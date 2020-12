LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 DICEMBRE 2020

Nuova giornata in compagnia di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Oggi, sabato 5 dicembre 2020, sono infatti in programma le nuove estrazioni dei numeri vincenti. E allora dobbiamo solo pazientare qualche ora per viverci poi il concorso Sisal numero 128/2020. Nel frattempo, possiamo dare un’occhiata a quanto accaduto nell’ultimo appuntamento con la fortuna. Secondo quanto evidenziato da Agimeg, il Lotto nella scorsa estrazione ha regalato 28.500 euro ad un fortunato giocatore di Milano che ha centrato una quaterna sulla ruota di Torino. Invece un “collega” di Palombara Sabina ha centrato un terno sulla ruota di Roma vincendo così 26.250 euro. Sul podio delle vincite più alte dell’ultimo concorso sale anche Alghero. Qui infatti è stato centrato un terno da 23.750 euro. Ma particolarmente generoso si è rivelato pure il 10eLotto che infatti giovedì ha premiato Brescia con un “9” da ben 20mila euro. Tirando, dunque, le some, il concorso di ieri ha distribuito in totale vincite per 34,3 milioni di euro, di cui 9 con il gioco tradizionale e 24,4 con il 10eLotto. Di conseguenze, le vincite realizzate dall’inizio dell’anno sfiorano i 3,9 miliardi di euro.

QUOTE VINCENTI ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ma somme importanti si vincono pure con il Superenalotto. Lo dimostra anche l’ultima estrazione, anche se l’assalto al “6” è andato a vuoto. Il secondo appuntamento della settimana, infatti, ha portato fortuna. due giocatori che hanno centrato il “5”. Ognuno di loro ha vinto 84.853,82 euro. A far festa in particolare Fiorano Modenese (MO) e San Giuliano Terme (PI). Poco meno della metà è andato invece a chi ha realizzato il “4 stella”, per la precisione 40.020,00 euro che sono andati ai cinque fortunati. Si sono dovuti “accontentare” di 3.060,00 euro coloro che hanno centrato il “3 stella”. In questo caso la platea di fortunati è più numerosa: sono 151 in questo caso le schedine fortunate. Il discorso relativo alle quote del Superenalotto riprenderà oggi al termine della nuova estrazione, che vede in palio un Jackpot da 73,3 milioni di euro per un “6” che manca dal 7 luglio 2020. Si tratta del premio più alto in Europa e il terzo al mondo, ma è ambito a prescindere dalle classifiche in cui viene inserito.

JACKPOT DEL SUPEREALOTTO: COME SPENDERLO?

A proposito del Jackpot del Superenalotto che non arresta la sua corsa. Quella di stasera potrebbe essere una serata fortunata per riuscire a conquistarlo. Ma è importante anche sapere come poter spendere parte del denaro in caso di vincita. Se non avete ancora idea di come spendere o investire il denaro in modo intelligente per qualche sfizio, potrete fare affidamento ad alcune idee tra quelle che vi proponiamo con la nostra consueta Rubrica che si basa sui molteplici progetti presenti sulla piattaforma KickStarter. In vista dell’estrazione di oggi, sabato 5 dicembre, quale progetto portiamo alla vostra attenzione? Si tratta di FocusCalm, un dispositivo che può sicuramente tornare utile durante la pandemia perché aiuta a mantenere più calma la mente. Secondo i laureati di Harvard e del MIT che lo hanno realizzato, FocusCalm migliora la concentrazione e le prestazioni mentali. Si tratta nello specifico di un archetto indomabile che traccia oltre 1.200 dati al secondo della nostra attività cerebrale mostrando in tempo reale il livello di stress. Si possono quindi usare programmi di allenamento giornalieri e meditazioni guidate per ritrovare più calma. Cliccate qui per saperne di più.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

La smorfia napoletana per tradizione è abbinata al Lotto, ma può tornare utile anche per la scelta dei numeri da giocare per il Superenalotto. Se volete tentare la fortuna, ma non sapete quali numeri giocare, allora sapete come rimediare. Magari però non avete sognato nulla ultimamente, quindi non è all’interpretazione dei sogni che dovete affidarvi, ma a quella di un caso di cronaca. Vi proponiamo la storia della bambina che è nata in Tennessee da un embrione congelato 28 anni fa. Di conseguenza è la bambina “più vecchia” mai nata. C’è già un numero che potete giocare, il 28 appunto. Ma pure il 26, che è il giorno di ottobre in cui è venuta alla luce. L’embrione fu congelato nell’ottobre del 1992, 18 mesi dopo la nascita della donna che poi ha portato avanti la gravidanza. La nascita ha battuto il record precedente: nel 2017 nacque una bambina da un embrione congelato sempre nel 1992. Per la nascita la smorfia associa l’80, 50 invece per la gravidanza, mentre il 2 è il numero associato alla piccerella, la bambina appunto.



