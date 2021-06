LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 GIUGNO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 5 giugno 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 67/2021. Oggi vogliamo aprire il nostro approfondimento con le statistiche del Lotto riguardanti i numeri frequenti sulle varie ruote. A Bari il più presenzialista è il numero 56, che ha fatto capolino 16 volte di fila. Sulla ruota di Cagliari invece il primato è del numero 81, che ha toccato giovedì quota 17 turni consecutivi tra gli estratti. Addirittura 20 le presenze di fila del numero 63 sulla ruota di Firenze, mentre il 26 su Genova è attivo da 16 turni consecutivi. Capitolo ruota di Milano: qui il numero 15 non delude le attese da 19 estrazioni di fila. A Napoli il 31 si vede da 17 turni, mentre a Palermo il 65 è uscito 18 volte di fila. A Roma e Torino 90 e 15 sono stati estratti per 15 volte di fila. Chiusura dedicata a 29 su Venezia e 10 sulla ruota Nazionale, entrambi presenti da 17 turni.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Andiamo ora a vedere come sono andate le cose nell’ultimo concorso del Lotto disputato, quello di giovedì 3 giugno 2021. Nessuno ha fatto “6” né “5+1”: ne deriva che il premio più alto di giornata è stato quello da 56.588,48 € vinto da tre giocatori. Sono stati invece 418 i fortunati che totalizzando il “4” hanno intascato una vincita non irrilevante da 415,10 €. Il “3” ha premiato 19.148 anonimi con 27,21 euro, mentre il “2” ha visto 301.353 giocatori consolarsi con un premio da 5,36 euro. Occupiamoci adesso del concorso associato al Superenalotto, il SuperStar. Nessuno ha fatto “5 Stella”, ma sono stati in 3 ad aggiudicarsi il premio da 41.510,00 euro associato al “4 Stella”. Chi ha fatto “3 Stella” ha portato a casa invece 2.721,00 euro: i fortunati sono stati 75. I canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 1340 vincitori, mentre in 9.327 hanno dovuto accontentarsi dei 10 euro associati all’1 Stella. Chiusura per chi ha fatto “0 Stella” (sono stati 20.847) e ha vinto 5 euro.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto odierno ammonta a 36.400.000 €. Voi sapreste come investire tale somma? Un’idea può essere quella di destinare una piccola parte dell’eventuale vincita al finanziamento di uno dei tanti progetti meritevoli di attenzione presenti sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com. Noi oggi vogliamo parlarvi in particolare di “Nano”, un giocattolo da scrivania cinetico a illusione ottica. Di che si tratta? Per noi è l’ideale se trascorrete diverse ore al computer. Ma prima dobbiamo spiegarvi cos’è di preciso, e per farlo utilizziamo le parole degli sviluppatori: “Forme geometriche lavorate con precisione che presentano ciascuna un aspetto unico di illusione ottica. Basta ruotarle per rivelare l’effetto strabiliante di un’elica che scorre continuamente. Abbiamo completamente ridisegnato la nostra collezione Mezmoglobe creando dimensioni più compatte, tempo di rotazione altamente migliorato e aggiungendo una nuova forma alla nostra collezione originale!!! Un pezzo d’arte cinetica che vi invita a trasformarlo da forma immobile precisamente progettata in illusione ottica ipnotica”. Curiosi di vedere con i vostri occhi di che si tratta? Allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Prima di congedarci, in attesa di aspettare le estrazioni del giorno, è tempo di chiedere aiuto alla Smorfia Napoletana. Come sempre interpretiamo uno dei fatti del giorno con l’aiuto della Smorfia partenopea nella speranza ci consegni in cambio i numeri vincenti. Oggi vogliamo parlare della cerimonia per il 207esimo Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, cui ha preso parte anche il Presidente del consiglio, Mario Draghi. Parola chiave è dunque “carabiniere”, che nella Smorfia Napoletana corrisponde al numero 18. Impossibile rinunciare anche alla parola “arma”, correlata in questo caso al numero 33. Vista la presenza di Draghi, optiamo poi per il “presidente”, ovvero per il numero 45, e per “consiglio”, corrispondente al numero 59. Per completare la cinquina di numeri, che speriamo con tutto il cuore possa rivelarsi vincente, puntiamo infine sul 70 di “cerimonia”.



