Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto: 6 giugno 2023, i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 6 GIUGNO 2023

Nella giornata di oggi, martedì 6 giugno, si apre ufficialmente una nuova settimana di estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, con i loro ricchissimi premi in palio ad attendere qualche fortunato giocatore! Si tratta, come sempre, del primo appuntamento settimanale, che continuerà con l’estrazione di giovedì 8 e si chiuderà solamente sabato 10, per poi tornare protagonista il martedì successivo.

Prima di conoscere i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto occorrerà, però, attendere questa sera, quando partendo dalla versione Super del concorso, si apriranno le estrazioni. Nel frattempo che attendiamo, una buona idea potrebbe essere quella di rivolgere brevemente l’attenzione alle precedenti estrazioni e ai loro esiti. Partendo proprio dal Lotto, sabato 3 giugno è stata premiata la cittadina di Subiaco, in provincia di Roma, dove un giocatore si è portato a casa la bellezza di 216.600 euro grazie alla combinazione 3-19-22-90. Altre due le vittorie a Subiaco dal valore di 21.600 e 17.400 euro. Sempre in provincia di Roma, poi, sono stati vinti altri tre premi: uno da 92.391,30 euro, un altro da 33.750 ed, infine, uno da 13.500. La seconda vittoria più importante della giornata, però, è stata a Crotone, dal valore di 184.875 euro con una singola giocata.

Messo da parte il Lotto, prima di vedere quanto è accaduto nell’ambito del Superenalotto, recuperiamo anche l’apprezzatissimo 10eLotto che sabato ha distribuito ben 22 milioni di euro complessivi! I premi più alti sono stati vinti a Civitavecchia e a Frattamaggiore, entrambi dal valore da 50mila euro grazie ad un “9 Oro”. Terzo posto del podio, invece, per Follonica, dove sono stati vinti 25mila euro con un “6 Oro”. Da segnalare anche tre vittorie in Campania, dal valore di 12.800 euro, 6.500 euro e 6.300 euro. Chiudiamo, poi, con Roma dove un “6 Doppio Oro” è valso 6mila euro ad un fortunato giocatore.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Ora che abbiamo messo da parte il Lotto e il 10eLotto, non ci resta che rivolgere la nostra completa attenzione al Superenalotto e al suo ricchissimo jackpot! Questo, ad ogni estrazione, cresce nel caso in cui in occasione della precedente non siano stati segnati punti da “6”, che appunto permettono di metterci le mani sopra. Nell’ultima estrazione non c’è stato di nuovo nessun “6”, e questo significa che il jackpot odierno del Superenalotto vale ben 40,4 milioni di euro. Sabato, comunque ben 5 giocatori hanno segnato il punto da “5” che è valso 47.453,48 euro ad ognuno di loro! Da segnalare anche il singolo “4 Stella” segnato, che ha permesso ad un giocatore di portarsi a casa ben 38.125 euro, ed anche i 143 punti da “3 Stella” dal valore di 3.027 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Come investire al meglio il jackpot del Superenalotto? Sicuramente qualche giocatore, fantasticando un giorno di riuscire a mettere le mani sul ricco premio, si sarà trovato ad immaginare il modo migliore per spendere il bottino! Oltre a pensare alle proprie esigenze e a qualche sogno nel cassetto, e dedicare un pensiero a parenti ed amici, parte del budget potrebbe anche essere investito in un progetto innovativo. Partendo dal sito Kickstart, che assolve proprio alla funzione di raccogliere progetti innovativi in cerca di investimenti, oggi ci concentriamo su Oru Camp, ovvero una serie di mobili da esterni che sfruttando la tecnica degli origami si possono richiudere e trasportare facilmente all’occorrenza. Leggeri (pesano meno di 2 kg) ma resistenti e robusti, si compongono di un tavolino, una sedia ed un vero e proprio tavolo, ottimi per il campeggio e per le scampagnate.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Tra i tantissimi giocatori, o aspiranti tali, di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, qualcuno potrebbe trovarsi indeciso sui numeri da giocare oggi, cercando un qualche suggerimento esterno. Un buon metodo per ottenere dei numeri è quello della Smorfia napoletana, sistema tradizionale che converte in numeri i sogni, le sensazioni o anche le notizie di cronaca. Per fare un esempio, prendiamo il fatto che oggi, 6 giugno, è il 25esimo anniversario della prima puntata della celebre ed apprezzata serie tv Sex and the city. Dalla smorfia si potrebbe trarre il 62, che rappresenta la televisione, oppure anche il 2, numero associato alla mela, visto che la serie è ambientata a New York, nell’immaginario collettivo “La grande mela”. Aggiungendo poi il 25, per l’anniversario, il 6 per il numero di stagioni che compongono la serie ed il 94 (numero degli episodi), la schedina è praticamente completa!











