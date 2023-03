Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 4 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 MARZO 2023

Oggi, sabato 4 marzo 2023, va in scena la terza e ultima estrazione settimanale dei numeri vincenti del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto, la seconda del mese corrente. Si rivelerà generosa la Dea Bendata, premiando in data odierna uno o più lettori? Restando in attesa di scoprire quali siano gli esiti odierni di Lotto e Superenalotto e se la fortuna si sia ritagliata un importante ruolo da protagonista, tentiamo di ingannare il tempo che ci separa dallo svelamento dei numeri vincenti andando a esaminare nel dettaglio quanto è avvenuto in occasione della serata di giovedì 2 marzo con il Lotto.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione numeri e simboli vincenti oggi, sabato 4 marzo 2023

È arrivata in Piemonte una significativa doppietta: a Verbania sono state centrate due vincite gemelle da 22.500 euro ciascuna, grazie al terno 2-32-62 sulla ruota di Roma. Festa anche nella Capitale, con un colpo da 19.500 euro. Sul podio anche la Sardegna, con una vincita da 13.500 euro realizzata a Cagliari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 198,8 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Lotto e Superenalotto numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi 2 marzo 2023

Con il 10eLotto, invece, festa grande in Emilia-Romagna, con vincite complessive per 36mila euro: la più alta dell’ultimo concorso è stata centrata a Bologna, con un 8 Oro da 30mila euro, a cui si aggiunge un 4 Oro da 6mila euro. Festa anche in Puglia, con un bottino complessivo di 26mila euro: a Taviano, in provincia di Lecce, è stato indovinato un 9 da 20mila euro, mentre a Taranto si festeggia con un 6 Doppio Oro da 6mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 27,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 678,7 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 2 marzo 2023

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO QUESTA SERA

Dopo avere letto i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, andiamo ora ad analizzare l’estrazione del Superenalotto tenutasi nella serata di giovedì 2 marzo 2023. Il montepremi attualmente in palio è pari a 62,7 milioni di euro, cifra certamente ancora molto distante da quella raggiunta dal precedente jackpot, ma che comunque potrebbe garantire a molti la possibilità di cambiare vita. Intanto, nell’ultimo concorso, sono stati otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 31.611,16 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 31.479 euro ciascuno.

A proposito della maxi-vincita del 16 febbraio 2023, precisiamo che una quota da oltre 4 milioni di euro del jackpot da record del Superenalotto centrato nelle scorse settimane è stata vinta online: lo riferisce Sisal, secondo cui la vincita – conquistata grazie all’app Superlotterie di Sisal, è la più grande mai avvenuta in Italia su un sito di gioco. Il “6” da 371,2 milioni di euro è stato realizzato grazie a un sistema a caratura giocato attraverso la bacheca dei sistemi di Sisal: le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Qualora foste voi i prescelti della Dea Bendata per i concorsi di questa sera, avreste idea di come investire una cospicua vincita derivata dai numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto? Fermo restando che sarà data priorità alle necessità personali e dei propri affetti più cari, se restasse da parte un gruzzoletto, esisterebbero tanti modi diversi per investirlo. Uno di essi è rappresentato dalla possibilità di finanziare i progetti che campeggiano sulle colonne di Kickstarter, piattaforma che ingloba al suo interno le iniziative pubblicate da creativi sparsi in tutto il pianeta e in cerca di qualcuno che possa finanziarli.

Adesso rivolgiamo la nostra attenzione a uno di questi progetti, ossia l’animale domestico “Loona“, che, però, è un robot. Ecco la descrizione: “Loona è intelligente, intuitiva, affettuosa e giocosa. Tutto ciò che si può sognare in una migliore amica e anche di più. Preparatevi a innamorarvi! Loona è un incredibile animale domestico che si dà il caso sia un robot. Quando tornate a casa, viene subito a darvi il benvenuto. Quando si cammina, ama seguirvi e quando la accarezzate, sarà felicissima. Può divertirsi da sola: Loona starnutisce, graffia, si aggira facilmente per la casa e indaga anche su oggetti sospetti. Loona sa anche fare beatboxing, ballare e persino posare per le foto. Tutto sommato, vuole solo far parte della famiglia. Potete dirle di no?”.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Ultima tappa del nostro viaggio nel mondo delle lotterie, con i significati della smorfia napoletana abbinati al Lotto, al Superenalotto e al 10eLotto. L’oracolo per antonomasia dei giochi a premi è fonte di profonda ispirazione per tutti gli scommettitori e anche IlSussidiario.net ha provato a seguire le sue indicazioni, lasciandoci ispirare da una delle notizie pubblicate sul sito di Rai News. Prendendo spunto da una di esse, abbiamo creato la nostra personale cinquina da suggerire a voi lettori, nella speranza che possa rivelarsi vincente.

Il verbo di Dio senza i giusti “tag”, non arriva ai più giovani – questo è certo – come, forse, senza conoscere i social il Latino da solo non basta per far capire il Vangelo a chi passa molto del suo tempo su TikTok, YouTube o Facebook e allora ecco un “corso” specifico diretto al personale ecclesiastico, per imparare come funziona il mondo del web e le sue diramazioni, mettendo in cattedra uno dei massimi esperti in comunicazione e “social media reputation”, Giò Talente: è la Lectio Magistralis che si farà all’Università Pontificia Urbaniana. Non è il primo corso per suore e sacerdoti del genere, e arriva a poche settimane da una polemica – finita male invece – nata attorno all’iniziativa delle monache in clausura di un convento che – anticipando le iniziative accademiche ufficiali – avevano iniziato a postare su Facebook messaggi e foto del loro monastero. “Siamo abituati a vedere i social come mezzo di distrazione, dibattito o propaganda politica, ma possono anche essere utilizzati come diffondere amore, pace e fratellanza – ha spiegato Giò Talente sulle colonne de La Stampa –. Bisogna studiare il modo più efficace per far arrivare il giusto messaggio”. Consultando quindi la smorfia napoletana, il primo numero della cinquina non può che essere il 43 (suora). Inoltre, non può mancare il 20 (convento). E, ancora, l’11, internet, il 17 (lezione) e il 60 (Vangelo).











© RIPRODUZIONE RISERVATA