Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 5 luglio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 LUGLIO 2022

Anche oggi, martedì 5 luglio 2022, torna il consueto appuntamento con le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, in occasione del concorso Sisal n. 80/2022. Gli esiti saranno svelati tra poco e, nell’attesa, impieghiamo il tempo a disposizione per osservare quanto si è verificato nel concorso di sabato sera, a partire dal Lotto. Il portale Agipronews, come da abitudine, ci tiene aggiornati sulle statistiche più recenti del Lotto: a essere premiato è stato Cassano D’Adda, in provincia di Milano, dove sono stati vinti 180mila euro in totale grazie a otto giocate identiche tra loro, che hanno permesso ai fortunati giocatori di centrare un terno secco (45-48-90) sulla ruota di Palermo da 22.500 euro ciascuno. Da segnalare poi anche quattro terni e una quaterna centrati a Figline e Incisa Valdarno, in provincia di Firenze, per una vincita da 35mila euro. Festa anche a Sperlonga, in provincia di Latina, dove un fortunato giocatore ha centrato tre ambi e un terno, portandosi a casa 25mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 541,4 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Per quanto riguarda il 10eLotto, ha esultato il Veneto, dove si sono registrate vincite per 46mila euro. La più alta di esse si è verificata a Resana, in provincia di Treviso, dove un giocatore ha centrato un premio da 20mila euro grazie a un 3. Sempre a Resana, poi, da segnalare una vincita da 9mila euro con la stessa combinazione. Un 6 Oro da 9mila euro, invece, ha premiato un fortunato giocatore di Fossalta Di Piave, in provincia di Venezia, mentre a San Martino di Lupari, in provincia di Padova, un 4 Doppio Oro ha portato a una vincita di 8mila euro. Festa anche a Limbiate, in provincia di Monza e Brianza, dove un 6 Doppio oro ha portato in dote una vincita da 12mila euro, mentre a Noceto, in provincia di Parma, un 5 Doppio Oro ha portato un premio da 10mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,1 milioni di euro, per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro da inizio anno.

LOTTO, RICCO JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Il concorso Sisal numero 80 del Superenalotto va in scena proprio quest’oggi, contestualmente a quello del Lotto e del 10eLotto, e l’attesa è davvero incontenibile, visto e considerato che sono davvero numerosi coloro che cullano il sogno di diventare multimilionari. Infatti, com’è ormai noto, l’assenza del 6 si protrae da oltre un anno e permesso al montepremi di issarsi a quota 233,2 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Nel concorso di sabato 2 luglio è stato centrato un “5 stella” da 487.382,75 euro a Sarno, in provincia di Salermo. La vincita è arrivata presso il punto vendita tabacchi in via N. Lavorate, Loc. Carresi 1, grazie a una schedina Quick Pick Multistella. Centrati poi ben quattordici punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 19.495,31 euro a testa. Da segnalare anche nove “4 stella” da 26.943 euro ciascuno. Intanto, una bella notizia: in occasione dei concorsi del SuperEnalotto del 12, 14 e 16 luglio, saranno istituiti 300 premi istantanei straordinari da 50mila euro ciascuno. È quanto rende noto l’Agenzia Dogane e Monopoli. All’estrazione si potrà partecipare convalidando una giocata SuperEnalotto con SuperStar valida per tali concorsi (83, 84 e 85). Il terminale assegnerà in automatico un codice univoco per ogni combinazione SuperEnalotto/SuperStar giocata. Il tutto mentre prosegue la caccia al 6, che non si manifesta dal 22 maggio 2021, quando a esultare fu un giocatore di Montappone (Fermo).

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto in caso di vittoria? Un quesito fondamentale, anche alla luce dell’elevata somma messa in palio dal concorso. A tal proposito, il possibile vincitore milionario può affidarsi ai consigli della nostra rubrica, che a sua volta attinge dalla piattaforma Kickstarter, sui cui ambienti digitali viene garantito ampio spazio ai numerosi progetti di creativi sparsi per il mondo, i quali aspettano solamente di poter essere finanziati per poter vedere realizzati i propri desideri.

Oggi, in particolare, ci soffermiamo su uno di questi progetti, ovvero “NuraTrue Pro – Auricolari wireless con audio lossless”. La descrizione recita: “Gli auricolari wireless sono sempre stati costretti a scendere a compromessi sulla qualità del suono a causa delle limitazioni della larghezza di banda wireless, con conseguenti compressioni e artefatti che sottraggono dettagli alla musica che amate. Tutto questo sta per cambiare con i NuraTrue Pro, i primi auricolari wireless che supportano l’audio lossless tramite Bluetooth. Sperimenterete un suono di livello audiofilo ovunque andiate, con una fedeltà non compressa e perfetta in termini di bit, che di solito richiede costose apparecchiature di fascia alta e una connessione via cavo per essere riprodotta. In combinazione con il nostro pluripremiato suono personalizzato, la cancellazione attiva del rumore e l’audio spaziale potenziato da Dirac Virtuo, il NuraTrue Pro offre un’esperienza audio wireless impareggiabile e personalizzata”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Il viaggio tra i numeri del Lotto e del Superenalotto giunge presso la stazione della smorfia napoletana, utile a comprendere il reale significato dei numeri in vista dei nuovi concorsi. In tal senso, proviamo a darvi un nostro suggerimento, partendo da una notizia di attualità, dalla quale selezioneremo i principali numeri fortunati che potrete barrare sulla vostra schedina.

Di conseguenza, associamo la combinazione del giorno alla notizia della nascita di una bambina, di nome Caterina Sofia, avvenuta a bordo del traghetto tra Intra e Laveno, ovvero fra la sponda piemontese e quella lombarda del Lago Maggiore. Alle prime avvisaglie del parto, i genitori si erano imbarcati a Intra, dove abitano, prendendo il traghetto delle 5 per raggiungere Laveno e proseguire quindi per Cittiglio, in direzione ospedale. Tuttavia, una volta al largo, alla donna si sono rotte le acque e la coppia ha gridato aiuto. È stato il motorista a intervenire subito, procurando teli puliti e aiutando la piccola a venire al mondo in mezzo al lago. Quali sono i numeri relativi a questa news? Iniziamo con il 13 (lago), per proseguire quindi con il 30 (neonato). Ci sono poi il 67 (neonato), il 2 (bambina) e l’8 (parto). Ci auguriamo che questa combinazione possa essere portatrice di buona sorte per voi lettori.

