LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 aprile: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 APRILE 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 6 aprile 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 41/2021. Adesso però diamo uno sguardo a quanto accaduto nell’ultimo concorso disputato, quello del sabato di Pasqua. Come di consueto è agipronews.it a darci le informazioni più succose dal punto di vista statistico rispetto ai concorsi oggetto di questo approfondimento. Occupiamoci dei ritardatari del Lotto per scoprire come tra le combinazioni numeriche da segnalare vi sian un terno in cadenza su Firenze (01-21-51), un terno in decina su Bari (12-15-19) e un ambo gemello su Genova (33-44). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, abbiamo invece tra le cadenze la 6 su Cagliari assente da 77 turni, nelle decine la 90-9 su Genova latitante da 60 estrazioni, mentre nelle figure la 7 su Venezia non fa capolino da 55 concorsi. Per quanto riguarda invece i singoli numeri ritardatari del Lotto abbiamo l’80 su Genova sparito dai radar da 117 turni, mentre il 73 su Firenze è a quota 110 assenze e il 66 sulla ruota Nazionale chiude il podio con 107 ritardi di fila.

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Dopo esserci occupati del Lotto spostiamo il mirino sull’ultimo concorso del Superenalotto. Spostiamo la lente d’ingrandimento in particolare sulle quote assegnate, per scoprire come ancora una volta nessuno sia stato abbastanza fortunato da mettere le mani sui due premi più ambiti, quelli associati al “6” e al “5+1”. Dobbiamo scorrere fino alla casella correlata al “5” per trovare i tre fortunati vincitori del giorno: si tratta dei tre che hanno messo le mani su un premio da 84.032,07 euro, per loro dev’essere stata davvero una “buona Pasqua”. In 588 invece hanno azzeccato 4 numeri vincendo così 434,44 euro, mentre a fare “3” sono stati 23.173 giocatori che hanno intascato una vincita da 33,29 euro. Ultimo premio del Superenalotto di sabato 3 aprile il “2” da 5,93 euro fatto proprio da 404.323 giocatori. Occupiamoci adesso del concorso SuperStar: nell’estrazione “gemella” del Superenalotto è rimasta vacante la casella associata al “5 Stella”; la vincita più alta di giornata è stata quella da 43.444,00 euro realizzata da un anonimo giocatore che ha fatto “4 Stella”. Con il “3 Stella”, invece, hanno esultato i 137 giocatori che hanno vinto 3.329,00 euro, mentre i canonici 100 euro associati al “2 Stella” sono andati a 2.860 fortunati. Ultimi due premi, da 10 e 5 euro, finiti nelle tasche rispettivamente di 20.474 e 45.449 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del Superenalotto di oggi, martedì 6 aprile 2021, ammonta alla “modica” cifra di 132.600.000 €. Voi sareste così generosi, in caso di vittoria, da destinare una piccola somma di questo ricco bottino al finanziamento di un’idea meritevole di una mano per spiccare il volo? Se la risposta è affermativa, noi de ilsussidiario.net, come di consueto vogliamo segnalarvi uno dei progetti che di volta in volta hanno attirato la nostra attenzione sulla piattaforma di fundraising kickstarter.com. Oggi ad esempio vogliamo parlarvi di Scout, un perfetto esempio di intelligenza artificiale. Per essere ancora più precisi, gli sviluppatori ne parlano come “il primo robot domestico autonomo alimentato dall’intelligenza artificiale che ti permette di monitorare, scoprire ed esplorare il tuo mondo come mai prima d’ora. Scout è il gadget ideale per i proprietari di casa, gli amanti degli animali domestici, gli studenti di programmazione e gli appassionati di robot. E, incredibilmente, ha un prezzo che tutti possono permettersi”. Se volete vedere con i vostri occhi cos’è Scout e come funziona, allora cliccate qui!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Nella nostra rubrica dedica al Lotto e al Superenalotto non poteva certo mancare lo spazio dedicato alla Smorfia Napoletana. Oggi, 6 aprile 2021, vogliamo attenerci al calendario e farvi conoscere il significato del numero 6 nella Smorfia partenopea. A questo numero corrisponde “Chella ca guarda ‘nterra”, ovvero “Quella che guarda verso terra”. Ma di che si tratta precisamente? La locuzione, per quanto ardita, mette in evidenza la genialità napoletana. Sì, perché con questa espressione ci si riferisce di fatto all’organo sessuale femminile: non serve spiegarvi il motivo. Eppure, la connotazione sessuale, non è l’unica prevista dalla Smorfia: amore, equilibrio e maternità sono altri significati plausibili. In numerologia il 6 corrisponde invece alla figura dell’Angelo Custode, mentre il 6 diventa il numero da giocare anche nel caso in cui si sogni un accalappiacani. Altre azioni ricollegabili al numero 6, parlando di sogni sono quelle che ci vedono nell’atto di arrabbiarci, appendere qualcosa, parlare, concentrarci, rallegrarci o agevolare qualcuno. Insomma, un ampio spettro di significati, sebbene il più comune legato al 6 resti chiaramente “chella ca guarda ‘nterra”.



