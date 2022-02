Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 5 febbraio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 FEBBRAIO 2022

Nuovo appuntamento con le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 5 febbraio 2022. Prima del concorso Sisal n. 16/2022 potrebbe offrire emozioni importanti nelle prossime ore, ma prima intraprendiamo il nostro viaggio alla scoperta degli esiti dei turno precedenti, resi noti da Agipronews. Milano è stata la grande protagonista nell’ultima estrazione del Lotto: nel concorso del 3 febbraio è stato infatti il capoluogo lombardo a prendersi la scena, con ben 4 premi. Il più alto è stato centrato da un giocatore con una vincita pari a 27.500 euro, arrivata grazie ai numeri 50-70-78 sulla ruota di Bari con 3 ambi e un terno. Un’altra combinazione ha portato in dote un premio pari a 15.875 euro, sempre a Milano, così come la terza che ha premiato un giocatore con 12.250 euro. L’ultima poi, centrata ancora nel capoluogo lombardo, ha consentito a un giocatore di portare a casa 9 mila euro facendo arrivare il totale a oltre 55mila euro. Poi, a Zelo Buon Persico, in provincia di Lodi, un fortunato giocatore si è assicurato un premio da 14mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 5 milioni di euro, per un totale di oltre 108 milioni da inizio anno.

Come è andata invece l’estrazione del 10eLotto? Colpo da 250mila euro a Casavatore, in provincia di Napoli: uno scommettitore ha puntato 2 euro su un’estrazione istantanea del 10eLotto, indovinando un 9 Oro. La Campania si conferma così protagonista della Top 10 delle vincite del 2022, con altri 100mila euro vinti a Marcianise, a Cava de’ Tirreni e a Lauro, per un totale di 750mila euro. Ieri il 10eLotto ha distribuito quasi 24 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 353,7 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Questa sera, 5 febbraio, oltre al Lotto e al 10eLotto campeggia anche il Superenalotto, con il suo maxi-montepremi che continua a fare gola a tutti gli appassionati. Il “6” latita ormai da poco meno di un anno e anche nell’ultimo appuntamento del 3 febbraio, nessun appassionato ha centrato l’intera combinazione, facendo volare il jackpot a quota 151,2 milioni di euro in vista del concorso di oggi.

Stando ai dati di Agipronews, tuttavia, nel precedente appuntamento con la fortuna sono stati in tutto tre i punti “5” centrati, a Roma, Fidenza (in provincia di Parma) e Siracusa, con i vincitori che si sono portati a casa la bellezza di 68.201,21 euro a testa. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 39.704 euro ciascuno. Infine, la statistica che vi accennavamo in precedenza, accompagnata dalle precise coordinate spazio-temporali: l’ultimo “6” da 156 milioni di euro fu centrato il 22 maggio 2021 a Montappone. Curiosità: quella stessa sera i Maneskin vinsero l’Eurovision Song Contest 2021.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire l’eventuale jackpot del Superenalotto? Un problema che, onestamente, in tanti vorrebbero avere. Certo, oltre 150 milioni di euro consentono di realizzare un numero impressionante di desideri, ma potrebbe anche risultare quantomeno complicato gestirli tutti. Così, ecco che una parte del gruzzoletto può essere impiegata anche per finanziare progetti altrui, come quelli presenti sulla piattaforma Kickstarter.

Quello che vi proponiamo oggi si chiama “Longhand Pencils Upgrade”, proposto da una giovane imprenditrice di nome Kasee Bailey. Il suo obiettivo è quello di incoraggiare il maggior numero di persone possibile a scrivere a mano, o meglio, a matita, in quanto, con la rapida e ampia transizione al digitale, si sta perdendo questa abitudine. L’azienda di cui è a capo, “Longhand Pencils”, appunto, negli ultimi due anni e mezzo è cresciuta oltre ogni più rosea aspettativa, ma adesso, per sostenere la domanda, c’è bisogno di potenziare i macchinari. Attualmente, infatti, Kasee stampa a mano ogni singola matita e c’è naturalmente la necessità di contribuire a migliorare l’automazione, al fine di permettere una produzione più corposa. Perché non aiutarla?

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e il Superenalotto vanno di pari passo con la smorfia napoletana, foriera di spunti e di suggerimenti relativamente ai numeri sui quali puntare per provare a convincere la Dea Bendata a schierarsi dalla propria parte. A questo punto, proviamo a darvi una mano anche noi, prendendo in esame una notizia di stretta attualità e fornendovi i cinque numeri ad essa collegati, tratti ovviamente dalla smorfia napoletana.

Inevitabilmente, il pensiero non può che correre alla finale del Festival di Sanremo 2022, che tra poche ore eleggerà il vincitore (o i vincitori) di questa settantaduesima edizione della kermesse canora in corso di svolgimento in landa matuziana. Ecco, allora, che, secondo la tradizione partenopea, i “magnifici” cinque sui quali puntare sono i seguenti: 45 (cantante), 57 (canzone), 70 (finale), 78 (vincitore) e 84 (Festival). L’auspicio è che questa combinazione possa rivelarsi propedeutica alla realizzazione di una vincita importante.

