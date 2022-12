Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 6 dicembre, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 DICEMBRE 2022

I numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto contribuiscono a dare vita al concorso Sisal del giorno, il numero 146, le cui estrazioni vanno in scena nella serata di oggi, martedì 6 dicembre 2022. Cresce l’attesa in tutto lo Stivale tra gli scommettitori del Lotto per scoprire se la Dea Bendata avrà scelto di distribuire con generosità ricchi e ambìti premi; intanto, proiettiamoci alla serata di sabato scorso, riavvolgendo il nastro temporale per scoprire quanto è avvenuto. In tal senso, il Lotto ha premiato la Campania, dove sono state realizzate vincite complessive per oltre 177mila euro. A Napoli un fortunato giocatore del Lotto si è portato a casa 112.500 euro grazie a un terno; a Scafati, in provincia di Salerno, sono stati vinti al Lotto 27 mila euro, seguiti dai 22.500 euro di Atripalda, in provincia di Avellino, frutto sempre di un terno. Concludono il poker campano del Lotto i 15.250 euro conquistati a Sant’Angelo all’Esca, sempre in provincia di Avellino. Si festeggia anche in Veneto e in particolar modo a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove è stata messa a segno la vincita più alta dell’intero concorso del Lotto, tre ambi e un terno per un totale di 112.750 euro, a cui segue un terno sulla ruota del Lotto di Bari dal valore di 22.500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 8,4 milioni di euro, per un totale di 985 milioni di euro da inizio anno.

Volgendo quindi lo sguardo al 10eLotto, segnaliamo che la fortuna ha scelto di incoronare il Veneto sabato scorso, con vincite complessive per 120mila euro: la più alta è stata centrata ad Altivole, in provincia di Treviso, dove un giocatore ha indovinato un 8 Doppio Oro da 100mila euro. A Vigo di Cadore, in provincia di Belluno, sono stati vinti altri 20mila euro con un 8 Doppio Oro. Doppietta anche in Lombardia, con un 9 Oro da 50mila euro a Rho, in provincia di Milano, e altri 20mila euro conquistati grazie a un 9 nel capoluogo, per un totale di 70mila euro. Festa a Pompei, in provincia di Napoli, con un 7 Oro da 25mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 26,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,4 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO

Indovinare i sei numeri vincenti del Superenalotto sembra essere sempre più un’impresa fuori dalla portata di chiunque. Il montepremi in palio è divenuto via via sempre più ricco, raggiungendo livelli che, a memoria, non si riescono a ricordare: d’altro canto, stiamo parlando di una cifra paria a 321,6 milioni di euro, indubbiamente tra le più elevate al mondo. Sabato 3 dicembre è stato però centrato presso il punto vendita Sisal di via Flaminia 181 a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, un 5+1 da 1.150.947,88 euro. Inoltre, sono cinque i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si sono portati a casa 74.368,94 euro a testa. Da segnalare anche tredici “4 stella” da 40.798 euro ciascuno.

Sisal ha ricordato peraltro che “WinBox”, lanciato un anno fa, rappresenta l’innovazione del Superenalotto che meglio dimostra la sua capacità di essere al passo con i tempi, poiché, attraverso una esperienza digitale con la app del concorso, mette in palio premi addizionali immediati e una seconda chance dopo l’estrazione. Per sognare bastano quindi 6 numeri, da giocare in una delle oltre 30mila ricevitorie disseminate sul territorio oppure online, in modo comodo e sicuro, su uno dei siti di gioco autorizzati. Inoltre, i giocatori di Superenalotto sono sempre più propensi all’utilizzo dei canali digitali, tanto che oggi circa il 60% di loro li consulta regolarmente.

LOTTO, COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

In caso di vincite al Superenalotto e al Lotto, avete già in mente le modalità attraverso le quali potreste investire la cifra conquistata? Le chance sono chiaramente molteplici e spetterà a voi decidere quali siano le strade migliori da imboccare e, fra queste, potrebbe spiccare anche quella inerente al finanziamento di progetti presentati da creativi provenienti da ogni parte dell’orbe terracqueo. Essi trovano risalto per mezzo del sito internet Kickstarter, capace di raccogliere voci e idee di diversa natura.

Merita di essere considerata, a nostro avviso, “Morph Cup – La prima tazza da viaggio 5 in 1 del mondo”. Ecco la descrizione: “La nostra tazza, dal design inconfondibile, in porcellana e materiale inossidabile, è stata progettata con le giuste dimensioni e la forma adatta per essere tenuta a portata di mano. La tazza Morph può essere utilizzata in 5 modi diversi. Tazza 2 in 1, tazza in acciaio inox, tazza in porcellana, con manico e cannuccia in silicone e come bagaglio a mano con la sua custodia in pelle. Scegliete il vostro stile, liberatevi e bevete in modo diverso. Realizzata in porcellana bianca pura al 100% e cotta due volte per garantire durata. La nostra porcellana è leggera, atossica e resistente. Ha meno pori e quindi è facile da pulire e non lascia macchie o odori di bevande varie”.

SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Come ignorare i significati e le sfumature interpretative che la smorfia napoletana è in grado di conferire ai numeri vincenti di Superenalotto e Lotto? Vale sempre la pena consultare tale oracolo, estremamente apprezzato da tutti i giocatori. In tal senso, anche noi de IlSussidiario.net vogliamo tentare di suggerirvi uno spunto, augurandoci che, in questo martedì 6 dicembre 2022, la buona sorte possa manifestarsi agli occhi dei nostri lettori.

Di conseguenza, lasciamoci ispirare da una notizia pubblicata da Rai News: l’agenzia spaziale americana ha pubblicato il video dell’ultima passeggiata spaziale all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Gli astronauti americani Josh Cassada e Frank Rubio hanno installato due nuovi pannelli solari nell’arco di 7 impegnative ore di spacewalk. Il gruppo di pannelli era giunto sulla stazione orbitante lo scorso 27 novembre, a bordo della navetta cargo Dragon della SpaceX. La Nasa ha detto che questi nuovi elementi forniranno alla Iss il 30% di energia in più, generando un totale di 120mila watt durante il giorno orbitale. Quali sono i numeri connessi a questa notizia scientifica e tecnologica? Partiamo con il 37 (astronauta), per proseguire con il numero 50 (stazione). Ci sono poi l’89 (America), il 14 (video) e il 54 (agenzia).











