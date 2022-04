Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 5 aprile, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 APRILE 2022

E’ già tempo di nuove estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto nel primo appuntamento della settimana, in occasione del concorso Sisal n. 41/2022 di oggi, martedì 5 aprile 2022. Prima di scoprire se e quanto la Dea Bendata sia stata generosa in questa apertura di settimana, possiamo ingannare il tempo andando alla scoperta dei principali risultati realizzati nel Lotto durante il passato concorso, grazie ai dati forniti dal portale Agipronews. Ad essere premiata nella prima serata del 2 aprile è stata la Campania dove sono state centrate diverse vincite per un totale di 165 mila euro. Il premio più alto è stato realizzato a Napoli dove un fortunatissimo giocatore grazie a una quaterna secca si è portato a casa un bel gruzzoletto da 120 mila euro. A festeggiare è stata anche la Toscana con una vincita da 23.750 euro centrata a Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Un premio da oltre 21 mila euro è stato invece incassato da un giocatore della provincia di Piacenza. Doppietta a Roma per un totale di 22 mila euro. In tutto, nel passato concorso sono stati distribuiti premi per un totale di 4,3 milioni di euro (259 milioni dall’inizio dell’anno).

Lotto, Superenalotto, 10eLotto: numeri vincenti/ Estrazioni 2 aprile: il ‘cappello’

Un occhio adesso al gioco del 10eLotto che sarà protagonista nella nuova estrazione di oggi 4 aprile. Nell’ultimo concorso la vincita più alta è stata realizzata a Martinsicuro, in provincia di Teramo, grazie ad un 9 Oro da 50 mila euro. A Pescara è stato realizzato un 6 da 10 mila euro per un totale di 60 mila euro distribuiti in Abruzzo. Poker di vincite anche in Piemonte per un totale di 47 mila euro, con la più alta realizzata a Torino con un 9 da 20 mila euro. Si segnala anche un 8 Doppio Oro valso 20 mila euro centrato a Sant’Angelo Le Fratte, in provincia di Potenza. Lo scorso sabato sono stati distribuiti in totale premi per 26 milioni di euro portando ad una cifra di 964,7 milioni dall’inizio dell’anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 2 aprile 2022

LOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Lasciamo adesso spazio e voce alle quote del Superenalotto dopo quelle di Lotto e 10eLotto, nella speranza che in serata sia assegnato il jackpot da 182,8 milioni di euro. Mentre restiamo in attesa di scoprire gli esiti dell’estrazione odierna, vi annunciamo che anche in occasione dell’estrazione di giovedì scorso non è stato realizzato nessun 6. Nell’ultimo concorso, però, sono stati nove i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 28.285,90 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 35.581 euro.

SUPERENALOTTO, LOTTO, 10ELOTTO/ Numeri vincenti estrazioni 31 marzo: i 5 ‘ricchi’

L’ultimo “6”, da 156 milioni di euro, fu conquistato più di dieci mesi fa in quel di Montappone (FM). Era il 22 maggio 2021, quando i nostri Maneskin trionfarono all’Eurovision Song Contest in quel di Rotterdam, centrando simbolicamente anche loro il loro personalissimo jackpot, che ha permesso loro di diventare rockstar di livello internazionale e portare il nome dell’Italia in giro per il mondo. L’auspicio è che la serata odierna permetta finalmente di interrompere il prolungato digiuno e faccia registrare una nuova maxi-vincita al Superenalotto.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Per quanto riguarda la rubrica imperniata sulle modalità di investimento del Superenalotto, dedichiamo la nostra attenzione ad alcuni progetti condivisi su Kickstarter, in quanto incarnano una soluzione utile a investire anche soltanto una piccola parte della somma agguanta. Stavolta ci soffermiamo su quella proposta dall’azienda 404 Ink, denominata “404 Inklings: Big ideas, pocket-sized books”.

Come si legge sulla piattaforma, “nel bel mezzo della pandemia 404 Ink ha lanciato una nuova sorprendente serie di libri di saggistica che ha riunito una serie di argomenti interessanti. Fondamentalmente, grandi idee in libri compatti, argomenti di cui potreste avere un sentore: forse non avete molta familiarità con essi, forse volete saperne di più, ma non sapete da dove cominciare. Se i nostri primi titoli riguardavano la moda, l’educazione, l’hip hop e altro ancora, quest’anno ci immergiamo in altri otto incredibili argomenti, dall’eredità queer di Dungeons and Dragons ai sopravvissuti maschi che amano, al potenziale radicale dell’amicizia femminile, alle identità adottive adulte. Stiamo cercando di raccogliere 7.000 sterline per coprire i costi di produzione di base della serie: stampa e design dei primi titoli. Tutto il resto andrà direttamente nella serie, coprendo i costi dei titoli successivi”.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Concludiamo il nostro itinerario verso le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, concentrandoci sulla smorfia napoletana. Vi ricordiamo che siamo davanti a uno strumento utile per capire il significato dei numeri non solo dopo i concorsi, ma anche in vista di essi, nell’esatto momento in cui ci troviamo a lottare con i dubbi relativi ai numeri da scegliere per tentare la sorte. Proviamo anche noi de “IlSussidiario.net” a lasciarci ispirare da una notizia di cronaca o di gossip/tv e a rimediare da essa la sequenza vincente per il prossimo concorso del Lotto.

In tal senso, non possiamo non dedicare la smorfia odierna alla generosità e solidarietà espresse dal Ministero dell’Istruzione: sono 10.064 i ragazzi ucraini accolti nelle scuole italiane. Nel dettaglio, 1.930 sono stati accolti nella scuola dell’infanzia, 4.876 nella scuola elementare, 2.467 alle medie e 791 alle superiori. Suggeriamo di seguito la cinquina che speriamo possa rivelarsi fortunata per tutti voi giocatori: il primo numero che vi suggeriamo è immancabilmente il 44 (scuola). Seguono poi il 6 (istruzione), il 73 (profugo), il 25 (studente) e, infine, il 56 (guerra).











© RIPRODUZIONE RISERVATA