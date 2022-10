Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 4 ottobre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 4 OTTOBRE 2022

Quest’oggi, martedì 4 ottobre 2022, tornano le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti, in concomitanza del concorso Sisal n. 119/2022. In attesa di conoscere gli esiti odierni, andiamo a ripercorrere quanto si è verificato nella serata di sabato 1 ottobre, quando è stata premiata la città di Napoli, ove sono stati infatti vinti 12.450 euro con la combinazione 29-37-44-56, grazie a una giocata di soli 2 euro effettuata su tutte le ruote. Sempre a Napoli si è registrata un’altra vincita da 6.300 euro con gli stessi quattro numeri giocati su tutte le ruote. A Vallefiorita, in provincia di Cosenza, sono stati vinti invece 10.869,57 euro grazie all’opzione Simbolotto sulla ruota di Roma. Da segnalare poi una vincita da 10.250 euro a Vimodrone (Milano) con la combinazione 33-67-68 sulla ruota di Bari, che ha portato anche una vincita a Massa con l’ambo 33-68.

Nel 10eLotto, invece, sono state incoronate le regioni Piemonte e Lombardia, con vincite complessive che sfiorano i 230mila euro. In Piemonte il totale ammonta a 110mila euro, grazie alla vincita più alta del concorso realizzata a Candelo, in provincia di Biella, con un 9 Doppio Oro da 100mila euro e a un 6 Doppio Oro da 10mila euro messo a segno ad Alba, in provincia di Cuneo. In Lombardia, invece, sono stati vinti 118mila euro, frutto di cinque giocate differenti. Le più importanti arrivano da Milano, con due 9 Oro da 50mila euro, seguite da tre vincite da 6mila euro ciascuno. Altre due sono state centrate ancora nel capoluogo lombardo, grazie a un 5 Oro e a un 4 Extra, mentre l’ultima a Pieve Emanuele, sempre in provincia di Milano, è un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 22,6 milioni di euro, per un totale di oltre 2,7 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Nella giornata di oggi, martedì 4 ottobre 2022, fa ritorno il Superenalotto con i numeri vincenti del concorso Sisal numero 119. La caccia al jackpot sta proseguendo in maniera ormai incessante dal 22 maggio 2021, quando l’intera combinazione vincente venne individuata da un fortunato giocatore di Montappone, in provincia di Fermo, per giunta proprio nella stessa serata nella quale i Maneskin trionfarono all’Eurovision Song Contest a Rotterdam con la loro “Zitti e buoni”. Così, il montepremi del Superenalotto è divenuto oltremodo elevato e ha continuato a crescere estrazione dopo estrazione, attestandosi a quota 282,4 milioni di euro.

Si tratta di uno dei jackpot più elevati di sempre a livello europeo, in grado di stravolgere radicalmente l’esistenza di chi riuscirà nell’impresa di intercettarlo. Nel concorso di sabato 1 ottobre sono stati 17 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 18.775,93 euro a testa. Da segnalare anche sei “4 stella” da 32.269 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Le opzioni sono molteplici e incommensurabili e, francamente, in molti vorrebbero avere questo “problema”. Per non farvi cogliere impreparati da un eventuale “6”, che vi auguriamo di tutto cuore di centrare, vi proponiamo una nuova puntata della rubrica imperniata a sua volta sui suggerimenti che vengono diffusi attraverso il portale telematico Kickstarter, che racchiude al suo interno progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi diffusi in tutto il mondo.

Concentriamoci ora su uno di essi, vale a dire il gioco in scatola “Dream Masters“, un’iniziativa ludica interamente realizzata da ragazzi giovani e che ha come obiettivo quello di avvicinare alla lettura. L’intuizione e la creazione sono state portate avanti da Andrea Giorgio Bonino, che ha voluto unire le sue grandi passioni in questa esperienza. Inoltre, tutti i disegni sono stati effettuati da giovani artisti in erba. Ecco la descrizione: “Dream Masters è un gioco da tavola in grado di realizzare un connubio tra grandi passioni, vale a dire giochi di società, arte e la grande letteratura senza tempo di Dante, Shakespeare, Kafka, Melville, Edgar Allan Poe e Lovecraft. Questo progetto nasce dal sogno di Andrea e si trasforma in realtà grazie alla collaborazione fra persone che hanno condiviso una visione. Dietro a questo gioco da tavola ci sono il lavoro e l’impegno di giovani, che ora più che mai hanno bisogno di te!”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Tra il Lotto e il Superenalotto e i loro numeri vincenti, troviamo anche il tempo per concederci una fermata presso la stazione della smorfia napoletana, attraverso i cui significati anche noi de IlSussidiario.net vogliamo provare a fornirvi un suggerimento per le vostre giocate, partendo innanzitutto da una notizia di attualità da cui prendere spunto e scegliendo, di conseguenza, i numeri ad essa collegati.

Di conseguenza, associamo la notizia del giorno all’assegnazione del Premio Nobel per la Medicina 2022 al biologo svedese Svante Pääbo, in grado di sequenziare il genoma del Neanderthal, un parente estinto degli esseri umani di oggi. Lo scienziato è anche autore di una sensazionale rivelazione: ha scoperto un ominide precedentemente sconosciuto, Denisova. Quali sono i numeri connessi a questa news di carattere scientifico e antropologico? Iniziamo con il numero 85 (Medicina), per proseguire quindi con il 74 (premio). Ci sono poi il 46 (Nobel), il 27 (scoperta) e il 71 (vittoria).











