LOTTO E SUPERENALOTTO: LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto ci regalerà una nuova ondata di premi e numeri vincenti, realizzando i sogni di tutti i vincitori del concorso di questa sera. Molti appassionati sono già riusciti a registrare la schedina ed individuare i numeri con cui tentare la fortuna, ma altri ancora sono ancora in attesa di capire quali combinazioni giocare. Le scelte sono quasi infinite, così come le possibilità di vincere uno dei premi previsti dal gioco italiano. Per poter centrare uno dei bottini in palio occorre però fare una giocata e scegliere dei numeri. Se siete fra coloro che ancora non hanno deciso come muoversi, potete sempre lasciarvi aiutare dalla nostra Rubrica. Anche oggi abbiamo scelto una notizia per voi e la smorfia napoletana ci aiuterà ad estrarre i numeri più adatti. Intanto voliamo fino al nord della Scozia per parlare della disavventura di una bambina di 4 anni. In viaggio con la madre, la piccola Summer ha perso il suo amato orsacchiotto mentre tornava a casa in aereo. La madre ha deciso quindi di sfruttare i social per parlare con la compagnia aerea, incontrando virtualmente una hostess molto disponibile. La disavventura si è trasformata così in una splendida avventura per il tenero orsacchiotto, che dopo aver viaggiato in prima classe ed aver fatto qualche selfie con i piloti, è ritornato fra le braccia della sua Summer. Cosa ci dice la smorfia? Abbiamo l’aereo, 11, lo smarrimento, 24, la bambina, 2, il peluche, 8, e l’orso, 54. Come Numero Oro scegliamo invece il volo, 58.



