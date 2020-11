LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 novembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 NOVEMBRE 2020

Le nuove estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 5 novembre 2020 sono ormai dietro l’angolo: ancora poco tempo di attesa e poi via dritti verso i numeri vincenti del concorso Sisal numero 115/2020. L’ora “X” scatterà esattamente alle 20.00, quando saranno in migliaia ad attendere le nuove combinazione con una pioggia di numeri fortunati che invaderà l’estrazione di metà settimana. Si tratterà di un appuntamento decisivo con la Dea Bendata? Lo scopriremo a breve, ma intanto possiamo scoprire, grazie ad Agipronews, come è andata la precedente estrazione a partire dall’ultimo concorso Lotto. La ruota di Roma è stata la vera protagonista: proprio dalla Capitale, infatti, sono giunti cinque dei dieci premi più alti del passato concorso con il quale si è aperto il mese di novembre. In cima, ben 68 mila euro finiti nella Città Eterna, ma anche Latina ha festeggiato con una vincita di 47.500 euro, mentre 36 mila euro sono finiti a Riva Ligure (IM). Importanti occasioni di vincita sono garantite anche dal 10 e Lotto con il premio più alto dello scorso martedì finito in provincia di Bergamo: un giocatore di Antegnate ha puntato su una combinazione di 10 numeri nell’estrazione abbinata al Lotto, centrandone ben 9 e grazie alla modalità “Oro” si è portato a casa ben 50mila euro. Ventimila euro sono finiti invece nelle tasche di tre giocatori rispettivamente a Milano, Grottaglie (TA) e Brugherio (MB).

LE QUOTE VINCENTI DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Oltre al Lotto, nell’appuntamento di questo giovedì l’attesa è crescente anche per la consueta estrazione del gioco del SuperEnalotto. Tutto merito del nuovo Jackpot in serbo con il concorso di oggi, giovedì 5 novembre. Il fatidico “6”, infatti, continua a latitare e questo ha portato a far iniziare il mese di novembre nel migliore dei modi, con un montepremi di tutto rispetto e che continua a fare gola a migliaia di concorrenti. Il nuovo jackpot in occasione della nuova estrazione odierna, infatti, vola a ben 60,5 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione dello scorso martedì, a festeggiare sono stati in particolare sei concorrenti che centrando il “5” sono riusciti ad ottenere una interessante vincita di 27 mila euro a testa. Sono invece 34mila euro quelli andati nelle tasche del fortunato giocatore che ha centrato il ricco “4stella”. L’ultima volta in cui al SuperEnalotto è stato centrato il “6” risale a quasi quattro mesi fa: era il 7 luglio quando, in piena estate, un concorrente a Sassari festeggiò grazie alla ricca sestina del valore straordinario di 59 milioni di euro. Adesso però, il nuovo jackpot a disposizione sarebbe addirittura più elevato!

JACKPOT DEL SUPEREALOTTO: COME SPENDERLO?

Il jackpot del nuovo concorso SuperEnalotto si fa sempre più interessante. Sessanta milioni di euro possono davvero cambiare la vita a più di una persona. Come poter spendere il denaro vinto e realizzare tutti i propri sogni? Dopo aver soddisfatto i desideri comuni a tutti gli italiani (a partire da un tetto sopra la testa), potrebbero esserci degli sfizi che vorremmo comunque soddisfare. Ecco allora che potrebbe venirvi incontro la nostra tradizionale Rubrica che si basa sui migliori progetti presenti sulla piattaforma KickStarter, con tante idee e novità in primo piano ogni giorno. Oggi vi parleremo di un progetto tutto italiano, realizzato da un giovane designer che ha deciso di creare “Le bellissime”, un mazzo di carte da gioco che mettono insieme passato e futuro. Il disegno è infatti del tutto nuovo ma rimanda a tradizioni del suo passato: “L’obiettivo è quello di tornare ad innamorarsi del mistico, del momento di condivisione, che è giocare a carte insieme. Un grande amore, come mi è stato trasmesso, questo mazzo di carte da gioco è dedicato a mio nonno e al suo dono di felicità”, ha spiegato l’artista. L’obiettivo di 2.400 euro è ancora lontano ma non impossibile da raggiungere. Cliccate qui per scoprire di più sul progetto in questione.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il viaggio nel mondo del Lotto e del SuperEnalotto fa inevitabilmente tappa nel fascino senza tempo della Smorfia Napoletana. Cosa unisce questi due universi? Intanto l’amore per i numeri e per i loro significato intrinseco che rendono tutto ancora più magico. In occasione della nuova estrazione di oggi 5 novembre, potrebbe tornare utile avere una manciata di numeri pronti per essere giocati, in assenza di ispirazioni particolari. Come sempre faremo affidamento alle principali notizie del giorno per recuperare grazie alla Smorfia Napoletana, le cifre da mettere in schedina. Oggi si è celebrato l’ultimo saluto a Gigi Proietti, il compianto attore scomparso all’età di 80 anni, lo scorso 2 novembre, proprio nel giorno del suo compleanno. L’addio si è svolto a Roma, la sua città con un corteo che dal Campidoglio si è spostato fino al Globe Theatre che aveva fondato e guidato per 17 anni per poi terminare alla chiesa degli artisti dove si sono svolti i funerali. Ecco allora i numeri che possiamo estrapolare rispetto alla notizia: il numero 3 simboleggia l’attore di talento; il 55 indica il funerale, mentre il 5 il lutto cittadino, indetto dalla sindaca Virginia Raggi. La Capitale è rappresentata dal numero 65, mentre il teatro è simboleggiato dal numero 8, al quale associamo anche il numero 80 relativo all’età in cui ci ha lasciati il grande maestro.



