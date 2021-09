LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO (OGGI, 4 SETTEMBRE 2021): I NUMERI VINCENTI E….

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 4 settembre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 106/2021. Prima però diamo un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo concorso, quello di giovedì 2 settembre. Per quanto riguarda il Lotto grande protagonista è stata Manfredonia, in provincia di Foggia, dove un fortunato giocatore ha intascato oltre 50mila euro, grazie ad una giocata complessiva da 5 euro sui numeri 3-13-33-36-69 sulla ruota Nazionale che gli ha fruttato 6 ambi, quattro terni e una quaterna. In seconda posizione abbiamo un giocatore di Città di Castello (PG), che ha vinto 47.500 euro. Vincita ricca, da oltre 35mila euro, quella che merita la medaglia di bronzo delle vincite centrata a Roma. L’ultimo concorso del Lotto, come ci informa agipronews.it, ha distribuito quasi 6 milioni di euro, per un totale di 773,7 milioni dall’inizio dell’anno. E il 10eLotto? A festeggiare più di tutti in questo caso è stato un giocatore di Trevignano, in provincia di Treviso. Per lui (o lei, o loro!) due vincite – un 3 Doppio Oro da 13.500 euro e un 5 da 11.200 euro – ed un bottino che supera i 24mila euro. La Sicilia festeggia con un 6 Oro da 12.500 euro centrato a Marsala (TP) e un 6 da 10mila euro a Messina, per una vincita complessiva di 22.500 euro. Sul podio delle vincite Milano, con un 6 Doppio Oro da 12mila euro, ma non sfigura nemmeno Novi Ligure, in provincia di Alessandria, con un 3 e un 4 da 9mila euro ciascuno, per un totale di 18mila euro vinti.

QUOTE SUPERENALOTTO

Andiamo adesso a vedere le quote distribuite nel concorso del Superenalotto di giovedì 2 settembre. In questo caso nessuno ha fatto “6” né “5+1”, dunque le vincite più ambite sono rimaste inassegnate. C’è però chi si consola: in particolare i 4 giocatori che facendo “5” hanno vinto 43.732,32 €. Il “4” è stato totalizzato invece da 536 persone che hanno così intascato una vincita da 331,75 euro. Il “3”? A farlo sono stati 20.510: per loro un premio da 26,13 euro. Ultimo premio del Superenalotto il “2”: a totalizzarlo, vincendo così 5,12 euro sono stati in 324.879. Soffermiamoci adesso sul concorso gemello del Superenalotto: il SuperStar? Chi ha vinto più di tutti? I 4 che hanno fatto “4 Stella” portando a casa 33.175,00 €. Poi i 94 giocatori che con il “3 Stella” hanno vinto 2.613,00 euro. A fare “2 Stella” sono stati invece 1699 fortunati: per loro il canonico premio da 100 euro. Ultimi due premi di giornata quelli da 10 e 5 euro associati a “1 Stella” e “0 Stella”: sono andati rispettivamente a 11.132 e 23.752 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto odierno ammonta a 76.200.000 €: come investire tale somma? Un’idea può essere quella di destinare almeno una piccola parte del montepremi in una donazione verso uno dei tanti progetti innovativi meritevoli di sostegno economico. A noi piace spulciare sul sito di fundraising kickstarter.com per trovarne con queste caratteristiche e oggi abbiamo selezionato per voi “PaperLodge Cat House”. Di che si tratta? Diamo la parola ai progettisti: “I gatti si sentono in due modi riguardo alle loro case: amore o odio. Non c’è una via di mezzo, come può dirvi chiunque abbia mai acquistato una casa per il proprio gatto. Questo può essere frustrante, specialmente se avete sborsato molti soldi per qualcosa che il vostro gatto non userà mai. Per risolvere questo problema, solo un design di classe mondiale e l’ingegno sono sufficienti. In PaperLodge, ci siamo concentrati sull’eccellenza in tutte le aree, dallo stile della casa stessa ai materiali sostenibili e alla produzione. È una casa di cui il tuo gatto si innamorerà. Forse la cosa più eccitante è che PaperLodge si piega e si apre per un facile trasporto. Il suo design ispirato agli origami significa che si può impacchettare ogni volta che si è in viaggio e poi disimballare di nuovo altrettanto rapidamente. Compatta quando è piegata, è leggera in modo che chiunque possa portarla, ma allo stesso tempo, blocca la luce diretta del sole”. Curiosi di vedere con i vostri occhi se vale la pena destinare al progetto una piccolissima parte del Jackpot? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA

Non c’è rubrica de ilsussidiario.net dedicata al Lotto e al Superenalotto che si rispetti che possa chiudersi senza il capitolo dedicato alla Smorfia Napoletana. Come sempre prendiamo spunto dalla cronaca per cercare ispirazione rispetto ai numeri da giocare. In questo caso non possiamo fare a meno di parlare dell’ultima conferenza stampa del premier Draghi e del suo sì all’obbligo vaccinale. Partiamo allora dal numero 45, che nella Smorfia partenopea si associa alla figura del “presidente”. Proseguiamo con il numero 25, ad indicare appunto la parola “obbligo” e proseguiamo con il numero 70, corrispondente al “vaccino”. Si tratta di una decisione che il “governo”, numero 23, prenderà con il chiaro intento di porre fine una volta per tutte alla corsa del “virus”, numero 90. La nostra interpretazione dei recenti accadimenti politici si rivelerà corretta e fortunata? Lo scopriremo tra poche ore…



