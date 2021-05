LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 MAGGIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 4 maggio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 53/2021. Dopo l’estrazione di lunedì oggi si replica: andiamo a vedere quali sono le quote assegnate per il Lotto di ieri. Il portale agipronews.it ci informa che la vincita più alta dell’ultimo concorso è stata centrata a Napoli grazie ad una giocata complessiva da 10 euro sui numeri 3-4-68-79 su tutte le ruote, che ha portato a quattro terni e una quaterna per oltre 62mila euro. Anche il Novarese protagonista con vincite per oltre 67mila euro: una da 43.800 euro è stata realizzata a Trecate e una da 23.750 euro a Novara. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 6,9 milioni di euro in tutta Italia. Capitolo 10eLotto: estrazione fortunata per un giocatore di Cogoleto, in provincia di Genova, che nell’ultimo concorso ha centrato un 9 Oro da 100mila euro, con una puntata da 4 euro. Si brinda anche a Mesagne, in provincia di Brindisi, con una vincita da 50mila euro, e a Floridia, in provincia di Siracusa, con un 8 Oro da 30mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 45,1 milioni di euro, per un totale che supera gli 1,5 miliardi di euro da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto come sono andate le cose nei concorsi di Lotto e 10eLotto di ieri, focalizziamo la nostra attenzione sul Superenalotto. Nessuno ha portato via il Jackpot da oltre 150 milioni di euro e vacante è rimasta anche la casella associata al 5+1. Di certo non possono però lamentarsi i cinque giocatori che facendo “5” hanno portato a casa 47.210,70 euro. Il “4” ha regalato invece 349,55 € a 692 giocatori, mentre sono stati in 25.852 a vincere il premio da 28,05 euro associato al “3”. Ultimo premio assegnato con il Superenalotto di ieri quello da 5,57 euro fatto proprio da 403.191 giocatori. Vediamo adesso come sono andate le cose per quanto riguarda il SuperStar, il concorso “gemello” del Superenalotto. Il premio più alto assegnato è quello associato al “4 Stella”, vinto da un anonimo giocatore che ha così incassato 34.955,00 euro. Il “3 Stella” ha premiato con 2.805,00 € ben 136 giocatori, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 2.252 fortunati. Premi da 10 e 5 euro per chi ha fatto “1 Stella” e “0 Stella”, ovvero 14.639 e 32.915 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Sapete già come investire il jackpot del Suprenalotto in caso di vittoria al concorso odierno? Se non siete così convinti vi suggeriamo di puntare su uno dei tanti progetti in attesa di finanziamento economico su kickstarter.com. Oggi vogliamo parlarvi nelle specifico di “A bloom in the room / Piantando piantando fioriscono storie”. Si tratta di un progetto dell’italiana Angelica Corrado Salati, architetto pugliese, che ha così presentato la propria idea sulla piattaforma di fundraising: “Durante il lockdown del 2020, ho dovuto ripensare ai miei spazi e a come impegnare le mie giornate. Guardandomi attorno ho riscoperto di avere tante piccole piante. Mi sono affacciata nel loro mondo e ho così pensato che, prendendomi cura di loro, avrei coltivato anche me stessa. Le piante sono diventate le protagoniste di piccole storie fotografiche che, inizialmente, venivano inviate ai miei amici come messaggio di buongiorno. Poi, con l’entusiasmo e con la creatività grafica della mia amica Giusy, le storie hanno dato vita ad un libro. L’obiettivo di questo progetto è di far avvicinare al mondo delle piante grandi e piccoli, e dimostrare come è semplice poter avere un pollice verde. Infondere questa passione vuol dire anche: Imparare a identificare le piante con il loro nome botanico. Non è complicato! Capire che la maggior parte delle piante che abbelliranno la casa sono straniere. Divertirsi a scoprire ciò che rende diversa una pianta dalle altre, perché ognuna è speciale! Allenare i pollici ad essere pazienti e a prendersi cura degli esseri vegetali. Trasformare la casa in un luogo da vivere più intensamente. Scoprire e coltivarele curiosità che ruotano intorno alle piante. E infine…avere un libro che vuole accompagnarti a scoprire un mondo reale che nasconde tanta meraviglia!”. Visto che si parla tanto di “rivoluzione verde” perché non aiutare questo progetto? Clicca qui per il link!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il nostro approfondimento legato a Lotto, Superenalotto e simili non sarebbe lo stesso senza uno spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Di cosa parliamo oggi? Essendo 4 maggio, vogliamo parlarvi del significato del 4 nella Smorfia. Il 4 è il maiale, anche detto “o’ puorco”. Animale solitamente associato ad ingordigia e sporcizia: è per questo che nella cultura occidentale sognarlo si associa sempre a qualcosa di negativo. Secondo l’interpretazione della Smorfia Napoletana il numero 4 va giocato se si è sognato qualcuno appoggiato al muro con una sedia, ma anche se abbiamo osservato, dal vivo o in sogno, un contenitore per tabacco dorato, o se vogliamo riferirci ad un prete che dà scandalo. Nell’interpretazione dei sogni, comunque, il numero 4 più legato all’abbondanza: chissà che non sia questo il motivo per cui la Smorfia lo associa alla figura del maiale.



