Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 5 novembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 NOVEMBRE 2022

Oggi, sabato 5 novembre 2022, fanno ancora una volta capolino le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con i loro numeri vincenti, che contribuiranno così ad animare il concorso Sisal n. 133/2022. Andiamo intanto a esaminare cosa è accaduto nel concorso di giovedì 3 novembre. Per ciò che concerne il Lotto, è arrivata a Pieve Emanuele, in provincia di Milano, la vincita più importante; infatti, sono stati vinti 32.608,70 euro grazie all’opzione Simbolotto sulla ruota del Lotto di Torino, per mezzo di una giocata di un solo euro. Sempre in Lombardia da segnalare una vincita da 14mila euro a Brescia con la combinazione 10-18-42 sulla ruota del Lotto di Milano. A Minturno (LT) vinti 14.250 euro con i numeri 17-18-41 sulla ruota del Lotto di Bari, mentre a Udine la stessa cifra è stata vinta con la combinazione 13-34-60 sulla ruota del Lotto di Roma. Si segnala poi una vincita da 14mila euro a Teano (CE) con i numeri 13-17-30 sulla ruota Nazionale del Lotto. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,5 milioni di euro, per un totale di 899 milioni di euro da inizio anno.

Lotto, Superenalotto: numeri vincenti/ Estrazioni 3 novembre 2022: 10eLotto e Smorfia

Capitolo 10eLotto: Veneto grande protagonista dell’ultimo concorso, con vincite per un totale di 950mila euro. La più alta è stata centrata a San Donà di Piave, in provincia di Venezia, dove un giocatore, grazie a un 9 Oro, ha portato a casa un premio del valore di 500mila euro. Altre due vincite, poi, sono state centrate a Giavera del Montello, in provincia di Treviso, rispettivamente da 250 e 100mila euro, mentre a Camponogara, in provincia di Venezia, un fortunato giocatore ha centrato un premio da 100mila euro con un 9. Festeggia anche la Toscana con due vincite per un totale di 350mila euro. La prima, a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, ha premiato un giocatore che ha portato a casa 250mila euro grazie a un 9 Oro, mentre l’altra, centrata a San Giovanni Valdarno, ha permesso a un altro giocatore di vincere 100mila euro. Doppietta anche in Piemonte con 250mila euro a Torino e a Mondovì, in provincia di Cuneo, per un totale di mezzo milione di euro in regione. A Benevento, invece, un 9 Oro è valso un premio da 250mila euro, mentre a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, un altro giocatore ha centrato una vincita da 100mila euro con un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 16,1 milioni di euro per un totale di oltre 3 miliardi di euro da inizio anno.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 3 novembre 2022

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Dopo il Lotto, tornano anche le estrazioni del Superenalotto, con i numeri vincenti del concorso Sisal numero 133. Da oltre 17 mesi il jackpot massimo non viene agguantato: l’ultima vincita multimilionaria è datata 22 maggio 2021, quando la combinazione vincente fu intercettata da un fortunato scommettitore di Montappone (Fermo). Da quel momento, il montepremi ha continuato a crescere senza soluzione di continuità, arrivando a toccare quota 301 milioni di euro. Si tratta di un record assoluto, che ha già superato abbondantemente il precedente primato di 209,1 milioni di euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019 con una giocata di soli 2 euro. Occhi puntati, quindi, per scoprire dove e come sarà realizzata la mitica sestina vincente, quella che aprirà un nuovo capitolo nella storia del Superenalotto.

SIMBOLOTTO, LOTTO SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, 2 novembre 2022

Intanto, nel concorso di giovedì 3 novembre sono stati cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 57.813,71 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 38.430 euro ciascuno.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Come investire il jackpot del Superenalotto (o una vincita al Lotto) qualora si centri una vittoria? Vi sono numerose strade che possono essere percorse e, in tal senso, proviamo a darvi un consiglio attraverso la nostra rubrica, basata a sua volta sui suggerimenti che vengono diffusi attraverso il sito internet Kickstarter, che riferisce di progetti a caccia di finanziamenti da parte di creativi presenti in ogni angolo dell’orbe terracqueo.

Esaminiamo adesso uno di essi, vale a dire la coperta “One Blanket” di Casamera. Ecco la descrizione: “La coperta One Blanket di Casamera è costruita in modo diverso, progettata con un tessuto aperto a trama waffle per garantire alla pelle un flusso d’aria che consente di assistere a un intero film senza alcun disagio. Regola la temperatura in modo da ottenere il perfetto equilibrio tra una coperta e un compagno di coccole. È il lato fresco del cuscino senza il lavoro extra. Per prima cosa ci riforniamo di filati di altissima qualità. I nostri talentuosi artigiani intrecciano questo filo speciale e gustoso in un materiale morbido, adatto all’esplorazione del sonno profondo. Infine, confezioniamo il tutto e lo spediamo a casa vostra entro i tempi di consegna previsti”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

I numeri vincenti del Lotto e del Superenalotto di oggi, come di consueto, si intrecciano con i significati della smorfia napoletana. Uno “strumento” che talvolta può rivelarsi determinante per interpretare i propri sogni ed estrapolare i numeri fortunati delle sequenze estratte nella serata odierna. Anche oggi, sabato 5 novembre 2022, proviamo a fornirvi un suggerimento inerente ai numeri sui quali puntare, nella speranza che si riveli foriero di buona sorte.

Prendiamo spunto da una delle notizie del giorno, vale a dire l’azione dimostrativa degli attivisti ambientalisti contro il patrimonio artistico. Questa volta nel mirino è finita la mostra di Van Gogh a Roma. Alcuni militanti del movimento ecologista hanno imbrattato con una zuppa di verdura l’opera “Il seminatore” esposta a Palazzo Bonaparte. L’azione è stata portata avanti da quattro attivisti per l’ambiente del gruppo “Ultima generazione”, costola italiana di Extinction Rebellion, che ha già messo a segno proteste di questo tipo in alcuni musei all’estero. Ma quali sono i numeri connessi a questa news? Esordiamo in questo senso con il numero 13 (attivista), per proseguire quindi con il numero 16 (clima). Ci sono poi l’84 (ambiente), il 27 (quadro) e il 2 (museo).











© RIPRODUZIONE RISERVATA