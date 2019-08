LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: LE ESTRAZIONI DI OGGI, 6 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 6 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 94/2019. Seconda settimana di concorsi per agosto, il mese “preferito” dai giocatori del Lotto e 10eLotto. Gli appassionati infatti possono giocare in tutto relax, grazie alle vacanze in corso. Nella peggiore delle ipotesi, ovvero per chi si trovasse ancora al lavoro, uno dei vantaggi è poter circolare in città semi-deserte ed avere quindi la possibilità di raggiungere la ricevitoria preferita nel minor tempo possibile. Ma passiamo subito ad uno degli appuntamenti imperdibili per tutti gli aspiranti vincitori: la classifica con le vincite dell’appuntamento dello scorso sabato. Il titolo da campione questa volta va assegnato ad un giocatore del 10eLotto e residente a Taranto, che con 10 numeri centrati su 10 giocati è riuscito a portarsi a casa la bellezza di 1 milione di euro. Doppio riconoscimenti inoltre per il fortunello, che si posiziona anche al primo posto delle vincite annuali. In tutto i premi dell’ultima estrazione ammontano invece a circa 3 miliardi di euro. Sul podio delle vincite del Lotto troviamo invece un giocatore della provincia di Reggio Calabria, di Villa San Giovanni. Il tesoretto ha il valore di 254 mila euro, il più alto dell’intero appuntamento, e centrato grazie a quaterna, terno e ambo su Palermo. Segue la provincia di Salerno con Castellabate: un vincitore ha indovinato quaterna e terno su Napoli e si è portato a casa un premio da 124 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

203,4 milioni di per il possibile vincitore del SuperEnalotto che oggi potrebbe conquistare il Jackpot. Il nuovo concorso del gioco della Sisal promette un bottino sempre più ricco e forse persino il ritorno delle quote principali. Dopo essere stati assenti a lungo, il 5+ e il 5+1 sono intervenuti infatti nei precedenti appuntamenti e hanno alzato la media delle vincite. Purtroppo la loro presenza non viene segnalata nell’estrazione dello scorso sabato, dove il premio più ricco è stato consegnato a sei fortunelli grazie al 4+. Si parla di quasi 22 mila euro, una cifra che supera di qualche migliaio il bottino che il 5 ha regalato a venti giocatori, con un valore di quasi 19 mila euro. In picchiata anche il 3+, che premia 307 appassionati con solo 1.856 euro a testa, mentre 1.748 tagliandi vincenti registrano il premio da 219,40 euro associato alla combinazione del 4. Crolla anche il 3 con premio da 18,56 euro e 62.549 giocatori, mentre il 2 ritorna ad occupare il fondo della classifica con 5 euro in premio, totalizzato da 804.091 vincitori. Posizione identica anche per lo 0+, con quota fissa da 5 euro, registrato da 48.310 tagliandi vincenti. Migliore la posizione di 23.345 giocatori, che sfiorano il baratro grazie ai 10 euro dell’1+. Infine 100 euro per i vincitori del 2+, che in base alla statistica ufficiale sono in tutto 3.756.

COME SPeNDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot stanno per tornare con una nuova estrazione e tutti gli appassionati sono pronti per aprire le danze con festeggiamenti di ogni tipo. Solo i più fortunati riusciranno a conquistare la Top 3 delle vincite, soprattutto se si pensa al montepremi milionario e alla sua ostinazione nel non voler comparire nel gioco. Anche se manca da molti mesi, la sestina potrebbe però spuntare all’improvvisto proprio questa sera. Un motivo in più per non lasciarsi sfuggire l’occasione di decidere fin da ora come spendere il bottino. La nostra Rubrica vi parlerà anche oggi di una delle idee lanciate su KickStarter, dal nome simpatico e interessante per gli amanti della robotica. Kiki è infatti un piccolo robot dalle sembianze di un gattino, dotato di intelligenza artificiale e sviluppato in modo che possa provare sentimenti e avere una personalità ben definita. Chi non può adottare un pelosetto per molti motivi, fra cui spazio e allergie, potrà trovare in Kiki un valido compagno di vita. Ottimo per gli anziani e utile anche per la pet therapy: Kiki è un vero e proprio cuccioletto robotico molto socievole e interattivo. Una delle sue particolarità riguarda la crescita: si adatterà infatti al suo compagno umano, imparando a riconoscerlo, comprendere gli stati d’animo e persino imparare dagli altri Kikis. Il goal da quasi 90 mila euro invece è ancora tutto da raggiungere: l’asta è stata aperta da pochissimo e ci sono ancora 52 giorni a disposizione per poter fare un’offerta.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTYO

I numeri vincenti del Lotto ci verranno svelati fra pochissimo grazie al concorso di oggi: un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati dell’antico gioco a premi. Il caldo e le vacanze però rischiano di giocarvi un brutto scherzo, soprattutto se siete ancora indecisi su come compilare la vostra schedina. Potreste infatti dimenticarvi di partecipare all’estrazione, perdendo così l’opportunità per vincere i premi in palio. L’unico modo per evitare brutte sorprese è recarsi subito in ricevitoria, ma come fare se non si hanno ancora le idee chiare? Ci pensa la nostra Rubrica, che anche oggi vi parlerà di una news selezionata per voi e interpretata grazie alla smorfia napoletana, con tanto di numeri da giocare. Partiamo dalla notizia, forse un po’ datata ma di sicuro a tema. Parliamo infatti di vincite e lotterie, di quella felicità che molti sperano di poter raggiungere grazie al gioco. Siamo sicuri che vincere ci renderà più felici? William Post si è dovuto ricredere quando nell’88 ha registrato un premio da 16 milioni di dollari grazie ad una combinazione fortunata. Da quel momento in poi infatti nella sua vita non sono capitati altro che guai, fra cui il tentato omicidio ad opera di un killer assoldato da uno dei fratelli. Anche se sono stati molti i parenti a fargli causa per ottenere una fetta del suo bottino, in realtà Post è riuscito a indebitarsi per più di un milione di dollari. Colpa delle spese pazze, l’acquisto di un locale per uno dei fratelli e molto altro ancora. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’omicidio, 49, la vincita, 70, la lotteria, 11, la felicità, 25, e la sfortuna, 19. Come Numero Oro scegliamo invece il debito, 69.



© RIPRODUZIONE RISERVATA