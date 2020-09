LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 SETTEMBRE 2020

Per le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 5 settembre 2020 è ormai tutto pronto. Ancora un po’ di attesa e poi andremo dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 89/2020. Ancora una volta i tre giochi italiani stanno per dare il via ad una gara a premi senza esclusione di colpi, dove al centro ci saranno i nuovi numeri vincenti. Pronti per scoprire se sarete fra i giocatori più fortunati? In attesa del risultato dell’estrazione, rivediamo insieme quanto accaduto nell’appuntamento dello scorso giovedì e la classifica delle vincite. I dati ufficiali distribuiti da AgiproNews mettono l’accento sul 10eLotto. Un appassionato di Mira, in provincia di Venezia, si è portato a casa la bellezza di 100 mila euro grazie ad un 9 in modalità frequente e con Doppio Oro. In seconda posizione troviamo invece una tripletta da 50 mila euro che premia Martina Franca, in provincia di Taranto, Castri di Lecce, nel Leccese, e Torino, tutti e tre con altrettanti 9 Oro e modalità frequente. Il montepremi annuale ammonta a più di 1,8 miliardi di euro, di cui oltre 23 milioni registrati nel singolo concorso. La vincita più alta del Lotto premia invece Floridia, nel Siracusano, con una quaterna su Tutte le ruote e Napoli, con un’altra quaterna sulla medesima ruota. In entrambi i casi il bottino è da 21.660 euro e abbinato al Lottopiù. Infine abbiamo Salerno con un terno registrato sulla Nazionale del valore di 14 mila euro. Le vincite annuali si aggirano invece attorno a più di 600 milioni di euro, mentre 5,4 milioni se consideriamo il singolo appuntamento.

LE QUOTE DELL’ ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto: un’abbinata vincente che anche questa sera aprirà le porte di un nuovo concorso. Siamo in attesa dei numeri vincenti e ovviamente di scoprire anche il destino della sestina fortunata. Non possiamo prevedere se ci sarà un vincitore o più appassionati sul primo gradino del podio, ma possiamo dare per scontato che ci saranno tante altre e ricche quote in palio. Lo scorso giovedì c’è stato un leggero rialzo per quanto riguarda le vincite, come ci rivela la statistica ufficiale della Sisal. In testa il 4+ da oltre 48 mila euro con cinque vincitori, contro i quattro giocatori che si sono portati a casa più di 40 mila euro grazie al 5. Segue il 3+ con 103 biglietti fortunati e un bottino da 3.203 euro, mentre il 4 regala 484,04 euro a testa ai suoi 342 vincitori. Abbiamo poi il 3 da 32,03 euro con 15.532 tagliandi vincenti e il 2 con un tesoretto da 5,66 euro consegnato a 272.486 partecipanti. Per la quota del 2+ il premio è come sempre da 100 euro, mentre gli appassionati vincenti sono 1.944. L’1+ premia invece 13.731 giocatori con 10 euro ciascuno, mentre lo 0+ regala il bottino da 5 euro a 32.575 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto è ormai alle porte e stiamo per vivere un nuovo concorso ricco di sorprese. Nei sogni dei giocatori della Sisal non c’è solo il Jackpot, ma anche tutte le quote secondarie. In molti casi infatti, il premio realizzato potrebbe superare ogni aspettativa. I giocatori più previdenti però stanno impiegando in modo particolare queste ore che ci separano dalla nuova estrazione, alla ricerca di un progetto interessante su cui fare il primo investimento. La nostra Rubrica ritorna anche oggi per aiutarvi a prendere una decisione, come sempre con il sostegno di KickStarter. Oggi vi parliamo di HyperLaser, il più potente, compatto e semplice laser da poter usare in tantissime situazioni. HyperLaser è in grado di tagliare e definire qualsiasi tipo di materiale, senza alcuna difficoltà. Dotato di una velocità di 6,000 mm al minuto, il dispositivo è in grado di accelerare i tempi e adattarsi ad ogni tipo di sistema operativo, mantenendo intatta la sua precisione. Il goal da raggiungere in 12 giorni invece è di quasi 9 mila euro. La raccolta fondi però si concluderà di sicuro con un grande successo: i versamenti per adesso superano i 116 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo ad un passo dalla nuova estrazione del Lotto e di sicuro ci saranno ancora tantissimi giocatori alla ricerca dei numeri da giocare. Non è semplice compilare la schedina, sia per chi è inesperto sia per chi conosce ormai da tempo il gioco italiano. Anche per questo la nostra Rubrica ha ideato un metodo semplice per poter avere subito una combinazione da giocare: grazie ad una news selezionata per voi, scopriremo i numeri abbinati con l’aiuto della smorfia napoletana. Partiamo dalla notizia che ci parla di una gara molto particolare che si è tenuta in Giappone. Ogni anno tutti gli appassionati di giardinaggio si incontrano nel Paese del Sol Levante per sfidarsi al Key Truck Garden Contest. Un evento unico nel suo genere in cui ogni partecipante deve trasformare il cassone del proprio furgoncino in un giardino in miniatura. Il nome della competizione richiama inoltre un tipo di veicolo dalle dimensioni ridotte e molto diffuso fra i giapponesi, soprattutto fra chi opera nell’agricoltura e nell’edilizia. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il giardino, 51, il furgone, 38, la gara, 19, l’evento, 18, e il Giappone, 2. Aggiungiamo inoltre l’agricoltura, 12, come Numero Oro per tutti gli appassionati del 10eLotto.



