LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 6 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 FEBBRAIO 2021

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 6 febbraio 2021: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 16/2021. Avete voglia di proiettarvi verso i numeri odierni, vero? Prima però è giusto ricapitolare come sono andate le cose nei concorsi di giovedì. Per quanto riguarda i risultati del Lotto, il portale agipronews.it ci informa che grande protagonista dell’ultima estrazione è stata la provincia di Trapani, con un giocatore di Erice che ha portato una vincita clamorosa: 623.750 euro per lui (o per lei), di fatto il premio più alto assegnato dall’inizio del 2021. Come ha fatto? Ha azzeccato quattro numeri nella combinazione vincente (17 18 77 90 sulla ruota di Palermo), che gli hanno fruttato sei ambi, quattro terni e una quaterna. Per quanto riguarda il concorso “cugino” del Lotto, ovvero il 10eLotto, il giocatore più fortunato di giovedì è un anonimo di Montecatini Terme (PT) che grazie ad una combinazione di 10 numeri, di cui 9 indovinati, ha vinto 100mila euro in una delle estrazioni frequenti. Festa anche a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, con un 9 abbinato alle estrazioni del Lotto. Terza piazza per i 13mila euro vinti a Cavallino Treporti (VE).

LE QUOTE DEL SUPERENALOTTO

Così come abbiamo fatto per Lotto e 10eLotto, adesso diamo un’occhiata alle quote del Superenalotto di giovedì. Purtroppo dobbiamo iniziare da quella che ormai è diventata una “non-notizia”: ancora una volta nessuno dei giocatori è riuscito a vincere l’ambitissimo Jackpot. Per trovare un premio assegnato bisogna scendere fino al “5”: chi lo ha totalizzato? Soltanto un giocatore che così non ha dovuto dividere con nessuno la vincita da 195.911,05 euro. Il “4” è stato fatto invece da 816 giocatori che hanno vinto 249,45 €, mentre il “3” è valso 20,15 euro a 30.010 giocatori. Ultimo premio del concorso assegnato quello da 5 euro associato al “2” e fatto proprio da 420.977 giocatori. Spazio adesso al concorso gemello del Superenalotto: il SuperStar. Ad inaugurare le vincite di giovedì 4 febbraio sono stati i sette giocatori che hanno fatto “4 Stella” vincendo così 24.945,00 euro. Il “3 Stella” ha regalato invece 2.015,00 euro a 143 giocatori, mentre i canonici 100 euro associati al “2+SuperStar” sono andati a 2.117 fortunati. Chiusura con i 10 e 5 euro associati a “1 Stella” e “0 Stella” e vinti rispettivamente da 12.501 e 25.685 giocatori.

COME INVESTIRE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Avete voglia di sognare? Sappiamo bene che vorreste essere proprio voi i fortunati che oggi mettono le mani sul premio da 103.100.000 €, ma una volta conquistati tutti questi soldi non pensate sarebbe giusto anche spendere qualcosa per finanziare dei progetti che attendono soltanto di ricevere una piccola spinta? Se vi abbiamo convinto e avete già deciso che da multimilionari sarete dei mecenati, allora vi proponiamo un progetto che ha attirato la nostra attenzione su kickstarter.com. Il suo nome è “Moodbe”: si tratta di un’app inventata da quattro ragazzi italiani. Di che si tratta? Usiamo le parole usate dagli sviluppatori nella descrizione presente sulla piattaforma di raccolta fondi: “Come spesso capita si esce in compagnia o anche da soli per andare al ristorante e farsi una bella mangiata e fino a qui nessun problema se non per la dieta che infrangiamo puntualmente. Ma il vero problema lo abbiamo quando magari andiamo all’estero e decidiamo di fare la stessa cosa e la prima difficoltà che troviamo è quella della lingua. Ebbene si, quante volte non capiamo cosa c’è scritto e passiamo una sacco di tempo con Google traduttore per capire che poi alla fine è la pasta con il pomodoro? Oppure che siamo vegetariani o vegani e non riusciamo mai a capire quali sono i piatti per noi senza sfogliare tutto l’album?

Bene ti do una bella notizia, perché da queste e altre necessità è nato Moodbe il tuo social menù digitale e non solo. Armando il tuo cameriere virtuale è a tua disposizione per ogni tuo capriccio e sa consigliarti al meglio in ogni ristorante, gelateria o pub che tu deciderai di visitare nel tuo paese o nel mondo. E se tu sei un gestore di queste attività? Tranquillo perché ovviamente il servizio è pensato anche per te. Inutile spiegarti tutte le molteplici comodità di avere un menù digitale a tuo disposizione e fare quello che vuoi senza più chiedere niente a nessuno. Una libertà che non ha prezzo. Abbiamo passato notti insonni per pensare alla soluzione migliore e ancora c’è tanto da fare ma come sempre è il primo passo che fa la differenza. Quindi caro amico mettiti comodo e ordina come non l’hai mai fatto prima, il tuo gestore di attività ti ringrazia e anche noi”. Volete saperne di più? Cliccate su questo link!

LA SMORFIA NAPOLETANA

Manca troppo poco alle estrazioni di Lotto e Superenalotto per farvi trovare alla sprovvista. Noi de ilsussidiario.net ci teniamo a darvi una mano: o quanto meno ci proviamo! In questo senso proviamo allora a trarre spunto dalla Smorfia Napoletana nella speranza che ci dia una mano sulla scelta dei numeri di oggi. Come sempre vediamo di prendere ispirazione dai fatti di cronaca che più hanno attirato la nostra attenzione, e in questi giorni è impossibile non parlare della crisi di governo che ha portato il presidente della Repubblica ad assegnare l’incarico di formare un esecutivo a Mario Draghi. Se vogliamo attingere dalla Smorfia partenopea dobbiamo giocoforza puntare sul numero 36: sapete cosa rappresenta? Il drago! Il numero 45 poi non può mancare perché sta per “presidente”, così come un’altra parola chiave è “governo”, corrispondente al numero 23. Per caratterizzare ancora di più la nostra giocata optiamo poi per la vecchia professione di Draghi, il “banchiere”: per la Smorfia napoletana figura associata al numero 79.



