LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazioni di oggi e 10eLotto: 6 aprile, numeri vincenti!

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI CHE PORTANO AL JACKPOT

La seconda serata settimanale di estrazioni dei giochi a premi più apprezzati in Italia si apre, come sempre, con i numeri vincenti del Superenalotto. Molto presto, dunque, si potranno sapere anche gli esiti delle estrazioni del Lotto e del 10eLotto, ma non è ancora arrivata la loro ora. Inizia, quindi, l’apprezzata caccia al Jackpot, che parte proprio dai numeri vincenti, raccolti da noi de ilSussidiario.net per tutti i cari lettori e giocatori! Importante, a tal proposito, è sempre prestare la massima attenzione ai numeri estratti e giocati, per non rischiare di gettare nella spazzatura una schedina milionaria.

Oltre che questo sito, i più meticolosi potrebbero controllare anche nella propria ricevitoria di fiducia, oppure senza uscire di casa sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oltre al sito ufficiale del Superenalotto. Scopriamo, quindi, subito i numeri vincenti, attendendo poi il prossimo aggiornamento con quelli del Lotto e del 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 41 del 06/04/2023

Combinazione Vincente

45 4 42 30 28 50

Numero Jolly

27

Superstar

55

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 APRILE 2023

Oggi, giovedì 6 aprile, è il momento della seconda estrazione settimanale del Lotto, del Superenalotto e del 10eLotto, tra i giochi a premi più apprezzati in Italia! Si tratta del concorso 41 dell’anno 2023 ed in serata, in ordine, si potranno scoprire tutti i numeri vincenti che potrebbero rendere milionari uno o più giocatori in tutta Italia. Si parte dal Superenalotto, per poi passare alle 11 ruote del Lotto ed, infine, dopo la breve parentesi del Simbolotto, si procederà con il 10eLotto.

Mentre attendiamo di scoprire i numeri vincenti di oggi per i tre giochi partendo proprio dall’apprezzatissimo Lotto! La vincita più alta del 40esimo concorso è stata segnata da Sorrento, in provincia di Napoli, dove con una giocata da 2 euro ne sono stati vinti 124.500 sulla ruota del Lotto di Roma. Altre due vittorie a Sorrento, grazie ad una quaterna sulla ruota di Roma e ad una giocata fatta su tutte le ruote. Altri premi del Lotto sono stati vinti a Roma (62mila euro), Zoppola (25mila), Brugherio (23mila) e Barletta (21mila). In totale sono stati assegnati, nel Lotto, 7,2 milioni di euro, che portano il totale del 2023 a 290 milioni.

Passiamo, invece, rapidamente ai premi assegnati nell’ultima estrazione, sempre di martedì 4 aprile, del 10eLotto. La vincita più alta è stata assegnata a Castigneto, in provincia di Como, dal valore di 60mila euro grazie ad un “5 Oro”. Altri 9mila sono stati vinti a Niella Tanaro, sempre nel cuneese, mentre a Parete ne sono stati vinti 30mila grazie ad un “9”. Premiate anche Lucca con il “7 Doppio Oro” dal valore di 15mila euro, Aprilia e Corigliano Rossano con 10mila euro l’una. In totale sono stati vinti 30,8 milioni di euro, che portano il totale complessivo del 2023 ad oltre 1 miliardo.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Dopo aver visto l’esito delle ultime estrazioni del Lotto e del 10eLotto, passiamo a quello del Superenalotto, sempre nell’ambito del 40esimo concordo del 2023. In seguito all’estrazione viene anche determinato il nuovo jackpot del Supernalotto che per l’estrazione di oggi, 6 aprile, ammonta a 12,4 milioni di euro. Il concorso di martedì 4, infatti, non ha visto centrare nessun 6, mentre sono stati ben otto i 5 indovinati, dal valore di 28.489,11 euro a testa. Centrati anche due ottimi “4 Stella” dall’impressionante di 50.061 euro l’uno. L’ultimo “6” ricordiamo che è stato centrato nell’estrazione del 25 marzo ed ha fruttato ben 73,8 milioni di euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE AL LOTTO

Auspicando che qualche giocatore riesca a portarsi a casa il jackpot del Superenalotto, o anche qualche ricchissimo premio dal Lotto o del 10eLotto, ecco qualche suggerimento per investire al meglio l’impressionante cifra che si potrebbe vincere! Ovviamente sono soli che possono letteralmente cambiare la vita di chi li vince, ma se si cercasse qualche investimento, una buona idea potrebbe arrivare dalla piattaforma Kickstarter. Oggi rivolgiamo l’attenzione al robot Ebo X, un compagno domestico che veglia e vigila sulla vita dei nostri cari. Grazie ad una telecamera, mentre autonomamente gira per casa con le sue ruote, è in grado di individuare eventuali pericoli o rischi (come intrusioni, oppure danni e ferite alle persone presenti in casa) mandando un messaggio di allerta al proprietario. Integrato con ChatGPT, è anche in grado di rispondere a semplici domande, esattamente come un assistente vocale.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Mentre attendiamo le estrazioni di Lotto, Supernalotto e 10eLotto, qualche giocatore potrebbe essere indeciso sui numeri da giocare. In tal caso la smorfia napoletana, che converte in numeri sogni, idee e notizie, potrebbe fornire un utile spunto. Prendiamo, per esempio, il fatto che oggi si celebra il Carbonara Day, giornata di “festa” per celebrare una dei piatti italiani più famosi al mondo, originario della cucina tradizione romana, ovvero la carbonara. Nella smorfia napoletana cucinare è associato, per esempio, al numero 19, mentre il 2 indica la festa. Non tralasciamo la pasta, associata al numero 52 ed, ovviamente, Roma, che corrisponde all’88.

