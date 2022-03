Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 5 marzo, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 MARZO 2022

Nuove estrazioni di Superenalotto, Lotto e 10eLotto stasera. Si rinnova l’appuntamento con la fortuna anche oggi, sabato 5 marzo 2022, quando si scopriranno i numeri vincenti del concorso Sisal n. 28/2022. In attesa che vengano estratti, diamo uno sguardo alle quote dell’estrazione di giovedì grazie ai dati di Agipronews. Il Lotto ha premiato un giocatore di Follonica, in provincia di Grosseto, che ha centrato una vincita da oltre 32mila euro al Simbolotto indovinando i simboli del concorso del 3 marzo, abbinati alle giocate sulla ruota di Firenze (16-naso 18-cerino 23-amo 8-braghe 42-caffè). Doppietta tra Napoli e provincia: in città è stato centrato un terno secco (9-12-50 sulla ruota partenopea) da 18mila euro, a Pozzuoli si festeggia una vincita da 12.450 euro, per un bottino totale della Campania che supera i 30mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito oltre 7,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 185,2 milioni dall’inizio dell’anno.

Per ciò che riguarda il 10eLotto, si è verificato a Sanluri il successo più importante. Nel concorso di giovedì è arrivata una vincita di 60mila euro grazie a un 8 doppio oro in una giocata abbinata all’estrazione del Lotto. Sempre in Sardegna, a Onifai (Nuoro), sono stati vinti 10mila euro a un 6 doppio oro in una giocata abbinata alla modalità istantanea. Da segnalare, poi, vincite da 20mila euro a Napoli, Capiago Intimiano e Genova. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,6 milioni di euro, per un totale di 647 milioni da inizio anno.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Ora è invece il momento di analizzare le quote del Superenalotto dopo quelle di Lotto e 10eLotto, nell’auspicio che in serata venga assegnato il jackpot da 166,4 milioni di euro. In attesa di conoscere gli esiti dell’estrazione odierna, vi comunichiamo che non è stato centrato nessun 6 nella seconda estrazione della settimana del Superenalotto. Nel concorso di giovedì sono stati quattro i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 51.791,97 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 44.249 euro.

Prosegue nel frattempo la caccia al 6. L’ultimo, da 156 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM), proprio nella serata in cui i Maneskin trionfarono all’Eurovision Song Contest in quel di Rotterdam. Sono trascorsi quasi dieci mesi e il tempo di incoronare un nuovo milionario potrebbe essere finalmente giunto.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come di consueto, per quanto riguarda la rubrica dedicata a come spendere il jackpot del Superenalotto, ci dedichiamo ad alcuni progetti condivisi su Kickstarter, perché incarnano una buona chance per destinare una piccola o grande somma a una creazione. Stavolta ci soffermiamo su quella dell’artista Nia Gould, denominata “Cat Artist Catnip Toy”: si tratta di un giocattolo artistico per i gatti, ispirato al celebre artista Picasso. Un gioco a base di erba gatta elegante, ispirato all’artista che torce i baffi.

L’artista, Niaski, si occupa di creare design per gli amanti degli animali con una passione artistica per le fusa: “Se riuscirò a finanziare il giocattolo ‘Kitty pawhol’ – ha dichiarato –, ho in programma di creare un’intera gamma di giocattoli con erba gatta, tra cui una tavolozza di colori per artisti e un telefono aragosta ispirato a Salvador Dalì… Dita incrociate per un’intera nuova gamma in arrivo!”. Insomma, Niaski si occupa di creare lavori che non solo fanno sorridere, ma aiutano anche l’essere umano a conoscere alcuni dei più grandi artisti di tutti i tempi, coinvolgendo i gatti e rendendoli felici: cosa chiedere di meglio?

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Proseguiamo il cammino verso le estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, concentrandoci ora sulla smorfia napoletana. Uno strumento utile per capire il significato dei numeri non solo dopo i concorsi, ma anche in vista di essi, quando ci si ritrova ad esempio a dover scegliere i numeri da giocare. Proviamo anche noi de “IlSussidiario.net” a lasciarci ispirare da una notizia di cronaca e a ricavare da essa la sequenza vincente per il prossimo concorso del Lotto.

In tal senso, ricordiamo che in questo fine settimana prende il via la nuova stagione della MotoGP, nella quale i piloti si contenderanno a suon di sorpassi la conquista del titolo iridato. Allora, spazio alla cinquina che potrebbe consentirvi di ottenere un successo inaspettato: il primo numero che vi suggeriamo è l’88 (moto), seguito dal 68 (pilota), dall’84 (curva), dal 23 (casco) e, infine, dal 46 (circuito). Curioso che il numero associato al circuito sia proprio il 46, che per lunghi anni è stato indossato dalla leggenda delle due ruote italiane Valentino Rossi, appena ritiratosi e diventato papà.



