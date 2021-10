LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI: 5 OTTOBRE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 5 ottobre 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 119/2021. Come sono andate le cose nell’ultimo appuntamento con Lotto e 10eLotto? Il portale agipronews.it ci informa che sabato 2 ottobre le grandi protagoniste sono state Milano e la Lombardia. Nel capoluogo sono stati vinti 120mila euro grazie ad una giocata da un solo euro sulla quaterna, effettuata sulla ruota di Firenze. Sempre in Lombardia, a Sirmione (BS), altri 90mila euro sono arrivati grazie ad un terno sulla ruota di Milano. Terza piazza per la vincita da 45mila euro centrata a Civitanova Marche (MC), sempre sulla ruota di Milano. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,5 milioni di euro, per un totale di 859,4 milioni dall’inizio del 2021. Capitolo 10eLotto: la vincita più importante è quella registrata a Lentate sul Seveso (MB) da 30mila euro grazie a un “6 oro” in una giocata abbinata alla modalità frequente. Da segnalare anche una doppia vincita da 13mila euro con due “3 oro”. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 24,8 milioni di euro, per un totale di 3,2 miliardi da inizio 2021.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Diamo adesso un’occhiata alle quote del Superenalotto. Come sono andate le cose nell’ultimo concorso? Sabato nessuno è stato in grado di fare “6” né “5+1”: il premio più alto è stato quello da 30.920,98 euro associato al “5”, a farlo proprio sono stati sette giocatori. Auguri a loro! Il “4” ha premiato invece con 293,37 euro ben 751 giocatori, mentre con il “3” sono stati assegnati 21,73 euro: ad agguantarli sono stati 30.530 persone. Ultimo premio? Il “2” da 5 euro conquistato da 451.635 persone. Vediamo ora l’andamento del concorso “gemello” del Superenalotto, ovvero il SuperStar. Sabato il premio più alto è stato vinto dai quattro giocatori che hanno fatto “4 Stella” mettendo le mani su un premio da 29.337,00 euro. Il “3 Stella” ha premiato invece 104 persone con 2.173,00 euro. In quanti hanno vinto i 100 euro associati al “2 Stella”? Precisamente 1.827. Ultimi due premi: “1 Stella” e “O Stella”: 10 e 5 euro sono stati vinti rispettivamente da 10.784 e 24.181.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi ammonta a 90.300.000 €: come investire tale somma? Noi de ilsussidiario.net, nella speranza che uno dei nostri lettori diventi multimilionario, consigliamo sempre di destinare una piccola parte dell’eventuale vincita al finanziamento di un progetto innovativo bisognoso di sostegno economico per spiccare il volo. Descrizione che calza a pennello per “PleIQ – Cubi educativi con la realtà aumentata”, progetto presente sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com. Gli sviluppatori ne parlano come un “giocattolo educativo che utilizza la realtà aumentata per sviluppare le abilità dei bambini in età prescolare”. Il progetto per il momento ha raccolto 13.060€ su un obiettivo di 17.257 euro. Manca davvero un piccolo sforzo: volete essere voi, futuri vincitori del Jackpot del Superenalotto, a dare la spinta decisiva? Se volete pensarci bene allora cliccate qui e decidete in maniera consapevole se PleIQ merita o meno la vostra fiducia.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Non c’è rubrica dedicata a Lotto e Superenalotto che tenga che non abbia al ssuo interno il capitolo dedicato alla Smorfia Napoletana. Quali saranno i numeri vincenti? Non chiedetecelo, non lo sappiamo. Possiamo però provare ad indovinarli con un po’ di fantasia. Il metodo – che non dà alcuna garanzia – è quello sperimentato in più occasioni su queste pagine: prendere un evento di cronaca e interpretarlo secondo la Smorfia Napoletana. L’evento delle ultime è il “down” dei social, il più lungo della storia: da Facebook ad Instagram fino a Whatsapp. Tutti questi sono stati irraggiungibili dal pomeriggio di ieri fino a notte fonda. Quali numeri giocare per richiamare questo evento? Iniziamo dal numero 74 di “computer” e proseguiamo con il numero 40 di “telefono”. Altre parole chiave: “problema”, numero 53, e “internet” numero 75. Con quale numero completiamo la nostra cinquina? semplice: con il 43. Sapete cosa vuol dire? “Caos”!



