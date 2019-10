LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 5 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 5 ottobre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 120/2019. Il fine settimana è appena iniziato e per fortuna il Lotto e il 10eLotto devono ancora sparare una cartuccia: il concorso di oggi ci svelerà i nuovi numeri vincenti, ma anche tutti i premi che verranno consegnati nelle mani dei vincitori. L’estrazione del 10eLotto dello scorso giovedì tra l’altro ha portato parecchia buona sorte ad un giocatore della provincia di Aosta, di Pre Saint Didier, che ha centrato 500 mila euro con un 8 Doppio oro. Una delle vincite più alte dell’anno, in quarta posizione nella classifica. La Dea Bendata ha baciato in fronte anche un appassionato di Terracina, che ha realizzato 100 mila euro. Il Lotto invece ha premiato un fortunello di Acquavilla delle Fonti, in provincia di Bari, con 62.500 euro in premio. La vincita è legata alla ruota cittadina ed alle sorti di quaterna, terno e ambo. L’estrazione del 13 ha premiato anche quattro giocatori di Bari, Milazzo (Messina), Elice (Pescara) e Viterbo, che hanno realizzato tesoretti variabili che vanno dai 23 mila euro ai 62 mila.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot ancora intatto e un concorso del SuperEnalotto che oggi potrebbe regalare 13,1 milioni di euro a chi azzeccherà la sestina vincente. I più fortunati riusciranno di sicuro a realizzare premi importanti e quanto accaduto lo scorso giovedì non fa altro che confermarci come il gioco della Sisal metta in palio premi davvero generosi. Nella scorsa estrazione, un vincitore è riuscito a sfiorare i 189 mila euro grazie al 5, la quota con il premio più alto se si considera l’assenza del 5+1 e del 5+. Interessante anche il bottino del 4+, pari a più di 45 mila euro e realizzato da un unico fortunello. Impennata anche per il 3+ da 2.839 euro, centrato da 88 giocatori, mentre 481 tagliandi vincenti registrano la somma di 450,79 euro grazie al 4. Stabili invece le ultime due quote del SuperEnalotto, ovvero il 3 e il 2. Nel primo caso il premio è da 28,39 euro e i vincitori sono 20.970, mentre nel secondo il tesoretto ammonta a 5,07 euro e premia 346.984 partecipanti. Non riserva sorpresa la terzina del SuperStar, guidata come sempre dal 2+. Il premio da 100 euro è stato indovinato da 1.243 appassionati, mentre 8.782 giocatori hanno imbroccato i 10 euro dell’1+. Infine abbiamo un premio da 5 euro per i vincitori dello 0+, ovvero 18.856 in tutto.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi premieranno di sicuro i giocatori più fortunati. Come ben sanno gli italiani che da tempo giocano alla lotteria, è necessario solo scegliere quale combinazione giocare e registrare la schedina, con cui partecipare alla gara a premi. Non è un compito semplice: ci sono così tanti numeri e combinazioni diverse che potrebbero dare alla testa agli appassionati più inesperti. La nostra Rubrica vuole aiutare proprio tutti coloro che si trovano in difficoltà, ma che non vogliono rinunciare al concorso di oggi. Partiamo dalla notizia selezionata prima di scoprire cosa ci dirà la smorfia napoletana. Visto che ci avviciniamo a Natale, potremmo sentire già da adesso l’impulso irresistibile di essere più buoni. Durante le vacanze natalizie si fanno spesso delle buone azioni, anche se un cittadino cinese non si aspettava di certo di ricevere un dono così importante dai propri compaesani. Dopo essere stato truffato da uno sconosciuto, l’anziano si è ritrovato infatti a 3.500 km di distanza dal suo paesino senza più un soldo in tasca. Il coltivatore credeva infatti di poter vendere con facilità le patate del suo raccolto, ma non è andata così. L’anziano non ha comunque perso la speranza e si è messo a vendere i suoi prodotti lungo la strada: la sua storia è diventata virale, di bocca in bocca, tanto che i cittadini della zona hanno comprato tutto il carico, 32 tonnellate in tutto. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo le patate, 31, il contadino, 86, la truffa, 47, il viaggio, 10, e il carico, 62. Come Numero Oro scegliamo invece il Natale, 25.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto ci stupirà fra pochissimo con una nuova estrazione: il Jackpot troverà un fortunello a cui concedersi? Una domanda che verrà svelata molto presto! Mancano poche ore al concorso e gli appassionati sono già a caccia di idee su come spendere la propria vincita. Una ricerca che la nostra Rubrica conosce più che bene, visto che abbiamo già trovato una possibile soluzione grazie alle aste di KickStarter. Fra le nuove iniziative troviamo ThermArt, un comodo dispositivo in grado di rilevare la temperatura in poco tempo. Può essere appoggiato alla fronte con il lato più delicato per scoprire la temperatura dei bambini oppure si può sfruttare l’apposito conetto per i più grandi. ThermArt sarà in grado di rilevare i dati in meno di un secondo, grazie alla tecnologia IML e mostrandolo sul display presente su uno dei lati. Non occorre tra l’altro ricordarsi di spegnerlo, visto che il dispositivo si accorgerà da solo quando non verrà più usato. Utile anche da usare in abbinamento con la app su smartphone e tablet per tenere tutto sotto controllo: non solo per chi ha la febbre o alterazioni di vario tipo, ma anche per monitorare in generale il proprio stato di salute. Il goal da raggiungere in 43 giorni invece è di poco più di 9 mila euro.



