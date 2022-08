Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 6 agosto, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 AGOSTO 2022

Siamo arrivati al concorso Sisal n. 94/2022 per quanto riguarda le estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Oggi, sabato 6 agosto 2022, è in programma un’estrazione del Lotto e Superenalotto: in attesa dei numeri vincenti di questa giornata, intanto, possiamo scoprire come sono andate le scorse estrazioni di Lotto e Superenalotto. Nell’estrazione del 4 agosto, per quanto riguarda il Lotto, la Puglia è stata la grande protagonista con vincite per oltre 76mila euro: la più alta dell’ultimo concorso del Lotto è stata centrata a Monopoli, in provincia di Bari. Un giocatore, infatti, ha indovinato sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota del Lotto di Napoli, conquistando oltre 62mila euro. Altri 14mila euro al Lotto sono stati vinti ad Oria, in provincia di Brindisi.

Passando invece al 10eLotto, anche questa volta la fortuna è rimasta al Sud, premiando la Calabria. Un giocatore di Catanzaro ha centrato un 9 Oro da 250mila euro, piazzandosi nella Top 10 del 2022. Bene anche Roma con un 8 Doppio Oro da 100mila euro. Sul podio c’è anche il paese di Mogoro, in provincia di Oristano, con un 9 Oro da 50mila euro. Fortunata anche la Sicilia, con un 7 Oro da 25mila euro a Vittoria, in provincia di Ragusa, e un 9 da 20mila euro ad Avola, in provincia di Siracusa. In provincia di Torino vincite complessive per 45mila euro. In totale, l’ultimo 10eLotto di giovedì 4 agosto ha distribuito 22,7 milioni di euro, per un totale di 2,1 miliardi dall’inizio dell’anno.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 AGOSTO 2022

Ora diamo uno sguardo alle quote del Superenalotto. Oggi, 6 agosto 2022, il montepremi del concorso sarà di 249,2 milioni di euro. Nella scorsa estrazione, quella del 4 agosto, nessuno infatti ha indovinato la sestina fortunata e allo stesso modo non c’è stato neppure alcun 5+1. Ne abbiamo invece sei per quanto riguarda i punti 5 per premi da 30.268.78 euro l’uno. I punti 4 sono stati 558, in questo caso i premi sono da 439.48 euro l’uno. Sono 24.143 le vincite per i punti 3: in questo caso i premi sono da 30.14 euro ciascuno. Infine, 412.345 schedine fortunate per i punti 2 da 5.44 euro l’uno. Passiamo al Superstar con 43.948,00 euro vinti dal fortunato o dalla fortunata che ha centrato il 4 stella. Invece vincono 3.014,00 euro coloro che hanno centrato il 3 stella: in questo caso le schedine fortunate sono 87. C’è poi il 2 stella da 100 euro per 1.692 tagliandi vincenti. Sono 11.459 per l’1 stella che vale una vincita di 10 euro per ognuno dei fortunati possessori. Infine, 5 euro a chi ha realizzato il 0 stella: parliamo di una platea di 24.211 fortunati.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Con l’estrazione di oggi del Superenalotto è in palio un Jackpot da 252,58 milioni di euro. Come si può spendere una tale somma? Sicuramente si può investire in diversi progetti, come ad esempio anche investimenti immobiliari. Ci sono anche diversi progetti innovativi, come quelli presentati su Kickstarter, nei quali si potrebbe investire per assicurarsi un futuro roseo grazie all’innovazione. Vediamone uno. Tra questi c’è ad esempio “DayChaser – Lo zaino da viaggio e fotocamera più versatile”. Si tratta di uno zaino da viaggio robusto, comodo e realizzato con materiali di qualità importante. Include configurazioni illimitate in modo da poter imballare qualsiasi cosa (fotocamere, vestiti, acqua, ecc.) con qualsiasi combinazione.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

In attesa dell’estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, siamo pronti per capire come giocare. Se però ci sono dei dubbi sui numeri sui quali puntare, possiamo cercare qualche spunto nella smorfia napoletana. Ogni occasione e fatto della vita, infatti, corrisponde a dei numeri. Vediamo un esempio. Pensiamo all’infortunio di Nadal che ha annunciato che non parteciperà al Masters 1000 di Montreal al via lunedì prossimo per un piccolo problema fisico. Il malessere fisico, nella smorfia napoletana, si identifica con il numero 58. Il disagio, invece, con l’82. Abbiamo però anche il numero 40, che rappresenta il patire per il disagio. Allenarsi ad uno sport, invece, è associato al numero 20. Esercitarsi si identifica con il numero 27. Lo sport in generale è il numero 4.











