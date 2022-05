Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 5 maggio, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 3 MAGGIO 2022

Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornano a farci compagnia con nuove estrazioni, quelle di oggi, giovedì 5 maggio 2022, tramite il concorso Sisal n. 54/2022. Appena possibile vi forniremo i numeri vincenti, nel frattempo esaminiamo le quote relative al Lotto. La vincita più alta nell’ultimo concorso è stata centrata a Città Sant’Angelo (Pescara): sono stati vinti 47.500 euro con una giocata di tre numeri sulla ruota Nazionale. Ma a fare festa c’è anche Roma, dove sempre con la ruota Nazionale è stata conquistata una vincita da 46.250 euro con gli stessi tre numeri (8-12-54). Due le vincite a Milano, entrambe sulla ruota di Firenze: la prima di 33.250 euro, l’altra di 14.250 euro. Restiamo in Lombardia, dove sono stati vinti 12.500 euro a Darfo Boario Terme (Brescia) con un ambo sulla ruota di Torino. Ma protagonista dell’ultima estrazione del Lotto è stata pure la Campania. A Pagani (Salerno) sono stati vinti 29.107,14 euro, con una giocata di nove numeri da soli 2,50 euro sulla ruota Nazionale. A Napoli due vincite: una da 13.500 con una giocata sulla ruota partenopea, l’altra da 10.350 con una giocata sulla ruota Nazionale. Ad Aversa (Caserta) sono stati vinti 10mila euro. Dunque, l’ultimo concorso del Lotto ha elargito vincite per un totale 7,9 milioni di euro, nel complesso 347 milioni da inizio anno.

Passiamo alle quote del 10eLotto, di cui poi scopriremo i numeri vincenti dopo l’estrazione. L’ultimo concorso ha premiato il Lazio. La vincita più alta di giornata è stata centrata a Roma con un 9 Oro da 50mila euro. Ma ha fatto festa anche la Puglia, in particolare Ostuni (Brindisi), dove sono stati centrati un 9 e un 7 Doppio Oro entrambi da 20mila euro. Due vincite da 20mila euro anche in Sicilia: a Gualtieri Sicamino (Messina) con un 9, a San Giovanni La Punta (Catania), dove è stato centrato un 8 Doppio Oro. Ma Agipronews segnala anche due vincite in Veneto: un 9 da 20mila euro centrato a Mira (Venezia) e un 6 Doppio Oro da 10mila euro centrato a Venezia. Dunque, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,2 milioni di euro, nel complesso oltre 1,2 miliardi da inizio anno.

LOTTO E QUOTE ULTIMO CONCORSO SUPERENALOTTO

Non vediamo l’ora di scoprire anche le nuove quote del Superenalotto, ma una cosa è certa: in palio ci sono 198,8 milioni di euro. Non c’è stato alcun “6” nella prima estrazione settimanale, d’altra parte sono stati centrati due punti “5”, ognuno dei quali da 109.021,80 euro. Uno a Carbonate (CO) con la giocata effettuata al Bar Pasi in via Volta 46, l’altro a Casalgrande (RE) con la schedina giocata presso il punto vendita Tabaccheria in Via Karl Marx 1 L, entrambi comunque con una schedina 5 Pannelli. Ci sono stati “4” da 370,03 euro, invece il “3” ha garantito un premio di 27,35 euro, mentre il “2” vale 5,44 euro. Passiamo al Superstar del Superenalotto, con i due “4 stella” da 37.003,00 euro ciascuno. Con il “3 stella” sono stati vinti 2.735,00 euro. Il premio di 100 euro è andato a coloro che hanno centrato il “2 stella”, 10 euro invece per “1 stella”, infine 5 euro con “0 stella”.

LOTTO, COME INVESTIRE JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Vi abbiamo parlato anche dell’importo del Jackpot del Superenalotto, ma come spendere l’eventuale vincita? Ci avrete sicuramente già pensato, le idee sicuramente non vi mancano, a partire dalle basilari necessità, per poi arrivare ai sogni nel cassetto. Ma è una somma così importante che potreste anche prendere in considerazione l’ipotesi di destinare una parte della somma ad un progetto per contribuire a dare vita ad un progetto innovativo, come uno dei tanti presentati su Kickstarter. Qui troviamo, ad esempio, Ohayo Bento, molto più di una scatola in porcellana. Si può conservare il proprio pasto senza preoccuparsi di lasciare macchie o che si disperdano odori. Inoltre, ci sono tre misure diverse e garantisce la cottura al vapore, forno e persino in microonde. Ed è ovviamente lavabile anche in lavastoviglie. L’isolamento termico è garantito, così come quello dagli odori dei cibi che contiene. In questo modo sarà facile e comodo consumare il proprio pasto durante la pausa lavorativa.

SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Per il consueto appuntamento con la Smorfia napoletana, tramite cui non solo possiamo scoprire il significato dei numeri vincenti, ma viceversa scegliere quali numeri giocare, spostiamoci in Francia. Qui si è verificato un episodio a dir poco singolare che può venirci in aiuto. Un uomo si è finto calciatore del Paris St Germain per tre giorni, soggiornando in un hotel all-inclusive e aggregandosi all’Under 18 del club parigini, ma si è spinto oltre ed è stato scoperto e arrestato. La vicenda risale a dicembre, ma viene ora resa nota dal tabloid francese Le Pays d’Auge. Come trasformare tutto ciò in numeri da giocare al Lotto ed eventualmente pure al Superenalotto? Partiamo dal 15, ‘o guaglione, ma pure 20, ‘a festa, quella che ha “fatto” l’uomo al Psg. Ma ci sono pure le “guardie”, 24, che lo hanno beccato. Probabilmente non rischia di conoscere il carcere, 44, ma lo si potrebbe anche definire mariuolo, ladro, 79.











