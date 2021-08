Lotto e Superenalotto: numeri vincenti/ Estrazioni di oggi 5 agosto: scopriamo le cinquine

ULTIMI DUBBI SUI NUMERI VINCENTI DA GIOCARE PER LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO? DIAMO UNO SGUARDO ALLE STATISTICHE

Febbrile l’attesa dei numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Tra poco arriverà il momento dell’estrazione, questo è invece quello giusto per fare il punto della situazione sui numeri ritardatari. Il 22 sulla ruota Nazionale è caduto dopo 125 concorsi di assenza, quindi in vetta alla classifica è salito il 59 sempre sulla ruota Nazionale che non si fa vedere da 120 estrazioni. Al secondo posto è salito il 16 su Venezia, fresco centenario, terzo posto invece per il 16 su Bari e il 48 su Torino, che dividono il gradino più basso del podio perché entrambi si nascondono da 99 turni. E poi c’è il 69 su Milano rimasto ai piedi del podio con le sue 89 assenze.

Per quanto riguarda, invece, il Superenalotto, al primo posto c’è il 26 con 68 assenze. Seconda piazza per il 35 a quota 50 ritardi, terzo posto anche in questo caso condiviso, perché 12 e 80 sono a quota 47 assenze. Invece il 29 segue con i suoi 43 ritardi. Tra poco oltre ai numeri vincenti di Lotto e Superenalotto, scopriremo come queste classifiche si aggiorneranno. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 AGOSTO 2021

I preparativi stanno finendo per le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 5 agosto 2021. Ancora un po’ di attesa, poi scopriremo i numeri vincenti relativi al concorso Sisal numero 93/2021. Nel frattempo vogliamo stuzzicare la vostra voglia di vincere, illustrandovi quanto accaduto martedì. Hanno fatto festa a Bagheria, in provincia di Palermo: qui un fortunato giocatore del Lotto ha vinto 27.750 euro. Dal Sud al Nord, perché è stato centrato un terno secco da 22.500 euro a Lonato del Garda, in provincia di Brescia con una puntata di 5 euro. Pazza gioia anche a Marigliano, in provincia di Napoli, dove la ruota partenopea ha regalato un ambo secco da 12.500 euro. Dunque, l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito quasi 8,6 milioni di euro in tutta Italia. Parliamo di ben 693 milioni di euro di premi dall’inizio dell’anno.

Come è andata invece con il 10eLotto?

La festa in questo caso è scoppiata in Puglia, dove è stato premiato un giocatore che a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, ha realizzato un 9 Oro da 50mila euro. Tris di 9 da 20mila euro a Gallipoli, in provincia di Lecce. E così a Torino e Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Ma hanno potuto far festa ad Alghero (SS), dove sono state centrate due belle vincite da 25mila euro l’una grazie al 7 Oro. Dunque, nell’ultima estrazione il 10eLotto ha distribuito 27,4 milioni di euro in tutta Italia. Se consideriamo il totale dall’inizio dell’anno, arriviamo a 2,6 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Dalle quote di Lotto e 10eLotto passiamo a quelle del Superenalotto, un altro gioco particolarmente seguito. Dunque, è arrivato il momento di scoprire le quote assegnate con il concorso di martedì. Purtroppo non c’è stato alcun “6”, ma questo vuol dire che il Jackpot in palio oggi ha raggiunto i 64 milioni di euro. Comunque non sono mancate le sorprese, anche molto ricche per alcuni giocatori. Pensiamo ad esempio a chi ha centrato quattro “5”, visto che ognuno di loro ha ottenuto un premio di 43.256,64 euro. Poco meno hanno vinto coloro che hanno messo a segno i tre “4 Stella”: ognuno ha vinto infatti 40.472,00 euro. Pensate che le vincite importanti siano finite qui? Macché! Con il “3 Stella” infatti sono stati vinti 3.062,00 euro. In questo caso parliamo di ben 65 tagliandi fortunati. Invece sono andati 404,72 euro a coloro che hanno realizzato il “4”. Parliamo di un gruppo ben nutrito di fortunati, visto che i tagliandi risultati vincenti sono stati ben 449. Sempre meno dei 17.504 per il “3” da 30,62 e dei 280.981 per il “2” da 5,86 euro. Ma chiudiamo le quote del Superenalotto con il “2 Stella” da 100 euro centrato da 1.164 schedine, “1 Stella” da 10 euro per ognuna delle 7.945 schedine fortunate e infine il “0 Stella” da 5 euro con 19.205 tagliandi vincenti.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Finora vi abbiamo parlato di vincite per Lotto, 10eLotto e Superenalotto, mostrandovi i vari importi che si possono vincere. Ma avete pensato a come spendere il Jackpot del Superenalotto? Parliamo di un bottino di 64 milioni di euro. C’è un’infinita di cose che potete fare con una somma del genere, per una vita intera e forse pure per quella dei posteri se riuscite a non spendere tutto! Ci saranno sicuramente dei regali da fare e che vorrete farvi, per questo abbiamo pensato di ispirarci per un consiglio alla piattaforma Kickstarter, che raccoglie diversi progetti molto interessanti. Potreste sostenere il sistema di tende LMNL di Diamond Brand, una tenda adatta a tutte le stagioni. È facile da montare, può essere usata tutto l’anno, quindi in inverno e in estate, perché è adatta ad un’ampia varietà di scenari. Ha un tetto ventilato per far uscire l’aria calda, per mantenerla fresca all’interno, ma è anche retrattile e removibile, quindi potete dormire sotto le stelle pur restando nella vostra tenda. Tra l’altro è un prodotto anche sostenibile grazie ai tessuti utilizzati. Se vi abbiamo intrigato abbastanza, allora potete dare un’occhiata al progetto cliccando qui! E magari decidere di finanziarlo se vincete il Jackpot del Superenalotto!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Per chiudere la rubrica dedicata a Lotto, 10eLotto e Superenalotto diamo spazio come da tradizione alla Smorfia Napoletana. La speranza è di riuscire a ispirare la combinazione giusta per centrare i numeri vincenti dell’estrazione di oggi. Stavolta non ci ispiriamo alla cronaca, ma ad un altro tipo di notizia, quella secondo cui Rihanna è diventata ufficialmente miliardaria. La giovane e bella cantante lo deve anche al successo come imprenditrice. Dunque, secondo l’ultimo aggiornamento di Forbes, la musicista ha accumulato un patrimonio immenso, stimato in 1,7 miliardi di dollari, di cui 1,4 provenienti dal valore della sua azienda di cosmetici Fenty Beauty, il resto della sua fortuna arriva da musica, lingerie e l’industria dell’entertainment. Ecco, dovendo associare a ciò dei numeri, vi potrebbe venire sicuramente in mente il 16 ‘o culo, non necessariamente per le forme dell’artista, ma per la fortuna che ha accumulato, e quindi entrano in gioco anche ‘e denare, 46. Ma il successo di Rihanna è anche merito della sua intraprendenza, quindi 34 ‘a capa. Ma se diciamo Rihanna parliamo innanzitutto di musica, 55. E per chiudere ‘a festa, 20, quella che avrà dato dopo la lieta notizia.



