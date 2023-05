LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 4 maggio, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Sono stati da pochissimo estratti i numeri vincenti del Superenalotto che, come ogni volta, aprono le danze prima del Lotto e del 10eLotto, che verranno estratti a brevissimo! Prima di buttarci, schedine alla mano, alla scoperta dei numeri vincenti, però, ricordiamo che è sempre importante prestare molta attenzione al controllo, per non rischiare di gettare nella spazzatura una schedina potenzialmente milionaria.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti di oggi 4 Maggio 2023

Oltre che su questo sito, ilSussidiario.net, i numeri vincenti del Superenalotto possono, per esempio, essere controllati anche sul sito ufficiale, oppure sull’app dedicata MyLotteries. Similmente, anche il sito dell’Agenzia Dogane e Monopoli li ripoterà a brevissimo, così come tutte le ricevitorie Sisal in Italia! Ora, però, augurando a tutti i lettori le migliori fortune, scopriamo subito i numeri vincenti, rinnovando l’appuntamento all’estrazione di Lotto e 10eLotto!

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 2 maggio 2023

Ultima estrazione Superenalotto n. 53 del 04/05/2023

Combinazione Vincente

23 72 62 57 6 9

Numero Jolly

16

Superstar

22

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 MAGGIO 2023

Tornano oggi, giovedì 4 maggio, per il loro secondo appuntamento settimanale e mensile, il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto, tra i giochi a premi più apprezzati dagli italiani! Si tratta del concorso Sisal numero 53/2023, e chissà che la Dea Bendata non decida proprio oggi di ricompensare un fortunato giocatore che è a caccia di un ricco premio! Nel frattempo che attendiamo le tre estrazioni, che si terranno come sempre questa sera, recuperiamo rapidamente le quote di Lotto e Superenalotto di martedì 2 maggio!

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 2 maggio 2023

Prima di vedere quanto accaduto nel 10eLotto e nel Superenalotto, partiamo dal gioco principale tra i tre, ovvero l’apprezzatissimo Lotto! Martedì 2 ad uscire vittoriosa è stata la Sicilia, dove sono stati vinti complessivamente 77.500 euro, di cui la più alta è valsa ben 22.750 euro ad un giocatore di Piraino, in provincia di Messina, grazie a tre ambi e ad un terno. La stessa combinazione del Lotto ha portato anche 18.250 euro nelle tasche di un altro giocatore dello stesso comune, mentre a Palermo ne sono stati vinti altri 22.500 e a Letojanni ulteriori 14 mila! In Basilicata, invece, si sono registrate vittore per 31.125 euro (a Lauria) e per 23.750 (a Matera). Complessivamente il Lotto ha assegnato premi per 6 milioni di euro, che portato il totale annuale a quota 384 milioni.

Recuperato il gioco principale, ora dedichiamo anche una breve parentesi all’ultima estrazione del 10eLotto che ha visto il Lazio al primo posto del podio con vincite complessive per 150 mila euro! A Roma, infatti, un “9 Oro” è valso 100 mila ad un giocatore, mentre a Viterbo ne sono stati vinti 30 mila e a Latina con “8 Doppio Oro” ben 20 mila. A rivoli, invece, si è segnata la seconda vittoria più alta, dal valore di 50 mila euro grazie ad un “9 Oro”. Complessivamente nel 10eLotto sono stati distribuiti premi per 25 milioni di euro, che portano il totale da inizio anno a ben 1,3 miliardi.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Recuperato quanto avvenuto in sede del Lotto e del 10eLotto, una sezione a parte va dedicata al Superenalotto e al suo ricco jackpot! Ricordiamo, infatti, che varia ogni volta in base a quanto avvenuto nella precedente estrazione, crescendo man mano che non vengono segnati “6”. Martedì 2 maggio, infatti, nessuna giocatore se l’è portato a casa e in questo giovedì vale ben 25,5 milioni di euro! Oltre al fatto che nessuno ha segnato i “6” ambitissimi punti, martedì sono stati sei i giocatori che hanno centrato il “5”, portandosi a casa ben 34.647,07 euro a testa! Vi sono, poi, stati anche due “4 Stella” che sono valsi 55.696 euro a giocatore. L’ultimo 6 segnato, che valse ben 73,8 milioni ad un giocatore, risale al 25 marzo.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

I vincitori del ricco jackpot del Superenalotto, o anche chi riesce a portarsi a casa dei ricchi premi dal Lotto o dal 10eLotto, non faticheranno certamente a trovare un modo per spendere l’importante cifra. Infatti, può realizzare facilmente sogni e desideri, mentre si potrebbe anche decidere di investirne una parte in un rivoluzionario progetto. Rivolgendoci al sito Kickstarter, per esempio, oggi concentriamo l’attenzione al “Blazon Ember“, una stufetta ibrida, alimentata a propano che ha il grosso vantaggio di non consumare nessun tipo corrente. Possiede, infatti, una ventola, alimentata con un generatore termoelettrico interno, che sfrutta appunto il calore. Promette risultati eccellenti in ogni situazione e può essere facilmente utilizzata anche in condizioni di emergenza, dato il peso e le dimensioni compatte, ed è pure dotata di un connettore usb che permette di caricare, sempre grazie al generatore interno, qualsiasi dispositivo!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ora, qualche giocatore allettato dai premi messi in palio nel Lotto, 10eLotto e Superenalotto, potrebbe decidere di tentare la fortuna per la prima volta, rendendosi però conto di essere indeciso sui numeri. In tal caso viene in suo soccorso l’antico sistema della Smorfia Napoletana, che traduce in numeri sensazioni, sogni ed addirittura notizie. Per fare un esempio, prendiamo la notizia della ormai vicinissima incoronazione di Re Carlo III in Inghilterra, erede al trono di Elisabetta II. Nella notte di oggi, infatti, in centro Londra è sfilata la carrozza reale, che prepara i fedeli all’incoronazione di sabato 6 maggio. Nella smorfia il Re è rappresentato dal 79, mentre la corona che verrà posta sul suo capo dal 66. Similmente, la carrozza si traduce con il 22, mentre la sfilata con 46. Sabato, infine, si traduce con il 14, ed ecco qua cinque ottimi numeri da giocare, magari assieme ai propri fortunati!











© RIPRODUZIONE RISERVATA