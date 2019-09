Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 5 SETTEMBRE 2019

Per Lotto, Superenalotto e 10eLotto arriva il secondo concorso della settimana. Sono pronti sui blocchi di partenza per regalare tanti nuovi premi a tutti gli appassionati italiani. L’assalto ai numeri vincenti del concorso 107/2019 si avvicina. La speranza è che la fortuna si presenti all’appuntamento con le estrazioni con qualche importante premio. In attesa di conoscere l’esito del concorso, diamo uno sguardo alla statistica precedente. E allora rivediamo insieme che cosa è accaduto nello scorso appuntamento. La classifica dei premi distribuiti ci viene rivelata da Agipro News e dalla statistica ufficiale, che posizionano il Lotto sul primo gradino del podio. Un giocatore della provincia di Ragusa, di Comiso, ha realizzato oltre 50 mila euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi centrati su Palermo. Segue la provincia di Verona con Fiesto d’Artico, dove un appassionato ha indovinato quattro numeri vincenti per un bottino del valore di 27.850 euro. Una somma poco più alta rispetto alla vincita più importante realizzata invece al 10eLotto. Il fortunello in questione è della provincia di Arezzo, di preciso di Capolonia, mentre il tesoretto conquistato ammonta a 28.500 euro. Il premio da 20 mila euro, che troviamo in seconda posizione, è stato assegnato invece ad un vincitore di Santeramo in Colle, in provincia di Bari. In generale, il montepremi dell’estrazione dello scorso martedì ammonta a 30 milioni di euro.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

60,2 milioni di euro per il Jackpot del concorso di questa sera: il SuperEnalotto diventa sempre più ricco grazie alla possibilità di centrare la sestina vincente ed assicurarsi il montepremi. Le quote minori non sono certo da meno e anche se in alcuni casi si sono uniti al bottino principale con altrettante assenze, potrebbero premiare gli italiani con tanti e succosi bottini. Nell’estrazione dello scorso martedì, sono tre i giocatori a realizzare il premio da oltre 68 mila euro grazie al 5, mentre il 4+ non si presenta fra le combinazioni estratte. La statistica ci svela che il 3+ premia 72 vincitori con 3.196 euro a testa, mentre 458 partecipanti conquistano il 4 del valore di 460,82 euro. Sono invece 19.695 i tagliandi legati alle sorti del 3, con tesoretto da 31,96 euro, mentre il 2 premia 321.949 giocatori con 6,04 euro a testa. In ultima posizione troviamo ancora una volta il premio di 5 euro dello 0+, registrato da 28.169 tagliandi vincenti. Precede l’1+ da 10 euro con 11.686 vincitori e il 2+ da 100 euro finisce nelle tasche di 1.614 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Pochi metri ci dividono dal concorso del SuperEnalotto e dalla possibile vincita del Jackpot. Una meta ambita per tutti gli appassionati della Sisal, che anche questa sera riaccenderanno le speranze per tentare la sorte e aggiudicarsi la sestina vincente. Alcuni giocatori più esperti hanno già pensato in realtà al momento della vittoria, individuando già quale progetto sceglieranno di realizzare con una parte del bottino. Una decisione presa anche dalla nostra Rubrica, pronta per proporvi l’idea di un’azienda di San Francisco che ha deciso di lanciare la propria iniziativa commerciale su Kickstarter, in previsione della raccolta fondi prevista per il debutto. Parliamo di Delta, un dispositivo che farà la gioia di chi è sempre alla ricerca di un modo per ricaricare smartphone e laptop, tablet e molto altro ancora. Del tutto sicuro da usare in casa, visto che i popolari generatori a gasolio provocano in realtà diverse centinaia di incidenti mortali l’anno. Delta è persino un amico del risparmio: si potrà fare a meno della manutenzione e risparmiare circa 150 dollari l’anno per far controllare l’apparecchio da esperti del settore. Nessuna emissione nociva, nessun utilizzo del gas. Silenzioso ed efficace quanto potente, in grado di ricaricare con la sola energia solare fino a sei dispositivi in contemporanea. La ricarica totale verrà raggiunta tra l’altro in poco più di un’ora. I versamenti per Delta nel frattempo hanno superato di gran lunga il goal di circa 45 mila dollari, raggiungendo quota 669 mila. L’asta invece rimarrà attiva ancora per altri 43 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto ci regalerà fra pochissimo i nuovi numeri vincenti e siamo in attesa di scoprire quali nuovi bottini verranno distribuiti nelle diverse città italiane. Non bisogna dimentica però che, prima di partecipare al concorso di oggi, bisognerà ricordarsi di registrare il tagliando con la nostra combinazione preferita. Ogni giocatore ha nel cuore alcuni numeri speciali su cui sceglie di puntare la propria fortuna, anche se alcuni appassionati preferiscono cambiare di volta in volta oppure giocare una schedina in più con numeri casuali. La nostra Rubrica vi propone anche oggi una valida alternativa al biglietto che siete soliti giocare, grazie ad una notizia selezionata per voi e l’immancabile verdetto della smorfia napoletana. Partiamo dalla news e spostiamoci verso l’Argentina per parlare di una particolare pista d’atterraggio realizzata per accogliere velivoli alieni. Secondo il costruttore Werner Jaisli, di origine argentina, sarebbero stati gli stessi omini verdi ad assegnargli l’incarico. Così Werner ha raggiunto la provincia di Salta, famosa per via di diversi avvistamenti UFO ed ha avviato i lavori, dopo un primo contatto extraterrestre avvenuto nel novembre del 2008. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’alieno, 39, l’arrivo, 88, il disco, 55, l’aeroporto, 37, e il contatto, 2. Come Numero Oro scegliamo invece l’Argentina, 28.



