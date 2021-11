Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 4 novembre: numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

Il Superenalotto ritorna anche quest’oggi con una nuova estrazione che mette in palio un Jackpot stratosferico. Infatti, chi dovesse azzeccare la sestina magica finirebbe per intascarsi un montepremi pari a 104,5 milioni di euro. Anche in data odierna, giovedì 4 novembre 2021, l’attesa diventa dunque a dir poco spasmodica; in virtù di questa trepidazione, noi de “Il Sussidiario” abbiamo già annotato per voi lettori i numeri estratti in tempo reale, in maniera tale da essere totalmente sicuri di offrirvi una panoramica globale sui concorsi a premi previsti per la giornata odierna, prima di deviare la nostra attenzione sugli esiti di Lotto e 10eLotto.

Con il sincero auspicio che la Dea Bendata possa rivelarsi magnanima verso tutti voi, fruiamo di questo spazio per darvi appuntamento a tra poco per lo svelamento dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto e per augurarvi, ancora una volta, buona fortuna con i numeri vincenti del Superenalotto! (Agg. di Alessandro Nidi)

Ultima estrazione Superenalotto n. 132 del 04/11/2021

Combinazione vincente

61 25 68 41 38 22

Numero Jolly

24

Superstar

3

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 NOVEMBRE 2021

Manca sempre meno alle nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 4 novembre 2021. Nelle prossime ore scopriremo ufficialmente quali sono i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 132/2021. L’attesa potrà essere ingannata iniziando a dare uno sguardo veloce all’ultimo concorso del Lotto che ha premiato la Capitale con un totale di oltre 55 mila euro. La vincita maggiore da oltre 32 mila euro è stata realizzata grazie al gioco del Simbolotto. Una ulteriore vincita da 12.475 è stata realizzata giocando tre euro e puntando i quattro numeri preferiti su tutte le ruote e che hanno portato a intercettare sei ambi, quattro terni ed una quaterna. Terza vincita realizzata a Roma supera i 10 mila euro ed è arrivata grazie ad una giocata da 10 euro su quattro numeri puntati proprio sulla ruota della Capitale e che hanno portato ad intercettare un ricco terno. In totale nell’ultimo concorso del Lotto sono stati distribuiti 4,6 milioni di euro mentre dall’inizio dell’anno il totale è salito a 954,2 milioni.

Interessante dare uno sguardo anche alla vincite realizzate con il 10eLotto nel precedente appuntamento con la Dea Bendata. A festeggiare è la Campania con un totale di 37.500 euro. A Quarto (Napoli), un 7 Doppio Oro ha fatto ottenere 10mila euro; ad Avellino ed Aversa sono stati centrati due sei da 10mila euro ciascuno mentre a Napoli un 5 Oro ha fruttato 7500 euro. Festeggiano anche Roma e Lignano Sabbiadoro dove sono stati centrati due 7 Doppio Oro da 15 mila euro ciascuno. In tutto sono stati vinti 23,6 milioni di euro per un totale dall’inizio del 2021 di 3,5 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Stasera, giovedì 4 novembre 2021, torna anche l’appuntamento con il Superenalotto, il longevo gioco che ad ogni appuntamento raduna migliaia di italiani. Ciò che più fa gola continua ad essere il ricco jackpot che proprio in vista della nuova estrazione di oggi ha raggiunto quota 104,5 milioni di euro. Il jackpot, dunque, continua a crescere per assenza del “6” che è sfuggito anche nell’appuntamento passato di martedì 2 novembre.

Nel corso della serata, tuttavia, non sono comunque mancati premi interessanti distribuiti ai vari concorrenti che non smettono di sognare: ben 10 hanno intercettato il “5” portandosi a casa a testa la somma di 18.305 euro. Si segnalano anche quattro “4 stella” ciascuno del valore di 26.710 euro. L’attenzione tuttavia continua ad essere concentrata proprio sul “6”: l’ultima volta che è stato centrato risale ormai a diversi mesi fa, esattamente al 22 maggio scorso a Montappone (FM) dove fu intercettata la combinazione da 156 milioni di euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del SuperEnalotto ha ormai superato i 100 milioni di euro ed ha raggiunto una cifra davvero importante. Chi riuscirà ad intercettare il ricchissimo “6”, dopo i doverosi festeggiamenti dovrà necessariamente pensare a come utilizzare tutto il denaro vinto. Ci sarà senza dubbio spazio per un valido e duraturo investimento, mentre una fetta del denaro sarà impiegato per togliersi qualche piccolo o grande sfizio. Inoltre non mancherà la possibilità di poter finanziare dei progetti che stanno particolarmente a cuore, aiutando qualcun’altro a realizzare il proprio sogno.

La piattaforma Kickstarter potrebbe essere utile a farsi un’idea dei progetti nei quali poter destinare parte del denaro ottenuto con l’eventuale ricca vincita al Superenalotto. Al suo interno è possibile trovare vari progetti in diversi ambiti. Oggi vi parliamo del cortometraggio Il Cerchio – il Cerchio. Si tratta di un cortometraggio psicologico indipendente per il Festival internazionale. Il corto parla essenzialmente di scelte e di come queste possano cambiare le nostre vite e delle persone che ci circondano ma sarà affrontato anche il delicato tema del femminicidio. Puoi saperne di più cliccando qui.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio verso la Dea Bendata per il momento termina qui, con l’ultima tappa dedicata per tradizione al collegamento tra Lotto, Superenalotto e smorfia napoletana. Se state cercando i numeri giusti e fortunati da mettere in gioco nel Lotto e nel SuperEnalotto ma vi manca la giusta ispirazione, potrete sempre decidere di farvi aiutare dalla smorfia. Come sempre, estrapoleremo i numeri da una notizia di stretta attualità, nella speranza che possano essere da ispirazione per le prossime giocate.

Lo sapevate che i videogiochi d’azione rendono i giocatori più bravi a imparare compiti visivi e di memoria? E’ quanto emerge da una nuova ricerca americana che ha svelato come i videogames d’azione aiutano i giocatori a diventare più rapidi nell’esecuzione di una serie di attività e compiti. Ecco quali sono i numeri che potremo estrapolare da questa notizia: videogioco 19; memoria 83; ricerca 42; studio 76; America 89.



