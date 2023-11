LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 4 novembre, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

È tutto pronto per le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 4 novembre 2023. Partiamo, come di consueto, proprio con quest’ultimo gioco, che mette in palio un ricchissimo Jackpot. Il concorso odierno dà la possibilità di vincere ben 79,7 milioni di euro. Nell’estrazione di ieri c’è stato un ghiotto “5+1”, ma anche diversi “punti 5”. Non sono certamente premi che per il loro valore possono definirsi minori, tanto che hanno acceso la speranza di molti che finora non sono riusciti a trionfare. È dunque arrivato il momento di andare a controllare le proprie schedine per scoprire cosa vi ha riservato la ruota della fortuna. È importante farlo in modo scrupoloso. Le sorprese possono essere molte, anche attraverso i numerosi premi di consolazione a disposizione.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi, sabato 4 novembre 2023: i simboli vincenti

Prima di mostrare quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi del Superenalotto allora ricordiamo ai giocatori le modalità per effettuare una verifica puntuale, senza trascurare alcun dettaglio. Tra i tanti strumenti, c’è innanzitutto il sito ufficiale del concorso, nonché l’app collegata. In alternativa, per coloro che preferiscono evitare i portali online, potete sempre rivolgervi alla vostra ricevitoria Sisal di fiducia. A voi la scelta! L’appuntamento intanto è a tra poco per ritrovarci con la nuova imminente estrazione di Lotto e 10eLotto.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, oggi Venerdì 3 novembre 2023

Ultima estrazione Superenalotto n. 150 del 04/11/2023

Combinazione Vincente

59 63 90 16 52 84

Numero Jolly

32

Superstar

55

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 NOVEMBRE 2023

Appuntamento con le nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto anche oggi, sabato 4 novembre 2023. Anche nel weekend non si ferma la caccia ai numeri vincenti. In ballo ci sono tantissimi premi. In attesa di scoprire quali saranno le combinazioni fortunate in uscita dalle urne della Dea bendata questa sera, possiamo andare a dare un’occhiata alle statistiche dei concorsi in questione, in particolare partendo dallo scoprire quali sono i numeri ritardatari del Lotto.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 3 novembre 2023

Dopo l’estrazione di venerdì 3 novembre, il 2 su Venezia si è confermato leader dei ritardatari arrivando a quota 138 assenze. A completare la top five sono il 78 su Bari a quota 130; il 27 su Palermo a quota 102; il 53 su Torino a quota 90 e infine il 21 su Napoli a quota 87. Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina 80 su Venezia (81-83-85) e un terno in decina 20 su Nazionale (20-23-24). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, invece, la cadenza 9 su Nazionale è assente da 64 turni. Tra le decine, la 20-29 su Firenze manca ora da 45 estrazioni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca le 62 assenze.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Passiamo adesso a scoprire invece cosa è successo con le scorse estrazioni del Superenalotto. In quella di ieri non c’è stato nessun “6” e di conseguenza il jackpot è salito alla sempre più promettente cifra di 79,7 milioni di euro. L’ultimo da 42,4 milioni di euro è stato vinto il 10 giugno 2023 a Teramo. Un fortunato giocatore, tuttavia, ha ugualmente festeggiato.

È stato infatti centrato un “5+1” da 398.024,95 euro realizzato a Milano presso il Bar Inter Cafè situato in via Tunisia 25. Centrati anche sei punti “5”, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 21.432,12 euro ciascuno. Tantissimi anche i premi minori assegnati, per un totale di 3.140.387 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

In molti, sognando di vincere con le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, si stanno già domandando come potrebbero spendere le ingenti somme di denaro ottenute. È per questo che, come di consueto, vogliamo proporvi una possibilità di investimento, a cui pensare dopo avere ottemperato ai propri bisogni e alle proprie necessità. Gli importi importanti in palio, d’altronde, lo permettono. In tal senso a tenderci la mano è ancora una volta la piattaforma Kickstarter, dove ci sono diverse raccolte fondi.

Il progetto che abbiamo pensato di mostrarvi oggi è adatto soprattutto alle donne, ma non solo. Si tratta di Savoni, brand che propone dei gioielli che portano con sé i tuoi profumi preferiti. Essi sono composti da pietre riutilizzabili profumate che possono essere incastonate in eleganti orecchini, bracciali e anelli. La qualità è altissima, perché la base è in acciaio inossidabile rivestito in oro 18 carati. Il vantaggio che offre è quello di fare durare i profumi fino a cinque volte di più rispetto al metodo tradizionale con cui li indossiamo. E anche in modo più sicuro, dato che non li inaliamo direttamente.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Se speri fortemente in una vincita ma sei ancora indeciso sui numeri da giocare, infine, il consiglio è quello di affidarsi alla Smorfia napoletana. Essa non serve solo a interpretare i sogni, individuando quali numeri si celano dietro essi, anche se questo è l’utilizzo che in molti ne fanno in vista delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Il sistema può tornare utile anche per interpretare la quotidianità, trovando così combinazioni inedite, per coloro che non hanno le idee chiare.

Proviamo a fare un esempio prendendo ad ispirazione la giornata odierna, sabato 4 novembre 2023. Nel 2008, proprio in questa data, Barack Obama divenne il primo presidente afroamericano della storia degli Stati Uniti. Una ricorrenza che offre numerosi spunti. Innanzitutto, è possibile scegliere il numero 44, in quanto fu il quarantaquattresimo a ricoprire questa carica. Il numero che corrisponde al presidente invece è il 45. Poi passiamo alle due Nazioni che lo rappresentano, l’Africa, il 71, e l’America, l’89. Infine, l’ultimo numero potrebbe essere il 61, ovvero il suo anno di nascita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA