LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 AGOSTO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 6 agosto 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 76/2020. Il Lotto e 10eLotto ritornano questa sera con un nuovo concorso: chi si aggiudicherà i premi maggiori dei due giochi italiani? Stiamo per scoprirlo e in attesa di conoscere il risultato, possiamo controllare insieme quanto registrato lo scorso martedì. La classifica delle vincite diffusa da Agipro News con i dati ufficiali accende le luci sul 10eLotto. Due fortunelli di Mazzarone, in provincia di Catanzaro, e Caivano, in provincia di Napoli, hanno imbroccato due 8 Doppio Oro del valore di 100 mila euro a testa. In seconda posizione Palermo con 40 mila euro grazie ad un 9, mentre Monselice, in provincia di Padova, si piazza al terzo posto con 25 mila euro. Il premio è associato ad un 5 Doppio Oro. L’appuntamento invece ha regalato premi per più di 26,6 milioni di euro, mentre il montepremi del 2020 raggiunge 1,5 miliardi di euro. Per il Lotto, la prima posizione è occupata invece da Paratico, nel Bresciano. Un vincitore ha indovinato due giocate su Tutte le ruote e sulla ruota di Milano per un premio che supera i 49 mila euro. La vincita singola più alta dell’appuntamento è legata però a Roma, dove un giocatore ha centrato un terno e tre ambi su Genova con un bottino da 46.250 euro. Infine Carpi, in provincia di Modena, con più di 43 mila euro.

LE ESTRAZIONI DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

22,5 milioni di euro per il Jackpot del SuperEnalotto di questa sera: la sestina vincente verrà estratta fra i numeri vincenti? Ancora un po’ di pazienza prima di conoscere il risultato del concorso di oggi. Per prepararci al meglio al taglio del nastro, rivediamo che cosa è accaduto lo scorso martedì e le vincite registrate nella precedente estrazione. Non solo il 5+ e il 5+1 fuori dai giochi, ma anche il 4+. Il premio più alto è quindi quello del 5, che supera i 26 mila euro e premia sei giocatori. In seconda posizione il 3+ da 1.804 euro con 101 tagliandi vincenti e seguito dal 4, del valore di 225,20 euro. In questo caso i vincitori sono 839, mentre sono 28.464 i biglietti fortunati associati al premio del 3, pari a 18,04 euro. Stabile invece il premio del 2, ancora una volta da 5 euro e destinato a 371.795 appassionati. A parimerito anche lo 0+ da 5 euro, destinato a 15.573 partecipanti, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono nelle tasche di 7.968 giocatori. Infine abbiamo 1.389 vincitori per la quota del 2+, come sempre del valore di 100 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto e il Jackpot si preparano ad una nuova serata all’insegna di numeri vincenti e premi. Il nuovo concorso sta per iniziare e molti giocatori si sono già portati avanti con i ‘compiti per casa’, individuando un progetto particolare per fare un primo investimento e inaugurare così la vincita appena ottenuta. Anche la nostra Rubrica ha messo al vaglio il portale di KickStarter per trovare un’idea interessante da proporre a tutti gli indecisi. Oggi parliamo di Ghost Pacer, un partner olografico personalizzato e ideato per accompagnarci durante gli allenamenti. Secondo gli esperti del settore, avere un partner di allenamento aiuta infatti a massimizzare la sessione e ottenere un migliore risultato. Grazie all’uso di un particolare tipo di occhiali, Ghost Pacer proietta un ologramma da sfidare in pista e in tempo reale. Anche se mancano altri 29 giorni prima della chiusura dell’asta, il goal da circa 21 mila euro è già stato realizzato. I versamenti registrati fino ad ora superano i 54 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi stanno per svelarci il risultato della nuova estrazione. Manca davvero pochissimo prima che il concorso abbia inizio e di sicuro mancano all’appello tanti appassionati, ancora indecisi su quali numeri segnare sulla propria schedina. Se siete fra i ritardatari, potete scoprire il consiglio della nostra Rubrica. Ancora una volta sarà la smorfia napoletana a rivelarci quali numeri associare alla notizia che abbiamo scelto per voi e che ci porta fino in Inghilterra. Sembra che un imbianchino abbia deciso di vendicarsi per non essere stato pagato per un lavoro. E in modo esemplare, visto che ha scelto di sfruttare la sua arte per dipingere una scritta furiosa sull’edificio appena dipinto. Deam Reeves era stato assunto per il lavoro con la promessa di un pagamento da 500 sterline, ma il cliente ha rifiutato alla fine di dargli il compenso pattuito. Il proprietario dell’edificio però ha negato tutto e ha sporto invece denuncia contro l’imbianchino. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la pittura, 41, l’edificio, 12, il lavoro, 27, il pagamento, 85, e il ritardo, 33. Se volete giocare anche al 10eLotto, vi proponiamo la vendetta, 4, come Numero Oro.



