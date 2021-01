LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 GENNAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 5 gennaio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 2/2021. Prima però di proiettarci verso il concorso di oggi diamo un’occhiata ai risultati del concorso di sabato. Le statistiche raccolte da agipronews.it ci dicono che per quanto riguarda il Lotto il premio più alto di giornata è stato vinto a Roccasecca, in provincia di Frosinone, dove un fortunato giocatore ha ottenuto una vincita di 33.375 euro grazie ad una combinazione di quattro numeri sulla ruota di Genova (10 20 27 82) che gli è valsa quattro terni e una quaterna. Gioia anche con il Simbolotto in Piemonte, in particolare ad Omegna (VB): centrata la combinazione vincente dei cinque simboli di serata per un premio di 10.869,57 euro. Per quanto riguarda il 10eLotto, grande protagonista è stata la provincia di Caserta. In particolare a Casaluce sono stati centrati due “9”, uno del valore di 100mila euro e l’altro da 60mila euro. Saranno andati allo stesso giocatore? Probabile! Nel corso dell’intera giornata sono stati assegnati premi per 18 milioni di euro.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo aver visto statistiche e risultati del Lotto e del 10eLotto spostiamo il mirino sulle quote di un altro concorso molto amato dai giocatori italiani: il Superenalotto. Neanche il 2021 ha portato in dote la giusta dose di fortuna necessaria a mettere le mani sul Jackpot. Vacante è rimasta la casella del “6” così come quella del “5+1”. Sono stati invece due i fortunati vincitori che grazie al “5” si sono intascati ben 93.057,29 euro. Il “4” ha regalato 456,68 € a 415 giocatori, mentre il “3” ne ha regalato 33,47 a 17.047 fortunati. Premio più basso per i 288.524 che hanno fatto “2” vincendo così 6,14 €. Passiamo adesso al concorso “gemello” del Superenalotto, il SuperStar. Nessuno ha fatto “5+SuperStar”, ma in 4 hanno fatto “4 Stella” aggiudicandosi 45.668,00 euro. Il “3 Stella” ha garantito 3.347,00 € a 77 baciati dalla Dea Fortuna, mentre il “2+SuperStar” ha regalato i canonici 100 euro a 1.594 giocatori. Ultimi due premi di giornata da 10 e 5 euro associati a 1 e 0 Stella: li hanno vinti rispettivamente 10.337 e 25.373 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 87.200.000 €. Se non avete idea di come spendereste una cifra simile in caso di vittoria non disperate: la nostra Rubrica è qui apposta per darvi qualche idea. Come sempre prendiamo spunto dalla piattaforma kickstarter.com e vi segnaliamo qualche progetto che potreste generosamente finanziare nel caso in cui diventaste d’improvviso milionari. Parliamo allora di GENKI, un progetto che ha già ottenuto oltre 800mila euro di donazioni: semplficando molto si può dire che sia una chiavetta Usb che consente di portare sul pc i giochi della PlayStation 5 o della Nintendo Switch. Nella presentazione di GENKI, gli sviluppatori hanno spiegato: “I televisori non sono sempre comodi, così abbiamo creato un modo per portare con voi i giochi per console ovunque vi troviate, senza bisogno di una connessione a Internet”. Siete curiosi di vedere di cosa si tratta e come funziona questa diavoleria? Cliccate qui e giudicate coi vostri occhi se finanziare o meno il prodotto dopo aver vinto il jackpot del Superenalotto!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

A poche ore dalle estrazioni di oggi di Lotto e Superenalotto non avete ancora deciso su quali numeri puntare? Ad illuminarvi ci proviamo noi, tentando di interpretare la cronaca alla luce della mitica Smorfia Napoletana. Il dibattito di queste ore riguarda l’apertura delle scuole: scegliamo dunque di puntare sul numero 44, che sta ad indicare appunto la “scuola”. Altra parola chiave è quella che ci riporta alla figura del “maestro”, numero 28. Qui però attenzione alle varianti: si può scegliere infatti il numero 1 che indica “insegnante” o ancora il “professore” che è associato al numero 32 della Smorfia. Quest’ultimo è preferibile anche perché corrisponde alla parola “libro”, fedele alleato di ogni “ragazzo”, numero 43. Non ci resta che attendere quelle che saranno le decisioni del “governo”, numero 23, e di ogni singola “regione”, numero 47.



