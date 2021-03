LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 marzo: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 MARZO 2021

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto stanno per prendersi la scena oggi, giovedì 4 marzo 2021. Solo qualche ora di attesa, poi conosceremo i numeri vincenti del concorso Sisal numero 27/2021. Nel frattempo possiamo approfondire quanto accaduto nell’ultimo concorso che si è tenuto martedì per capire come è andata, quindi conoscere i risultati, ma anche valutare le statistiche. Cominciamo col gioco del Lotto, che ha premiato Brignano Gera D’Adda, in provincia di Bergamo. Qui un fortunato giocatore ha centrato un terno che gli è valso un premio di 45mila euro. Ma ha festeggiato anche Monastir, in Sardegna, visto che c’è stata una vincita da oltre 28mila euro. Due terni da 22mila euro circa sono stati centrati a Cosenza e Marcianise (Caserta). Dunque, il concorso del Lotto di martedì ha premiato i giocatori con 7,735 milioni di euro. Passiamo al 10eLotto che ha fatto registrare una vincita da 60mila euro con una giocata di Teramo, dove è stato centrato un 8 Doppio Oro. La vincita è stata centrata con una puntata in modalità frequente da 4 euro. A festeggiare, però, anche Calusco d’Adda (BG), Cefalu (PA) e Milazzo (ME), dove sono finiti 50mila euro ciascuno. L’ultima estrazione del 10eLotto ha distribuito, dunque, quasi 37 milioni di euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver approfondito i premi vinti con Lotto e 10eLotto di martedì, è arrivato il momento di scoprire le quote del Superenalotto sempre per quanto riguarda l’ultimo concorso. Un modo efficace per scoprire come è andata. La prima cosa da segnalare è che nessuno è riuscito a conquistare il Jackpot, che infatti per l’estrazione di oggi è volato a 116,3 milioni di euro. Si tratta del settimo premio nella storia di questo gioco, ma è pure il secondo più alto al mondo. Dunque, niente “6” nel concorso di martedì, ma non sono mancati i fortunati. Sono state tre, ad esempio, le schedine fortunate per il “5”, ognuna delle quali ha fruttato una vincita di 67.616,63 euro. Un bottino ben più ricco dei 374,77 vinti con il “4” (in questo caso sono 552 i tagliandi vincenti). Il gruppo di fortunati è più affollato per il “3”, che vale 29,18 euro: sono stati 21.321 i biglietti vincenti. Si sale a quota 349.620 per il “2”, con cui è stato ottenuto un premio di 5,52 euro. Per quanto riguarda, invece, il Superstar, le quote evidenziano due vincite da 37.477,00 l’una con il “4 stella”. Si scende a 2.918,00 per il “3 stella”, che vanta 85 schedine fortunate. Sono 1.489 i biglietti vincenti per il “2 stella” da 100 euro. Invece 10 euro vanno a chi ha centrato “1 stella”, per la precisione ai possessori dei 10.129 biglietti vincenti. Devono accontentarsi di 5 euro coloro che hanno centrato “0 stella”, cioè coloro che posseggono le 23.273 schedine vincenti.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto continua a salire e a ingolosire i tanti giocatori. La voglia di vincere non manca, anzi, ma gli assalti al “6” stanno andando a vuota. L’occasione per tentare il nuovo assalto arriva oggi con la nuova estrazione. Intanto bisogna farsi trovare non solo pronti, ma pure con le idee chiare su come spendere l’eventuale vincita. Gli spunti non mancano, quindi anche stavolta abbiamo dei progetti interessanti da proporvi per finanziarli. La piattaforma Kickstarter ne presenta diversi su cui potreste puntare, ma preferiamo concentrarci sulla “Desktop 3D Hologram Printer”, una stampante di ologrammi 3D da tavolo realizzato da LitHolo. Il meccanismo è complesso: la stampante olografica prende più immagini prospettiche che vengono usate per ogni singolo pixel, chiamato in questo caso “hogel”. La stampante poi codifica le informazioni con una luce laser sulla pellicola speciale dell’ologramma. Quindi, basta posizionare la lastra della pellicola nel carrello, il sistema si posiziona sotto il braccio ottico di stampa e comincia ad esporre ogni posizione dell’hogel alla luce laser che trasporta le immagini prospettiche per quella parte dell’ologramma. Così si ricreano le molte prospettive come se la persona, l’oggetto o l’ambiente ripreso sia veramente lì. Qui potete vedere di cosa si tratta.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Dopo aver esaminato quote, statistiche e suggerimenti, arriva il momento in cui bisogna prendere in considerazione i numeri da giocare. Ci facciamo aiutare dalla cronaca, oltre che dalla Smorfia Napoletana, nella speranza che la vostra scelta si riveli azzeccata. È di ieri la notizia di una coppia sposata da 64 anni che si è ammalata insieme di Covid. Lea e Angelo, che hanno entrambi 86 anni, hanno una stanza “matrimoniale” in ospedale dove sono ricoverati. L’hanno creata apposta perché insieme hanno affrontato la malattia. Purtroppo non possiamo non tirar fuori il 90, la paura, e così pure il 73, l’ospedale, ma ci sarebbe pure il 63, per la sposa che può tornare utile. Se però vogliamo ricostruire la coppia anche con il Lotto, allora possiamo citare 53 e 89, che corrispondono rispettivamente al vecchio e la vecchia. Non è detto che dobbiate prenderli per buoni tutti, magari potreste pescarne qualcuno se manca ancora qualcosa per completare la propria combinazione da giocare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA